Ante histórica caída de compra de vivienda propia en Colombia, 20 fondos de empleados unirán alternativas para familias que no tengan propiedad

La feria reunirá proyectos de constructoras y alternativas de crédito para trabajadores y asociados que buscan comprar vivienda - crédito VisualesIA

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El mercado de vivienda en Colombia está en medio de una situación complicada. Los últimos años, incluso en 2026, se ha registrado una desaceleración más que evidente contextualizada en las dificultades que tienen los colombianos para acceder al crédito, dudas sobre la continuidad de los subsidios y menor confianza entre los hogares.

Un reporte de Cinecuadras.com indicó que, solo en el primer semestre del año en curso, las ventas de inmuebles cayeron en más de un 8%.La demanda se trasladó hacia el alquiler.

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Incluso, el reporte analizó las cifras de plataformas de búsqueda inmobiliaria como Fincaraíz que indicaron que el 71% de las búsquedas registradas correspondió a arriendos, frente al 29% asociado con compras. El escenario coincide con tasas de interés del Banco de la República ubicadas en 12%, un factor que encarece la financiación de vivienda.

Según el Dane, el déficit habitacional en Colombia se ubicó en 25,6% en 2025 - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

Según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), el déficit habitacional en Colombia ya había alcanzado el 25,6% en 2025, una reducción mucho más marcada frente a los años anteriores.

Como respuesta, diversos actores económicos y del sector inmobiliario buscan tomar acción para que, en medio del panorama, las familias puedan acceder a facilidades y se decidan por tener vivienda propia.

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Por ejemplo, la Asociación Nacional de Fondos de Empleados (Analfe) y 20 fondos de empleados participarán en Expovivienda, la feria de Camacol Bogotá y Cundinamarca que se realizará el 19 y 20 de septiembre de 2026 en Bogotá. Las entidades presentarán opciones de financiación para trabajadores y asociados que buscan comprar, construir o mejorar una vivienda.

La iniciativa se realizará con motivo de las dificultades que enfrentan miles de familias para acceder a casa propia.

En Bogotá, el indicador se ubicó en 6,3%, uno de los menores registros del país. Pese a esa disminución, el acceso a una vivienda adecuada y propia continúa como una necesidad para una parte de los hogares colombianos.

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Analfe reunirá a fondos de empleados y constructoras en Bogotá

La feria reunirá a constructoras y fondos de empleados en un mismo espacio. Los fondos de empleados ofrecerán créditos de vivienda y de libre inversión, productos que pueden utilizarse para financiar la compra de inmuebles, la construcción o las obras de mejoramiento, en aras de acercar alternativas de ahorro solidario y financiamiento a personas que todavía no tienen propiedad.

Analfe estará presente junto con organizaciones vinculadas a compañías de distintos sectores. Entre ellas figuran Fesicol, de Siemens en Colombia; Fodemca, de Caracol Televisión; Fedejohnson, de Johnson & Johnson de Colombia; el Fondo de Empleados de BBVA (FOE); el Fondo de Empleados Bancolombia (FEC); Presente, de Almacenes Éxito; y Fodebax, del Laboratorio Baxter.

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Los asistentes a la feria podrán acceder a asesorías sobre facilidades de financiación de vivienda - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

También asistirán Fonanglo, del Colegio Anglo Colombiano; Fempha; el Fondo de Profesores y Empleados de la Universidad de los Andes (Uniandes); Femap, de Mapfre; Fecolsa, de Colsanitas; Foncel, de Comcel; Fondevitriviu; Fedimel, del Instituto Nacional de Medicina Legal; Fontebo, de pensionados de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB); y Kdefon, de KPMG. También se contará con la participación de entidades como Secréditos. Entre las empresas que anunciaron su presencia están AR Construcciones, Conaltura, Prodesa, Akila e Inacar, según la información suministrada.

Expovivienda se realizará en El Cubo, en la avenida Carrera 30 número 52-77, en Bogotá. El sábado 19 de septiembre estará abierta entre las 8:00 a. m. y las 6:00 p. m. , mientras que el domingo 20 funcionará de 8:00 a. m.a 5:00 p. m.

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La feria reunirá proyectos de constructoras y alternativas de crédito para trabajadores y asociados que buscan comprar vivienda - crédito Colprensa

Las personas interesadas deberán completar una inscripción previa en el sitio habilitado por Camacol Bogotá y Cundinamarca en este enlace: https://www.camacolbyc.co/expovivienda-analfe

Por su lado, el Fondo Nacional del Ahorro y el Banco Agrario ofrecen créditos con tasas preferenciales de entre 10,6% y 10,9% efectivo anual, con foco en vivienda de interés social. También creció el leasing habitacional: sus operaciones aumentaron 10,6% en el primer trimestre de 2026.