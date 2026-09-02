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Este es el precio de la boletería para el clásico Santa Fe vs. Millonarios: hay “morbo” por la salida de Fabián Bustos

Los azules sorprendieron a todos con la desvinculación del entrenador argentino y aumentaron la expectativa del derbi bogotano, que también contará con sanciones de tribuna

Santa Fe vs. Millonarios
Santa Fe enfrentará a un Millonarios sin técnico y con irregularidad en la Liga BetPlay - crédito Colprensa
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El clásico bogotano entre Santa Fe y Millonarios, por la fecha 16 de la Liga BetPlay que se adelantó por un concierto de Fonseca en el estadio El Campín en octubre, tiene un toque especial por la situación de los azules, la irregularidad del cuadro rojo y la necesidad de tres puntos.

Continúa la venta de boletería para el encuentro entre cardenales y embajadores, el cual contará con varios ingredientes que llaman la atención, uno de ellos es la sanción sobre los dirigidos por Pablo Repetto por los disturbios en el compromiso frente al América de Cali.

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Sumado a eso, Millonarios arriesgó todo y el técnico Fabián Bustos salió del cargo, una decisión que sorprendió a todos porque se dio un día antes del encuentro y la nómina, que es quinta con 11 puntos, quedó en manos de Omar Rodríguez para conseguir el triunfo en condición de visitante.

Precios para ver Santa Fe vs. Millonarios

El León no tendrá un lleno total en el escenario deportivo, pues la decisión del comité de convivencia y seguridad del Distrito fue que no podrá usar las tribunas norte y sur por lo que queda de 2026 en la Liga BetPlay y la Copa Colombia, sin importar la instancia, y la sanción también va para Techo si el club juega allí.

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Santa Fe está vendiendo boletería para el clásico solo en las graderías de oriental y occidental, a donde también debió acomodar a los abonados de las demás tribunas y espera una buena cantidad de público, aunque el máximo será de 16.000 espectadores y sin visitantes por las restricciones.

Santa Fe vs. América
El estadio El Campín, para el clásico, solo contará con hinchas en las tribunas oriental y occidental - crédito Santa Fe

Una de las medidas del club es que los abonados de sur, donde se ubica la barra brava “La Guardia Albirroja Sur”, se reubicarán en otro espacio con un precio especial de 15.000 pesos en el servicio para entrar a una nueva tribuna, para mantener su reserva del puesto.

Los precios van desde los 100.000 pesos, en oriental general, hasta los 192.000 pesos en occidental preferencial, además de que se tiene un cobro por el servicio en la plataforma TuBoleta, que depende de la gradería, pues dicho valor varía dependiendo del lugar en el estadio.

Santa Fe vs. Millonarios
Santa Fe avanza con la venta de boletería en las tribunas oriental y occidental, por las sanciones en Bogotá - crédito TuBoleta

Sumado a eso, Santa Fe le apuesta a que también haya público para el encuentro de la Liga Femenina contra el América de Cali, a las 5:30 p. m. y como preámbulo para el encuentro masculino, además de que necesita mucho apoyo para ganar porque se encuentra en la pelea de los cuadrangulares.

Millonarios llegará al clásico sin técnico

Un día antes del encuentro del 2 de septiembre en El Campín, el fútbol colombiano se sacudió con dos noticias: la primera fue la llegada de Sebastián Viera como entrenador del Junior de Barranquilla, dos días después de que Alfredo Arias fuera despedido por malos resultados en el segundo semestre.

Luego vino la sorpresiva salida de Fabián Bustos de Millonarios, pues una fuente le confirmó a Infobae Colombia que el entrenador argentino no continuó en la institución, a falta de anuncio oficial, y todo se debe a la irregularidad en la campaña del club, pues el juego no convence a los hinchas.

Fabián Bustos
Fabián Bustos llegó a Millonarios a inicios de febrero de 2026, en reemplazo de Hernán Torres - crédito Colprensa

El periodista Antonio Casale, en Espn, mencionó que otra de las razones de la decisión fue por las supuestas discusiones con el director deportivo Ariel Michaloutsos, que fue el que lo trajo en febrero de 2026 y, al parecer, fue uno de los que sugirió su salida por malos resultados.

Omar “Cabezón” Rodríguez será el técnico encargado de Millonarios contra Santa Fe, tal como pasó en 2025 frente a Junior, rival contra el que dirigió en reemplazo del saliente David González, en esa época, y del expulsado Carlos Giraldo que solo estuvo 20 minutos en cancha en aquel encuentro.

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