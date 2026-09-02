Colombia

Cayó “el hombre de rastas” que atacaba a ciudadanos cerca de Unicentro, norte de Bogotá: había sido capturado cuatro veces

Las cuatro detenciones correspondían a ataques con armas cortopunzantes en varios puntos de la localidad de Usaquén

La Policía Metropolitana de Bogotá informó que el hombre señalado registra cuatro capturas previas por lesiones personales - crédito Unicentro Facebook - @edovago/X
La Policía Metropolitana de Bogotá informó que el hombre señalado registra cuatro capturas previas por lesiones personales - crédito Unicentro Facebook - @edovago/X
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Las autoridades confirmaron la captura de un hombre señalado de atacar en distintas ocasiones a residentes y transeúntes del barrio Santa Bárbara, en el norte de Bogotá.

Se trata de un individuo conocido como “el hombre de rastas”, que llegó a atemorizar a los ciudadanos entre las carreras 15 y la autopista Norte. De hecho, el reporte más reciente fue una agresión con un arma blanca a un adulto mayor, el 25 de agosto de 2026, en la avenida calle 127.

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Un reporte conocido por El Tiempo indicó que la víctima caminaba con su hija hacia la estación de Transmilenio cuando, de acuerdo con el relato de la familiar, fue atacada sin mediar discusión por un hombre alto, moreno y con rastas.

El adulto mayor sufrió una herida en el pecho y recibió atención médica. Su hija afirmó que un Holter, dispositivo de monitoreo cardíaco que llevaba puesto, recibió parte de los impactos.

El hombre deambulaba en las zonas aledañas al centro comercial Unicentro - crédito Alcaldía de Bogotá
El hombre deambulaba en las zonas aledañas al centro comercial Unicentro - crédito Alcaldía de Bogotá

La Policía informó al medio que el primer procedimiento contra el hombre ocurrió el 15 de diciembre de 2025 en la calle 125 con carrera 19, luego de que presuntamente agrediera en el rostro a un ciudadano. El 30 de enero de 2026 fue detenido en la calle 140 con carrera 18, en el barrio Cedritos, por un caso en el que otro transeúnte resultó lesionado en el cuello.

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La tercera captura se registró el 27 de febrero de 2026, en la calle 134 con carrera 19, por una agresión que afectó el oído izquierdo de una persona.

La institución también reportó una cuarta detención en la calle 122 con carrera 20 por lesiones con un objeto contundente, aunque la información entregada presenta una inconsistencia sobre la fecha de ese procedimiento, según informó el medio.

Los hechos relacionados por las autoridades se concentran entre las calles 122 y 140, en inmediaciones de las carreras 18, 19 y 20. La agresión denunciada por la familia ocurrió en esa misma zona, frente a la iglesia cristiana Confraternidad y cerca del centro comercial Unicentro.

Se conoció el relato de un hoombre que por defender a una pareja de un robo, casi termina su vida - crédito Colprensa
El hombre en varias oportunidades hirió personas con un arma cortopunzante - crédito Colprensa

Según la Policía, el hombre recuperó la libertad después de cada una de las cuatro capturas. No se conocen, hasta ahora, las decisiones judiciales que explican las condiciones en que recuperó la libertad en esos casos.

Sin embargo, se conoce que la agresión del 25 de agosto aún no tiene una atribución judicial formal. La familia de la víctima señaló al medio que ha tenido dificultades para instaurar la denuncia y pidió a las autoridades atender el caso ante el temor de que se registren nuevos ataques contra peatones en el sector.

Diez hombres simularon un operativo y golpearon a un adulto mayor en Engativá

Un grupo de al menos diez hombres encapuchados habría ingresado con engaños a una vivienda del barrio Tabora, en la localidad de Engativá, y golpeado a un adulto mayor.

Según la denuncia de sus familiares en redes sociales, los atacantes se presentaron como funcionarios de la Empresa de Acueducto y agentes de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de la Policía Nacional.

El ciudadano de la tercera edad deberá ser tratado quirúrgicamente tras la golpiza - crédito captura de pantalla angieruhu/Instagram
El ciudadano de la tercera edad deberá ser tratado quirúrgicamente tras la golpiza - crédito captura de pantalla angieruhu/Instagram

Los hechos ocurrieron cuando uno de los hombres, que llevaba prendas con logotipos alusivos a la empresa de servicios públicos, pidió acceso al inmueble bajo el argumento de realizar una supuesta visita técnica. Una vez dentro de la vivienda, el grupo atacó al hombre, quien sufrió lesiones en la cabeza y el rostro.

La familia indicó que la cantidad de personas que participó en la incursión y la violencia empleada generaron temor sobre un posible intento de secuestro. Esa hipótesis no ha sido confirmada por las autoridades.

Los atacantes huyeron cuando llegaron allegados de la víctima. Uno de ellos se dirigió a un CAI cercano para pedir ayuda, mientras el adulto mayor recibió atención por las heridas que sufrió.

Los familiares solicitaron a la Policía Nacional y a la Fiscalía General de la Nación investigar el caso, identificar a los responsables y revisar las cámaras de seguridad del sector.

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