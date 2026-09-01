Andrea Valdiri reapareció en redes sociales y la publicación llamó la atención por la presencia de su ex Felipe Saruma

Las imágenes generaron confusión entre los seguidores de la barranquillera - crédito @rechismes/IG

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Andrea Valdiri cerró en julio una relación de casi tres años con el empresario Juan Daniel Sepúlveda, conocido como Ternerito.

En las últimas horas, el nombre de Valdiri volvió a cruzarse con el de su exmarido, el creador de contenido Felipe Saruma, luego de un video grabado en un gimnasio de Barranquilla.

Todo se desató por una publicación de rutina de ejercicio que la creadora de contenido compartió en sus redes sociales.

Un hombre con la apariencia de Saruma aparece al fondo del video

En la grabación se ve a Valdiri en primer plano mientras entrena. Al fondo, sentado en una de las máquinas, aparece un hombre vestido con ropa negra, tenis blancos, medias y gorra blanca, cuyo aspecto físico, según señalaron numerosos usuarios, coincidiría con el de Saruma.

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Tras cinco meses de haber finalizado su relación con Andrea Valdiri, el influencer compartió una misteriosa imagen que ha generado una ola de comentarios -crédito @VideoLatam1/X

Ninguno de los dos cruzó mirada con el otro durante la grabación. El detalle no impidió que la escena se viralizara en cuestión de horas y que miles de seguidores empezaran a preguntarse si existió un reencuentro real entre ambos.

Hasta el momento, ni Valdiri ni Saruma se han pronunciado sobre el video ni sobre una posible reconciliación. Tampoco está plenamente confirmado que el hombre de las imágenes sea Saruma, aunque varios medios del Caribe colombiano lo identificaron como tal sin que ninguna de las dos partes lo ratificara.

Por ahora, la única certeza es que la coincidencia disparó la especulación en redes, no una confirmación de romance. Sin embargo, una reciente publicación de Saruma en su cuenta de Instagram lo ubica en instalaciones diferentes a las que se mostraron en el perfil de la bailarina barranquillera.

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Felipe Saruma asistiría a un gimnadio completamente diferente al de la Valdiri según una de sus publicaciones - crédito @felipesaruma/IG

El matrimonio con Saruma duró poco más de un año

La relación entre Valdiri y Saruma nació de una amistad previa que con el tiempo se transformó en romance. La pareja formalizó su unión el 16 de abril de 2022 en una ceremonia celebrada en Barranquilla.

El matrimonio llegó a su fin en 2023. Ambos optaron por mantener en privado buena parte de los motivos de la separación, una postura que han sostenido desde entonces sin declaraciones públicas extensas sobre el tema.

Antes de Saruma, romances con Michael Ortega y Lowe León

La vida sentimental de la barranquillera lleva años bajo la atención de sus millones de seguidores. Antes de Saruma, Valdiri sostuvo una relación con el futbolista Michael Ortega, vínculo en el que incluso se llegó a hablar de planes de matrimonio antes de la ruptura.

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Después llegó un noviazgo breve con el cantante Lowe León, con quien tuvo a su hija Adhara. Esa relación estuvo posteriormente marcada por diferencias públicas y procesos judiciales vinculados a la paternidad de la menor.

Sin confirmación de ninguna de las dos partes

Andrea Valdiri sostuvo un romance con Lowe León antes de Felipe Saruma - crédito @andreavaldirisos/IG

La exposición constante de Valdiri en redes sociales convierte cualquier coincidencia en materia de conversación inmediata entre sus seguidores. La diferencia esta vez es que involucra directamente a una expareja con quien compartió un matrimonio.

Puede tratarse de un reencuentro, de una simple coincidencia o de un hombre que guarda un parecido notable con Saruma sin serlo. Mientras ninguno de los dos protagonistas hable, cualquier versión sobre una reconciliación seguirá siendo, en el mejor de los casos, una suposición de sus seguidores.

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