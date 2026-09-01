Así registró la prensa de Arabia Saudita la llegada del colombiano Richard Ríos al Al-Ittihad

Ríos habría llegado a un acuerdo para llegar al fútbol de Arabia Saudita, según informó la prensa internacional este 1 de septiembre - crédito AFP

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La prensa de Arabia Saudita siguió la inminente incorporación de Richard Ríos al Al-Ittihad con una combinación de información de mercado y calificativos que retratan al colombiano como una respuesta inmediata a las necesidades del club de Yeda en el cierre de la ventana de transferencias.

El mediocampista de 26 años llegó a un acuerdo para salir cedido desde el Benfica hasta junio de 2027. La operación contempla una tasa cercana a los tres millones de euros, sin opción de compra, y el pago del salario por parte de la institución saudí. Aunque algunas publicaciones señalaron que Al-Ittihad abonará la totalidad de su ficha, otras indicaron que asumirá la mayor parte de sus ingresos durante el préstamo.

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El anuncio de Fabrizio Romano sobre la llegada de Richard Ríos al Al Itthad de Arabia Saudita - crédito Fabrizio Romano

La prensa saudí presentó a Richard Ríos como una alternativa para reforzar el mediocampo

El diario deportivo Arriyadiyah había ubicado a Richard Ríos entre los nombres que ingresaron en el “círculo de opciones” de la dirección deportiva de Al-Ittihad para fortalecer la nómina. El medio se refirió al club como el “gigante de Yeda”, una denominación que marca la jerarquía que le atribuye dentro de la Liga Saudí Roshan.

La publicación situó al volante colombiano en una lista que incluyó al marroquí Azzedine Ounahi, al argelino Hicham Boudaoui y, con menos posibilidades, al croata Marcelo Brozovic. Esa primera aproximación mostró que Ríos no era el único candidato, aunque la negociación con Benfica avanzó en las horas posteriores.

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Al-Ittihad optó por el colombiano después de no alcanzar un entendimiento con Benfica por el luxemburgués Leandro Barreiro. Las diferencias estuvieron vinculadas a la estructura de pago, en un momento en el que el mercado ingresaba en sus últimas 48 horas.

El mismo reporte indicó que Benfica encontró una alternativa con el argentino Claudio Echeverri, jugador de Manchester City, quien llegaría cedido al equipo portugués. De ese modo, la salida de Ríos no implicaría que el club lisboeta quedara sin opciones para cubrir su posición.

Richard Ríos registra un total de 51 partidos oficiales, 7 goles y 6 asistencias con el S.L. Benfica - crédito SL Benfica

“Una operación flexible” y una “incorporación decisiva” antes del clásico

El portal WinWin fue más allá en su evaluación y tituló la llegada como una “operación flexible financieramente” y un posible “inicio explosivo” con Al-Ittihad. El medio sostuvo que la fórmula del préstamo, por tres millones de euros y con el salario a cargo de los saudíes, dio a los directivos un “margen amplio” para acelerar las conversaciones.

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La palabra “flexible” se repite como eje de la cobertura porque el acuerdo no obliga al club saudí a comprar al jugador al final de la cesión. Benfica conserva los derechos federativos de Ríos, quien tiene contrato hasta 2030, mientras Al-Ittihad suma un mediocampista sin comprometer una inversión definitiva por su pase.

El portal también llamó a Ríos la “pieza faltante” que necesita el equipo en el centro del campo. Además, utilizó los apodos “Tigres” y “Tigres de Yeda” para Al-Ittihad, con una proyección de impacto inmediato para el colombiano en una de las plantillas más observadas del campeonato saudí.

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La expectativa se vincula con el calendario. Si completa los exámenes médicos y los trámites de inscripción, el volante podría tener una primera oportunidad en el encuentro ante Al-Nassr, previsto para el sábado 5 de septiembre. WinWin definió ese posible estreno como un “comienzo fuerte” en un partido de “gran importancia”, una lectura que asocia al colombiano con un desafío de alta exposición desde sus primeros días.

Así, con ese tono de imagen, de forma muy breve y escribiendo de derecha a izquierda, reportan la llegada de Richard Ríos al fútbol de Arabia Saudita - crédito Slaati

Akhbaar 24 y Slaati informaron el avance de la negociación

El sitio Akhbaar 24 abordó el asunto desde la etapa de contactos entre los dos clubes. El medio afirmó que la dirigencia consultó a Benfica por la disponibilidad del futbolista y enmarcó la gestión en el objetivo de apuntalar el plantel antes del cierre del mercado y de un duelo “muy esperado” frente a Al-Nassr.

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Por su parte, Slaati informó que, según el periodista italiano Fabrizio Romano, existía un acuerdo entre Benfica y Al-Ittihad para el préstamo. La publicación recalcó que la cesión no incluye una cláusula de compra ni una obligación de contratación definitiva al final del vínculo.

Ríos dejará Lisboa después de 51 partidos, ocho goles y entre seis y siete asistencias, de acuerdo con los registros difundidos por los medios. En Al-Ittihad, la prensa saudí ya lo instaló como una solución de mercado y como un posible protagonista del clásico que puede marcar su primera aparición con la camiseta aurinegra.