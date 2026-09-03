Colombia

Armada de Colombia incautó cargamento de cocaína avaluado en 34 millones de dólares: dos dominicanos fueron capturados

Con apoyo de la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial del Sur, de Estados Unidos, la autoridad naval interceptó una lancha cerca de Cartagena con 741 paquetes de estupefacientes

Las autoridades colombianas atribuyeron al procedimiento una afectación estimada en 34 millones de dólares para las redes que usan rutas marítimas hacia mercados internacionales - crédito prensa Armada de Colombia
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La Armada Nacional de Colombia incautó 736 kilos de cocaína que eran transportados en una embarcación rápida en aguas del mar Caribe. Dos ciudadanos de República Dominicana fueron capturados durante el operativo, que contó con apoyo de una aeronave de Estados Unidos.

La operación tuvo lugar en jurisdicción de Cartagena, Bolívar, tras labores de vigilancia marítima que permitieron detectar una lancha tipo go fast con 30 bultos. En su interior había 741 paquetes que, tras las pruebas preliminares, dieron positivo para clorhidrato de cocaína.

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La embarcación transportaba 30 bultos con 741 paquetes de droga

La Fuerza Naval del Caribe informó que la interdicción marítima se realizó con apoyo de la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial del Sur de Estados Unidos, conocida como Jiatfs (por su sigla en inglés).

De acuerdo con la información oficial, las autoridades identificaron la motonave durante operaciones de control y vigilancia en el Caribe colombiano. Una unidad de Guardacostas reaccionó ante la alerta y contó con apoyo de una Aeronave Patrullero Marítimo de la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial del Sur de los Estados Unidos.

Dos ciudadanos de República Dominicana fueron capturados durante el operativo antidrogas en aguas de Cartagena, Bolívar - crédito prensa Armada de Colombia
Dos ciudadanos de República Dominicana fueron capturados durante el operativo antidrogas en aguas de Cartagena, Bolívar - crédito prensa Armada de Colombia

La aeronave permitió ubicar la lancha y orientar la operación naval hasta el punto donde se produjo la interceptación. A bordo viajaban dos hombres de nacionalidad dominicana, quienes quedaron bajo custodia de las autoridades colombianas. El material fue sometido a una inspección inicial en alta mar antes de su traslado hacia un puerto seguro.

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La lancha se hundió durante el remolque por las condiciones del mar

Tras el procedimiento de visita e inspección, las unidades navales iniciaron el remolque de la embarcación. La maniobra no pudo completarse debido a que la lancha se hundió en medio de condiciones meteomarinas adversas, según la Fuerza Naval del Caribe.

Los dos detenidos, junto con los paquetes de droga recuperados y equipos de navegación y comunicaciones, fueron trasladados a puerto a bordo de las unidades de la Armada Nacional.

La embarcación rápida transportaba 30 bultos con 741 paquetes que dieron positivo para clorhidrato de cocaína - crédito prensa Armada de Colombia
La embarcación rápida transportaba 30 bultos con 741 paquetes que dieron positivo para clorhidrato de cocaína - crédito prensa Armada de Colombia

Ya en tierra, las autoridades realizaron la Prueba de Identificación Preliminar Homologada (Piph). El resultado confirmó que la sustancia correspondía a clorhidrato de cocaína y estableció un peso neto de 736 kilogramos de cocaína.

Los capturados y el cargamento quedaron a disposición de las autoridades competentes por el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. La investigación deberá determinar el origen del alijo, el destino previsto de la droga y las redes que habrían participado en la operación marítima.

Las autoridades calculan una afectación de 34 millones de dólares

La Armada estimó que la incautación representa una afectación aproximada de 34 millones de dólares para las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas por rutas marítimas del Caribe.

En su comunicado, la institución sostuvo que los recursos obtenidos del narcotráfico constituyen una fuente de financiación para estructuras criminales. Según esa evaluación, la reducción de esos ingresos limita su capacidad para adquirir armas, equipos de comunicación y otros elementos empleados en actividades ilegales.

La lancha se hundió durante el remolque por condiciones meteomarinas adversas, según la Fuerza Naval del Caribe - crédito prensa Armada de Colombia
La lancha se hundió durante el remolque por condiciones meteomarinas adversas, según la Fuerza Naval del Caribe - crédito prensa Armada de Colombia

La operación se desarrolló en una zona que las autoridades consideran estratégica para el tránsito de cargamentos hacia mercados internacionales. Las lanchas rápidas, conocidas como Go Fast, suelen ser utilizadas por redes de narcotráfico debido a su velocidad y a su capacidad para recorrer trayectos marítimos en poco tiempo.

El operativo también volvió a poner en primer plano la cooperación entre Colombia y Estados Unidos en materia de seguridad marítima. La participación de Jiatf-South se concentró en el apoyo de vigilancia aérea y en el intercambio de información para localizar la embarcación.

“Con este resultado, la Armada Nacional ratifica su compromiso de proteger el azul de la bandera, manteniendo la ofensiva de control y vigilancia en el Caribe colombiano, orientada a negarle a las organizaciones de crimen trasnacional el uso del mar y afectar de forma contundente sus fuentes de financiación”, concluyó la autoridad militar en su comunicado.

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