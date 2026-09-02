Ana del Castillo confirmó su embarazo con estas fotografías e hizo una curiosa referencia a Diomedes Díaz

Ana del Castillo confirmó a través de sus redes sociales que está embarazada - crédito @anadelcastilloj/Instagram

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La cantante vallenata Ana del Castillo confirmó su embarazo a través de una publicación en su cuenta de Instagram, luego de días de rumores sobre su estado de salud y su vida personal.

El anuncio llega apenas 24 horas después de que trascendieran versiones no confirmadas sobre un posible embarazo, que la artista no había ratificado ni desmentido, hasta ahora.

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La confirmación del embarazo de Ana del Castillo incluyó una leyenda de Valledupar sobre Diomedes Díaz, retomada por la cantante en tono de humor - crédito @anadelcastilloj/Instagram

En el mensaje, la interprete relató una leyenda popular de Valledupar vinculada al fallecido cantante Diomedes Díaz, y la usó como punto de partida para dar la noticia. El texto completo, publicado en sus redes sociales, dice lo siguiente:

“Érase una vez una muchacha que soñaba con ser Mamá, un sueño gigante que solo Dios podía cumplir… y tampoco imaginó que en Valledupar tenían su propia teoría. ‘Oye, peláaaaaa, no te sientes al lado de Diomedes que vai a quedá preñá’. Y sí, estoy preñá... Entendí algo hermoso, todo obra para bien y nada es casualidad. Gracias Jesucristo por permitirme este momento. Todo tiene un propósito. Te amo niñ@. P.D si van a visitar a Diome siéntense bajo su propia responsabilidaaaaa jajajaja con mucho gustooooo”, se lee en el texto.

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La artista cerró su publicación con un tono de humor dirigido a quienes suelen visitar los espacios relacionados con el Cacique de la Junta, a quienes advirtió, en tono jocoso, que lo hagan “bajo su propia responsabilidad”. La serie de fotografías compartida por la cantante cerró mostrando la prueba de embarazo, con resultado positivo, despejando así las dudas y rumores que venían circulando.

Ana del Castillo no informó el tiempo de gestación ni confirmó la identidad del padre de su bebé tras anunciar el embarazo - crédito @anadelcastilloj/Instagram

El mensaje se produce después de que circularan versiones sobre un posible embarazo, motivadas en parte por el anuncio de la salida de Roland Valbuena Jr. como manager de la artista y por comentarios sobre su aspecto físico durante un concierto reciente. Hasta ese momento, la cantante había hecho referencia únicamente a atravesar una “tormenta” emocional, sin mencionar la palabra embarazo en ningún momento.

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Un día antes de esta confirmación, Del Castillo había publicado otro mensaje en el que expresó sentir temor por su seguridad y pidió respeto y empatía para vivir “este momento en paz”, sin precisar los motivos concretos de esa inquietud. Esa publicación generó preocupación entre sus seguidores y motivó mensajes de apoyo de figuras cercanas a la artista, entre ellas la influenciadora Andrea Valdiri.

La cantante alarmó por la publicación que hizo sobre su seguridad - crédito @anadelcastillj/IG

Hasta el momento, Del Castillo no ha revelado detalles adicionales sobre el tiempo de gestación ni sobre la identidad del padre del bebé. Todo apunta a que se encuentra en las primeras semanas de gestación, pues de momento ella misma desconoce el sexo del bebé.

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Ana del Castillo aseguró que fantaseaba con Diomedes Díaz siendo una niña

Ana del Castillo recordó que siendo una niña le escribía cartas a Diomedes Díaz y se las hacía llegar por debajo de la reja de su casa - crédito @anadelcastilloj/Instagram

La referencia que hizo la cantante con la estatua del Cacique de La Junta remite a una creencia popular extendida entre habitantes y visitantes de Valledupar, ciudad natal de Diomedes Díaz, uno de los máximos exponentes del vallenato.

La leyenda sostiene que sentarse junto a alguna representación o lugar asociado al cantante —concretamente la estatua que se erigió en Valledupar— puede derivar en un embarazo, una superstición que circula desde hace años entre fanáticos y curiosos que visitan sitios vinculados a su memoria, dada la reputación de mujeriego que rodeaba al intérprete de Mi Primera Cana y La Reina y alimentada por miembros de su familia como su hijo Rafael Santos.

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Recientemente, durante su paso por El show de Juanpis González, la cantante habló sobre su fascinación por Diomedes Díaz durante una entrevista en el programa de Juanpis González. Consultada sobre si alguna vez fantaseó con el fallecido cantante vallenato, la artista aclaró que su vínculo con él iba más allá de una atracción física, relatando que, desde los nueve años, le escribía cartas.

“Yo desde los nueve años le hacía cartas a Diomedes. O sea, Diomedes tenía la reja de la casa, ¿verdad? Y entonces, de la reja y el portón, entonces, yo le tiraba la carta. Yo nunca supe si él la leyó, pero yo amaba a Diomedes. Yo le decía cuánta locura desde los nueve, hasta cuando se murió, hasta los doce años", contó entre risas.

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Más allá de saber si el cantante leyó sus cartas, aseguró que siempre mantuvo por él una devoción intensa. “Yo amaba a Diomedes”, remarcó. “Yo estaba enamorada de Diomedes, de su música, de su personalidad, de todo el complemento”, explicó. Como comparación, mencionó que sentía una admiración similar por Michael Jackson, a quien también consideraba una de sus grandes pasiones de infancia.