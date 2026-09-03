Ingrid Betancourt busca salvar la personería jurídica de su partido Oxígeno ante el CNE: estos son sus argumentos

Ingrid Betancourt es la principal dirigente del Partido Oxígeno, cuya personería jurídica está bajo revisión -crédito Colprensa/@partidooxigeno X

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La continuidad del Partido Oxígeno como colectividad con personería jurídica quedó en manos del Consejo Nacional Electoral (CNE), que deberá estudiar si la organización conserva ese reconocimiento. La decisión está relacionada con los resultados obtenidos durante las elecciones de 2026 y será analizada por los magistrados que integran actualmente el tribunal electoral.

Aunque su lista propia al Senado obtuvo menos de 30.000 votos y no alcanzó el umbral para conseguir una curul, la colectividad sostiene que su desempeño en otros escenarios electorales debe ser tenido en cuenta. Según conoció Semana, la solicitud fue presentada en mayo de 2026 por Javier Felipe Pachón, representante legal del partido, ante la sala plena del CNE.

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Juan Carlos Pinzón participó como precandidato de Oxígeno en la consulta interpartidista de marzo de 2026 - crédito @PinzonBueno/X

En las elecciones legislativas, Oxígeno participó con listas en coalición y propias para la Cámara de Representantes. En Bogotá, una de esas coaliciones superó los 96.000 votos, mientras que en Antioquia alcanzó más de 119.000. Allí participaron Juan Carlos Pinzón, que obtuvo cerca de 297.000 votos, y Enrique Peñalosa Londoño, con aproximadamente 162.000. En conjunto, los dos candidatos sumaron alrededor de 459.000 votos. Para Pachón, ese resultado representa cerca del 6,49% de los votos de las consultas interpartidistas.

Ese desempeño es uno de los argumentos para pedirle al CNE que no aplique de manera automática el requisito constitucional. El artículo 108 establece que el Consejo Nacional Electoral otorga personería jurídica a los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos que alcancen al menos el 2 % de los votos válidos en elecciones de Senado o Cámara.

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Las directivas de Oxígeno consideran que esa disposición debe analizarse junto con otros principios constitucionales: “Es necesario precisar que la disposición prevista en el Artículo 108 de la Constitución no tiene un carácter absoluto ni puede ser aplicada de manera rígida o automática. Por el contrario, la jurisprudencia constitucional ha sido enfática en señalar que dicha disposición debe interpretarse de forma armónica con los principios de participación política, igualdad material y pluralismo democrático”.

Ingrid Betancourt presentó ante el CNE los argumentos jurídicos con los que busca mantener vigente la personería del Partido Oxígeno -crédito Sergio Acero/Colprensa

La colectividad sostiene además que “una lectura constitucionalmente adecuada evidencia que el umbral no constituye un fin autónomo, sino un instrumento dirigido a garantizar la representatividad real dentro de un sistema democrático pluralista, razón por la cual el Consejo Nacional Electoral no puede limitarse a una verificación puramente cuantitativa, sino que debe valorar las circunstancias concretas de cada partido, el respaldo ciudadano material existente y el impacto que tendría la pérdida de personería sobre la diversidad política del sistema colombiano”.

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Otro argumento citado por el partido es una sentencia del 21 de agosto de 2025 del máximo tribunal de lo contencioso administrativo. Según Oxígeno, ese pronunciamiento estableció que la revisión sobre su personería no puede reducirse a una aplicación literal del artículo 108 y debe considerar los principios desarrollados por la jurisprudencia colombiana.

En esa misma línea, las directivas señalaron que “el Consejo de Estado ha ratificado que el estudio sobre conservación de la personería jurídica del Partido Oxígeno requiere un análisis particular de las condiciones de desigualdad y violencia en contra de sus dirigentes”, militantes y simpatizantes.

El Consejo Nacional Electoral deberá estudiar los argumentos presentados por la colectividad para conservar su reconocimiento jurídico - crédito Fundación Pares

Para la colectividad, perder la personería tendría consecuencias sobre la participación política de sus integrantes. Sus directivos advirtieron que desaparecería el canal institucional mediante el cual afiliados y simpatizantes ejercen colectivamente sus derechos políticos y participan organizadamente en la vida democrática.

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Los argumentos fueron consignados en un documento de 228 páginas que deberá ser estudiado por los magistrados del CNE. La decisión todavía no está definida. Oxígeno no es la única colectividad pendiente de una determinación similar. En la misma situación se encuentra el Partido Fuerza de la Paz, liderado por el exembajador de Colombia en Reino Unido Roy Barreras.

La expectativa es que antes de terminar el segundo semestre de 2026 se conozca la decisión sobre el futuro de ambas colectividades. Mientras tanto, Oxígeno busca que el CNE valore sus resultados electorales, el respaldo obtenido en la consulta presidencial y los argumentos constitucionales que presentó para conservar su personería jurídica.

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