Jonathan Risueño y otro escándalo en el Deportivo Pasto: arriesgó a todos sus jugadores por no contar con un preparador físico

El futbolista argentino dijo que la razón de las lesiones de sus compañeros fue por el riesgo de no contar con alguien que los ayudara en la parte física - crédito @SebasHurtado93/X

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Deportivo Pasto no ha mejorado en la Liga BetPlay, es uno de los cuatro equipos que aún no sabe lo que es ganar en el campeonato y se ubica en la última posición con solo una unidad, producto de un empate en la séptima jornada frente a Internacional de Bogotá por 1-1 en Techo.

Una de las razones de la campaña negativa del Volcánico es por la gestión del técnico Jonathan Risueño, el cual tampoco contaba con preparador físico para sus jugadores, los cuales pagaron los “platos rotos” con las caídas en las primeras jornadas del segundo semestre.

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Por lo pronto, el club continúa en la búsqueda de un timonel para salir del fondo de la tabla y pelear un lugar entre los ocho primeros, aunque no se descarta que René Rosero, actual interino, se quede por lo que queda del campeonato y para la Copa Colombia, en la que enfrentará al Medellín en octavos.

“No hay preparador físico”

En el segundo partido tras la salida del entrenador español, el cual tuvo líos con la prensa en las conferencias, se siguen viendo los estragos de su gestión, la cual le permitió llegar a playoffs en el primer semestre, pero en la actualidad provocó que el club no ganara ningún partido.

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En rueda de prensa, el argentino Matías Pisano reveló que Jonathan Risueño nunca trabajó con un preparador físico, algo que no solo lo sorprendió porque es un hecho poco común en el fútbol profesional, sino que puso en riesgo a todos los deportistas por el desgaste.

Jonathan Risueño ha sido protagonista de varias polémicas por sus acciones y declaraciones en la Liga BetPlay - crédito Colprensa

“Con respecto al preparador físico, es la primera vez que llego a un club y no hay preparador físico. Eso fue por decisión del anterior entrenador”, fueron las palabras del volante, después de la derrota 1-2 frente al Deportivo Pereira en el estadio Libertad de Pasto.

Pisano reveló que están pagando las consecuencias de esa decisión de Risueño, pues “estamos jugando muy seguido. Por eso la situación de los lesionados que pasa”, pero gracias al entrenador interino René Rosero, todo empezó a cambiar para los futbolistas.

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Deportivo Pasto aún no sabe lo que es ganar en la Liga BetPlay y cambió de técnico para revertir la situación - crédito Colprensa

“Sí, es muy necesario. Ahora está el profe que lo trajo René y nos está dando una mano terrible. La idea es ponerse bien”, añadió el argentino, que espera mejores resultados en las próximas jornadas porque la plantilla aún se adapta a la nueva idea para la liga y Copa Colombia.

Caída inesperada en casa

Deportivo Pasto profundizó su crisis al perder 0-1 en casa ante el Pereira, en un partido en el que el visitante jugó con un hombre más desde el minuto 27 por la expulsión del arquero Geovanni Banguera. Con el resultado, el equipo nariñense quedó en el fondo de la tabla con un punto y el matecaña llegó a cinco.

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El encuentro se inclinó temprano: Jordy Monroy marcó al minuto cuatro tras una jugada que inició con un pase de Jhon Largacha, uno de los destacados del partido. La superioridad numérica llegó a los 27 minutos por una mano de Banguera fuera del área; ingresó Ederson Cabezas en su lugar.

Deportivo Pereira apenas acumulaba dos empates en la Liga BetPlay II-2026 - crédito Leonardo Castro/Colprensa.

En el segundo tiempo, Diego Chávez lideró el intento de empate y exigió al arquero Juan Miguel Betancourth con un tiro libre al minuto 58. Joyce Ríos probó desde media distancia al 81 y el remate pasó cerca, mientras Matías Pisano tuvo mayor presencia en la parte complementaria.

En la próxima fecha, Deportivo Pasto enfrentará a Cúcuta Deportivo, en el estadio General Santander, y el equipo dirigido por el entrenador Arturo Reyes recibirá a Medellín en Palmaseca, su sede temporal porque el Hernán Ramírez Villegas quedó inhabilitado por los daños del terremoto del 10 de agosto.

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