La Dimayor reprogramó partidos aplazados por el terremoto y aún mantiene varios encuentros de la Liga BetPlay sin horario

Deportivo Cali y Medellín son dos de los equipos que tendrán acción en los partidos aplazados de la Liga BetPlay - crédito Colprensa

Guardar

El terremoto del 10 de agosto de 2026 en el Pacífico y el Eje Cafetero, cuyo epicentro fue San José del Palmar, Chocó, y de magnitud 7,4 en la escala de Richter, detuvo varias actividades en el país, sobre todo en el fútbol colombiano que, durante 10 días, suspendió todos sus partidos y obligó a cambiar el formato de la Copa BetPlay.

Luego de la tragedia, la Dimayor dio a conocer los horarios de los primeros encuentros aplazados por el sismo, pese a que no son todos y existe una larga lista de juegos sin horario y, por el momento, afectan el calendario del segundo semestre por el poco espacio para cumplir con los torneos.

PUBLICIDAD

Cabe recordar que también se reprogramaron los octavos de final de la Copa Colombia, la cual pasó a tener partidos únicos en octavos y cuartos de final, para que avancen de manera rápida, y abrirle fechas a la liga para no perjudicar a los clubes.

El partido entre Nacional y Deportivo Cali, como el juego entre América y Deportivo Pereira son los más atractivos de los octavos de final de la Copa Colombia -crédito Dimayor

Programación de los aplazados

Son muchos los encuentros en la Liga BetPlay que debieron cambiar de horario por distintos factores, y uno de ellos fue por los compromisos internacionales de Medellín, Santa Fe y Tolima, eventos culturares, temas de fuerza mayor y el terremoto del 10 de agosto.

La Dimayor informó que se programaron los primeros dos encuentros de la quinta fecha de la Liga BetPlay, la cual se aplazó en el fin de semana del 15 y 16 de agosto porque, para esas fechas, la emergencia por el sismo en el Pacífico y el Eje Cafetero estaba en su peor momento.

PUBLICIDAD

Esta es la programación de algunos partidos aplazados en la Liga BetPlay, con el inicio de la quinta fecha - crédito Dimayor

El primero de esos compromisos es el de Llaneros ante el Deportes Tolima, que quedó para el lunes 7 de septiembre en Villavicencio, lo que permitirá al cuadro de la “Media Colombia” a quedar al día en el calendario y los pijaos quedar con solo un duelo pendiente.

De otro lado, Millonarios y Deportivo Cali jugarán el Clásico Añejo de la quinta fecha el jueves 10 de septiembre, en el estadio El Campín, donde los azules buscarán el triunfo como local para mantenerse en el grupo de los ocho primeros y los azucareros a volver a entrar a dicha zona.

PUBLICIDAD

Millonarios debe dos partidos en la Liga BetPlay y cumplirá con uno el 10 de septiembre ante el Cali - crédito Catalina Olaya/Colprensa

La Dimayor también ratificó el compromiso del Pereira ante Medellín en el estadio de Palmaseca, donde será local en los próximos dos juegos porque no puede usar el Hernán Ramírez Villegas en lo que queda de la temporada 2026 por los daños del terremoto, sumado a que el Matecaña empezará a ponerse al día porque solo suma cuatro duelos disputados en el semestre.

Otros partidos aplazados de la Liga BetPlay

Fecha 1: Boyacá Chicó vs. Atlético Nacional (9 de septiembre, 8:00 p. m.)

Fecha 3: Boyacá Chicó vs. Alianza (15 de septiembre, hora por definir)

Fecha 3: Deportivo Cali vs. Águilas Doradas (27 de septiembre, 8:10 p. m.)

Fecha 3: Deportivo Pereira vs. Santa Fe (27 de septiembre, hora por definir)

Fecha 3: Atlético Nacional vs. Junior de Barranquilla (30 de septiembre, 8:00 p. m.)

Fecha 4: Junior de Barranquilla vs. Deportivo Pereira (por definir)

Fecha 4: Medellín vs. Millonarios (por definir)

Fecha 5: Atlético Nacional vs. Santa Fe (por definir)

Fecha 5: Cúcuta Deportivo vs. Águilas Doradas (por definir)

Fecha 5: Boyacá Chicó vs. Junior de Barranquilla (por definir)

Fecha 5: Deportivo Pereira vs. Jaguares (por definir)

Fecha 5: América de Cali vs. Fortaleza (por definir)

Fecha 5: Internacional de Bogotá vs. Medellín (por definir)

Fecha 5: Once Caldas vs. Alianza FC (por definir)

Fecha 5: Bucaramanga vs. Deportivo Pasto (por definir)

Fecha 7: Bucaramanga vs. Águilas Doradas (por definir)

Fecha 7: Santa Fe vs. Jaguares (por definir)

Fecha 7: Once Caldas vs. Deportes Tolima (por definir)