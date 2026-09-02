Colombia

Ana del Castillo confirmó su embarazo con estas fotografías e hizo una curiosa referencia a Diomedes Díaz

La cantante vallenata dio fin a los rumores con respecto a este tema, aunque no confirmó ni desmintió la identidad del padre. A cambio, aludió a una peculiar leyenda que vincula al ‘cacique de La Junta’

Ana del Castillo cantó "Yo quiero", la canción de los segmentos televisivos del Bienestar Familiar, luego de encontrar a un niño perdido entre la audiencia - crédito @anadelcastilloj/Instagram
Ana del Castillo confirmó a través de sus redes sociales que está embarazada - crédito @anadelcastilloj/Instagram
Guardar

La cantante vallenata Ana del Castillo confirmó su embarazo a través de una publicación en su cuenta de Instagram, luego de días de rumores sobre su estado de salud y su vida personal.

El anuncio llega apenas 24 horas después de que trascendieran versiones no confirmadas sobre un posible embarazo, que la artista no había ratificado ni desmentido, hasta ahora.

PUBLICIDAD

La confirmación del embarazo de Ana del Castillo incluyó una leyenda de Valledupar sobre Diomedes Díaz, retomada por la cantante en tono de humor - crédito @anadelcastilloj/Instagram
La confirmación del embarazo de Ana del Castillo incluyó una leyenda de Valledupar sobre Diomedes Díaz, retomada por la cantante en tono de humor - crédito @anadelcastilloj/Instagram

En el mensaje, la interprete relató una leyenda popular de Valledupar vinculada al fallecido cantante Diomedes Díaz, y la usó como punto de partida para dar la noticia. El texto completo, publicado en sus redes sociales, dice lo siguiente:

“Érase una vez una muchacha que soñaba con ser Mamá, un sueño gigante que solo Dios podía cumplir… y tampoco imaginó que en Valledupar tenían su propia teoría. ‘Oye, peláaaaaa, no te sientes al lado de Diomedes que vai a quedá preñá’. Y sí, estoy preñá... Entendí algo hermoso, todo obra para bien y nada es casualidad. Gracias Jesucristo por permitirme este momento. Todo tiene un propósito. Te amo niñ@. P.D si van a visitar a Diome siéntense bajo su propia responsabilidaaaaa jajajaja con mucho gustooooo”, se lee en el texto.

PUBLICIDAD

La artista cerró su publicación con un tono de humor dirigido a quienes suelen visitar los espacios relacionados con el Cacique de la Junta, a quienes advirtió, en tono jocoso, que lo hagan “bajo su propia responsabilidad”. La serie de fotografías compartida por la cantante cerró mostrando la prueba de embarazo, con resultado positivo, despejando así las dudas y rumores que venían circulando.

Ana del Castillo no informó el tiempo de gestación ni confirmó la identidad del padre de su bebé tras anunciar el embarazo - crédito @anadelcastilloj/Instagram
Ana del Castillo no informó el tiempo de gestación ni confirmó la identidad del padre de su bebé tras anunciar el embarazo - crédito @anadelcastilloj/Instagram

El mensaje se produce después de que circularan versiones sobre un posible embarazo, motivadas en parte por el anuncio de la salida de Roland Valbuena Jr. como manager de la artista y por comentarios sobre su aspecto físico durante un concierto reciente. Hasta ese momento, la cantante había hecho referencia únicamente a atravesar una “tormenta” emocional, sin mencionar la palabra embarazo en ningún momento.

Un día antes de esta confirmación, Del Castillo había publicado otro mensaje en el que expresó sentir temor por su seguridad y pidió respeto y empatía para vivir “este momento en paz”, sin precisar los motivos concretos de esa inquietud. Esa publicación generó preocupación entre sus seguidores y motivó mensajes de apoyo de figuras cercanas a la artista, entre ellas la influenciadora Andrea Valdiri.

---
La cantante alarmó por la publicación que hizo sobre su seguridad - crédito @anadelcastillj/IG

Hasta el momento, Del Castillo no ha revelado detalles adicionales sobre el tiempo de gestación ni sobre la identidad del padre del bebé. Todo apunta a que se encuentra en las primeras semanas de gestación, pues de momento ella misma desconoce el sexo del bebé.

Ana del Castillo aseguró que fantaseaba con Diomedes Díaz siendo una niña

Ana del Castillo recordó que siendo una niña le escribía cartas a Diomedes Díaz y se las hacía llegar por debajo de la reja de su casa - crédito @anadelcastilloj/Instagram
Ana del Castillo recordó que siendo una niña le escribía cartas a Diomedes Díaz y se las hacía llegar por debajo de la reja de su casa - crédito @anadelcastilloj/Instagram

La referencia que hizo la cantante con la estatua del Cacique de La Junta remite a una creencia popular extendida entre habitantes y visitantes de Valledupar, ciudad natal de Diomedes Díaz, uno de los máximos exponentes del vallenato.

La leyenda sostiene que sentarse junto a alguna representación o lugar asociado al cantante —concretamente la estatua que se erigió en Valledupar— puede derivar en un embarazo, una superstición que circula desde hace años entre fanáticos y curiosos que visitan sitios vinculados a su memoria, dada la reputación de mujeriego que rodeaba al intérprete de Mi Primera Cana y La Reina y alimentada por miembros de su familia como su hijo Rafael Santos.

Recientemente, durante su paso por El show de Juanpis González, la cantante habló sobre su fascinación por Diomedes Díaz durante una entrevista en el programa de Juanpis González. Consultada sobre si alguna vez fantaseó con el fallecido cantante vallenato, la artista aclaró que su vínculo con él iba más allá de una atracción física, relatando que, desde los nueve años, le escribía cartas.

Yo desde los nueve años le hacía cartas a Diomedes. O sea, Diomedes tenía la reja de la casa, ¿verdad? Y entonces, de la reja y el portón, entonces, yo le tiraba la carta. Yo nunca supe si él la leyó, pero yo amaba a Diomedes. Yo le decía cuánta locura desde los nueve, hasta cuando se murió, hasta los doce años", contó entre risas.

Más allá de saber si el cantante leyó sus cartas, aseguró que siempre mantuvo por él una devoción intensa. “Yo amaba a Diomedes”, remarcó. “Yo estaba enamorada de Diomedes, de su música, de su personalidad, de todo el complemento”, explicó. Como comparación, mencionó que sentía una admiración similar por Michael Jackson, a quien también consideraba una de sus grandes pasiones de infancia.

Temas Relacionados

Ana del CastilloEmbarazadaDiomedes DíazColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Revelan el centro estético en Bogotá donde una mujer se sometió a una bichectomía y falleció tres días después: la dueña registró el lugar en 2024

El sitio no tiene autorización para la realización de cirugías plásticas y cuenta con tres sedes ubicadas en distintas localidades de la ciudad

Revelan el centro estético en Bogotá donde una mujer se sometió a una bichectomía y falleció tres días después: la dueña registró el lugar en 2024

Tigo y Movistar cambian el mapa de las telecomunicaciones: así vigilará la competencia la Comisión de Regulación de Comunicaciones

La entidad prepara un nuevo mecanismo para detectar posibles cambios en precios, participación de mercado y comportamiento de los operadores, con la posibilidad de activar actuaciones adicionales cuando encuentre señales de riesgo

Tigo y Movistar cambian el mapa de las telecomunicaciones: así vigilará la competencia la Comisión de Regulación de Comunicaciones

Fabián Bustos no sigue más en Millonarios: así fue la despedida de los embajadores al argentino

A un día del clásico ante Santa Fe, por la Liga BetPlay, se confirmó la salida del entrenador luego de apenas siete meses en el cargo y muchas críticas por su juego

Fabián Bustos no sigue más en Millonarios: así fue la despedida de los embajadores al argentino

Empleo en Colombia: el Sena abrió 22.450 vacantes laborales en septiembre, así puede postularse en línea

La convocatoria se extiende a los 32 departamentos y ofrece cargos técnicos, operativos, de dirección y gerencia, con alternativas para primer trabajo y para perfiles con trayectoria en distintas áreas

Empleo en Colombia: el Sena abrió 22.450 vacantes laborales en septiembre, así puede postularse en línea

Alberto Gamero volvería a Millonarios para reemplazar a Fabián Bustos: el Junior de Barranquilla habría incidido

El timonel argentino dejó el cargo previo al clásico ante Santa Fe, y el samario, que dirigió a los azules durante cinco años, se convirtió en una opción fuerte

Alberto Gamero volvería a Millonarios para reemplazar a Fabián Bustos: el Junior de Barranquilla habría incidido
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

Ataque con drones explosivos en Buenos Aires, Cauca, dejó a un soldado muerto y a tres más heridos

ENTRETENIMIENTO

Lina Tejeiro reveló si mostrará el rostro de su hijo Gael en las redes sociales: “O me amas o me odias”

Lina Tejeiro reveló si mostrará el rostro de su hijo Gael en las redes sociales: “O me amas o me odias”

Karol G, Pipe Bueno, Wisin, Olivia Rodrigo y más: estos son los lanzamientos destacados de agosto

“Te amaré toda la vida”: mujer que se ‘casó’ con la ruta A/F60 de TransMilenio sorprendió con tatuaje dedicado a su “amor”

Andrea Valdiri reapareció en redes sociales y la publicación llamó la atención por la presencia de su ex Felipe Saruma

Video del actor Francisco Bolívar volvió a generar preocupación entre sus seguidores tras el matrimonio de su expareja: “Estoy sufriendo de paranoia”

Deportes

Fabián Bustos no sigue más en Millonarios: así fue la despedida de los embajadores al argentino

Fabián Bustos no sigue más en Millonarios: así fue la despedida de los embajadores al argentino

Alberto Gamero volvería a Millonarios para reemplazar a Fabián Bustos: el Junior de Barranquilla habría incidido

Este es el precio de la boletería para el clásico Santa Fe vs. Millonarios: hay “morbo” por la salida de Fabián Bustos

James Rodríguez habría rechazado varias ligas de Suramérica para fichar por un club de Europa

Jonathan Risueño y otro escándalo en el Deportivo Pasto: arriesgó a todos sus jugadores por no contar con un preparador físico