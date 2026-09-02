Puente de Venecia en Bogotá ya habilitó dos ramales: así opera el paso en la autopista Sur con carrera 68

La habilitación parcial del puente de Venecia redistribuye el tránsito mientras avanzan las obras de Transmilenio en la avenida 68 y el paso deprimido - crédito IDU

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La movilidad por la autopista Sur con carrera 68 en Bogotá experimentó un cambio relevante: el puente de Venecia quedó parcialmente habilitado, con dos de sus tres ramales en funcionamiento. Tras el compromiso asumido en abril, la Administración distrital entregó en julio la paralela de la autopista y ahora cumple con la habilitación parcial del puente.

“Ese mismo mes dijimos que en diciembre de este año habilitaríamos el puente de Venecia, hoy 31 de agosto dos brazos del puente, de los tres que va a tener, quedaron habilitados”, indicó el alcalde de la ciudad, Carlos Fernando Galán. El puente, que en enero de 2024 reportaba un avance de solo 12,94%, supera hoy el 98,8%, según el IDU.

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Distribución del tránsito y avances de obra

La habilitación de estos ramales permite una mejor distribución del tráfico mientras avanzan las obras de los carriles de Transmilenio en la zona del paso deprimido, que actualmente registra un avance del 75,16% en el Grupo 1 de la avenida 68. El Plan de Manejo de Tránsito (PMT) establece que los buses de Transmilenio circulen por el puente recto en ambos sentidos, mientras que el tráfico mixto y los buses zonales del Sitp utilizan el puente central, facilitando la conexión hacia el norte sin ingresar al barrio Venecia.

La obra del puente de Venecia prevé habilitación total para finales de 2026, mientras continúan trabajos en los accesos occidental y norte - crédito IDU

El puente de Venecia está conformado por tres ramales, cada uno de aproximadamente 330 metros, sumando cerca de un kilómetro de longitud. El gálibo promedio varía entre 5,75 y 14,5 metros de altura. Su habilitación total está proyectada para finales de 2026, mientras continúan las obras en los accesos occidental y parte del norte, especialmente sobre el carril izquierdo.

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Los carriles paralelos al puente, que cuentan con 7 metros de ancho y 550 metros de extensión, fueron habilitados en julio para el tránsito mixto, lo que ha contribuido a mejorar la movilidad en sentido occidente-oriente sobre la autopista Sur. Con la apertura parcial del puente, se elimina el giro izquierdo a nivel en la carrera 68, obligando a los vehículos que se dirijan al norte a utilizar el nuevo puente y aliviando la congestión habitual de la zona.

Proyección y funcionamiento final del puente

Para diciembre de 2026, el puente de Venecia funcionará con el puente recto destinado a dos carriles para tráfico mixto (occidente-oriente), mientras que Transmilenio circulará en ambos sentidos por el deprimido. El puente curvo central tendrá un carril para Transmilenio y otro para tráfico mixto (occidente-norte), y el puente curvo norte, aún pendiente por habilitar, ofrecerá un carril para Transmilenio y uno para mixtos en sentido norte-occidente.

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El Plan de Manejo de Tránsito dispuso que los buses de Transmilenio circulen por el puente recto y que el tráfico mixto y los buses zonales del Sitp usen el puente central - crédito IDU

El plan contempla también la reubicación de paraderos y la restauración de sentidos viales una vez concluyan las etapas actuales. Los camiones de más de tres ejes que transiten de occidente a oriente y deseen tomar al norte por la carrera 68 o avenida NQS deben hacerlo por la avenida Boyacá, medida que busca ordenar el flujo de carga y evitar congestiones adicionales.

Murales y apropiación ciudadana

En el entorno del puente, se realizaron 3.642 metros cuadrados de murales inspirados en la fauna y la flora de Bogotá y la Sabana, pintados por 30 grafiteros del colectivo Dmental Graffiti Pro. “Trabajamos con muralistas, grafiteros de la zona, quienes hicieron unos murales maravillosos que invitamos a apreciar y cuidar. Así, vamos a seguir trabajando por mejorar la movilidad, la seguridad, pero sobre todo la calidad de vida de los bogotanos”, señaló el director del IDU, Orlando Molano.

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Además de la intervención vial, el entorno recibió 3.642 metros cuadrados de arte sobre fauna y flora de Bogotá y la Sabana, elaborados por 30 artistas del colectivo Dmental Graffiti Pro - crédito IDU

Modificaciones viales y etapas del plan de manejo de tránsito

Desde la habilitación parcial, se implementaron nuevos cierres y desvíos derivados del avance de obras en la troncal Transmilenio – avenida Carrera 68. En la primera etapa, los vehículos que circulan en sentido occidente-oriente deben continuar por la paralela, mientras que los que van al norte usan el nuevo puente. El sistema BRT traslada temporalmente la operación de buses articulados al puente, cubriendo ambos sentidos.

En la segunda etapa, se habilitará el retorno en la intersección de Autopista Sur con avenida Carrera 68 para quienes viajen de oriente a occidente y deseen regresar o ingresar al barrio Venecia. Una vez finalizada, se restaurarán los sentidos tradicionales y la ubicación de paraderos en el sector.

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Avance global de la obra: grupos y tramos

La avenida carrera 68 integrará Transmilenio, nuevos puentes, carriles mixtos y ciclorrutas para mejorar la movilidad y reducir los tiempos de viaje en Bogotá - crédito IDU

El proyecto de la troncal avanza en nueve grupos. Según corte del 24 de agosto de 2026, los porcentajes de avance son los siguientes:

Grupo 1 : Autopista Sur a calle 18 sur, 75,16%

Grupo 2 : calle 18 sur a avenida de Las Américas, 91,12%

Grupo 3 : avenida de Las Américas a avenida Centenario (calle 13), 94,25%

Grupo 4 : avenida Centenario (calle 13) a avenida la Esperanza (calle 24), 99,58%

Grupo 5 : avenida Esperanza (calle 24) a calle 46, 96,66%

Grupo 6 : calle 46 a avenida calle 66, 77,68%

Grupo 7: avenida calle 66 a carrera 65, 90,61%

Grupo 8 : carrera 65 a carrera 48, 76,48%

Grupo 9: carrera 48 a carrera 9, 84,88%