Diego Urrego fue designado como presidente encargado de Colpensiones: reemplazará temporalmente a Jaime Dussán

Diego Urrego fue designado como presidente encargado de Colpensiones de manera unánime - crédito @MintrabajoCol/X

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La junta directiva de Colpensiones (Administradora Colombiana de Pensiones) decidió de manera unánime quién será la persona que reemplazará a Jaime Dussán Calderón como encargado en la presidencia de la entidad: se trata de Diego Urrego. La determinación se tomó en una sesión que fue presidida por la ministra del Trabajo, Natalia López.

“Seguimos consolidando un Sector Trabajo articulado y al servicio de los trabajadores y pensionados. Así avanzamos en la construcción de la #PatriaMilagro”, indicó la cartera en X.

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De acuerdo con Valora Analitik, el nuevo presidente encargado es profesional en Derecho, especialista en Derecho Administrativo y magíster en Derecho con énfasis en Derecho Público. Además, tiene una amplia trayectoria a nivel profesional dentro de la entidad: fue gerente Nacional de Defensa Judicial y fungió como jefe de la Oficina Asesora de Asuntos Legales.

La sesión de la junta directiva de Colpensiones fue presidida por la ministra del Trabajo, Natalia López, crédito @MintrabajoCol/X

De igual manera, fungió como vicepresidente de Operaciones del Régimen de Prima Media (RPM), como secretario técnico de la Junta Directiva y como gerente de Determinación de Derechos.

Las funciones de Colpensiones y su presidente

Colpensiones es una empresa industrial y comercial del Estado vinculada al Ministerio de Trabajo que se encarga de administrar el Régimen de Prima Media con Prestación Definida. De acuerdo con el sitio web oficial de la entidad, la empresa tiene como función determinar los derechos pensionales y prestaciones económicas a favor de los afiliados al régimen, así como de administrar los recursos correspondientes a dicho régimen.

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En ese sentido, la persona que ejerza la presidencia de Colpensiones debe hacer frente a la gestión integral de la entidad y tomar decisión que estén orientadas a mejorar la prestación de los servicios.

“Definir las políticas, lineamientos y directrices institucionales que orienten la gestión integral de Colpensiones y permitan tomar decisiones adecuadas y oportunas, enmarcadas en la planeación estratégica, que reflejen el compromiso de la empresa para aumentar la satisfacción de los ciudadanos y grupos de interés, mejorar continuamente la gestión y lograr la generación de la rentabilidad social esperada”, precisa Colpensiones en su página web.

Colpensiones se encarga de administrar el Régimen de Prima Media con Prestación Definida - crédito Procuraduría General de la Nación

Cambios en el sismta pensional colombiano

La realidad de Colpensiones ahora podría cambiar, teniendo en cuenta que la Corte Constitucional aprobó casi toda la reforma pensional (Ley 2381 de 2024) que presentó el Gobierno del expresidente Gustavo Petro al Congreso de la República. La iniciativa contempla nuevas especificidades sobre el ahorro de los colombianos y el rol que cumplirán la administradora de pensiones estatal y los fondos privados.

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La reforma en cuestión establece que los ciudadanos coticen 2,3 salarios mínimos en Colpensiones y que el monto restante lo ahorren en cualquiera de los fondos privados que operan en Colombia, los cuales son Porvenir, Protección, Colfondos, Skandia (antes ColdMutual).

Ahora bien, por decisión de la Corte Constitucional, hay algunos artículos de la reforma que deben ser discutidos por la Cámara de Representantes nuevamente, ya que identifició vicios que tienen que ser subsanados. Determinó un plazo de 30 días hábilies para que la corporación cumpla con lo ordenado.

“Para cumplir con lo anterior, la Plenaria de la Cámara de Representantes tendrá un plazo máximo de treinta (30) días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. En caso de que sea necesario recurrir al trámite de conciliación entre las dos cámaras legislativas”, precisó la Corte en el fallo.

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Pese a que se declaró la exequibilidad de buena parte de la ley, lo cierto es que hay personas que no están de acuerdo con los cambios que se establecieron y que, incluso, rechazan el hecho de que Colpensiones siga administrando los ahorros de los colombianos. Así lo indicó el expresidente Álvaro Uribe en su cuenta de X.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez aseguró que Colpensiones debería dejar de funcionar y que solo los fondos privados administren los ahorros de los ciudadanos - crédito @AlvaroUribeVel/X

“Colpensiones no se necesita, es ineficiencia, derroche y clientelismo. Los Fondos Privados pueden manejar todas las cotizaciones y hacer los pagos de acuerdo con la ley. Una pequeña cuenta de Minhacienda liquidaría pensiones de invalidez y sobrevivencia”, precisó el exmandatario.

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