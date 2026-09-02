La Guardia Albi-Roja Sur negó haber incitado a la violencia y que solo “respondió a ella” tras los desmanes en El Campín de Bogotá

La Guardia Albi-Roja Sur se pronunció nueve días después de la pelea entre hinchas de Santa Fe y América de Cali que interrumpió el partido de Liga BetPlay 2026-II en El Campín - crédito @barrabrava_net / X

Guardar

La Guardia Albi-Roja Sur se pronunció nueve días después de la pelea entre seguidores de Independiente Santa Fe y América de Cali que obligó a interrumpir el partido del 22 de agosto en el estadio Nemesio Camacho El Campín, por la sexta fecha de la Liga BetPlay 2026-II.

En su comunicado oficial, la organización reconoció que los hechos no representan el comportamiento que pretende transmitir a las nuevas generaciones de aficionados. También dirigió disculpas a la hinchada en general, con una mención especial para niños y jóvenes que asistieron al escenario deportivo.

PUBLICIDAD

“No es el ejemplo que queremos transmitir a nuestras nuevas generaciones de hinchas”, expresó la barra en el documento, en el que admitió que lo ocurrido dejó una mala imagen para quienes estuvieron presentes en el estadio.

La barra afirmó que actuó para defender a hinchas ubicados en Oriental

El eje del comunicado se centró en la versión de La Guardia sobre el origen de la reacción de sus integrantes. La organización sostuvo que existe una relación de unidad con otros sectores de la afición cardenal y aseguró que parte de sus miembros intentó ir hacia la tribuna Oriental por una situación que interpretaron como una agresión contra hinchas comunes.

La barra de Independiente Santa Fe ofreció disculpas a la hinchada y admitió que los hechos dejaron una mala imagen para niños, jóvenes y asistentes al estadio El Campín - crédito lgars_oficial / Instagram

Según la barra, esa respuesta fue espontánea y estuvo vinculada a la presencia de familiares de algunos de sus integrantes en ese sector del estadio. “Sentimos el deber de defender al hincha común”, señaló la dirigencia de la agrupación.

PUBLICIDAD

La declaración no desconoce la responsabilidad de la organización por lo sucedido. La Guardia indicó que aceptará las medidas que correspondan dentro de los protocolos y las decisiones del comité contravencional, aunque anunció que utilizará el recurso de reposición disponible.

Además, afirmó que trabajará en acciones restaurativas y pedagógicas, con el objetivo de aportar a la convivencia en los escenarios deportivos. El grupo hizo un llamado interno a sus integrantes para evitar nuevos episodios que afecten a Independiente Santa Fe.

La Guardia cuestionó las medidas de logística y recordó un antecedente de 2021

En otro de los puntos, la barra cuestionó el dispositivo de seguridad y logística dispuesto para el encuentro. La agrupación comparó lo sucedido con un partido entre Santa Fe y Atlético Nacional en 2021, que también registró incidentes entre aficionados.

PUBLICIDAD

La Guardia afirmó que reaccionó para defender a hinchas ubicados en Oriental y sostuvo que su respuesta estuvo ligada a una presunta agresión contra aficionados comunes - crédito lgars_oficial / Instagram

La organización consideró que ese antecedente exigía medidas de prevención adicionales. “Todo factor de riesgo que pueda ser controlado debe mitigarse con las medidas que correspondan”, sostuvo el comunicado.

La Guardia aclaró que esa crítica no pretende trasladar toda la responsabilidad a las autoridades o a la organización del partido. De hecho, el texto admite que los implicados deben responder por su conducta y por las sanciones que se deriven de ella.

El enfrentamiento del 22 de agosto comenzó en las tribunas y luego llegó al campo de juego. Ante el riesgo para jugadores, cuerpo técnico y público, el partido fue suspendido de manera temporal. Los futbolistas se retiraron a los vestuarios mientras la Policía Nacional intervino para restablecer el orden en El Campín.

PUBLICIDAD

Negaron que la barra hubiera promovido los enfrentamientos

La agrupación también respondió al contenido de la sanción emitida por la Comisión Local, que incluyó señalamientos sobre una presunta incitación a la violencia. La Guardia rechazó esa calificación y sostuvo que sus integrantes reaccionaron ante hechos previos.

La organización aceptó que deberá responder por lo ocurrido, acatará las medidas del comité contravencional y anunció acciones restaurativas y pedagógicas para la convivencia en el fútbol - crédito Cristian Bayona/Colprensa

“La Guardia no incitó a la violencia, solo respondió a ella”, indicó el documento. La barra describió esa conducta como repudiable y sancionable, aunque reclamó que las decisiones disciplinarias tengan en cuenta las circunstancias en las que se originó la pelea.

La posición expuesta por la agrupación forma parte de una disputa de versiones entre las parcialidades involucradas. Después de los desmanes, seguidores de Santa Fe y de América difundieron videos y testimonios para atribuir a la otra hinchada el inicio de la confrontación. Ninguna de las barras asumió la responsabilidad principal por el episodio.

PUBLICIDAD

La organización dijo que las requisas impedían ocultar armas en banderas o bombos

El comunicado incluyó una respuesta a las versiones sobre el posible ingreso de armas al estadio a través de elementos de animación. La Guardia afirmó que esa posibilidad era inviable debido a los controles aplicados antes de la apertura de puertas.

La barra aseguró que las banderas y los bombos fueron revisados entre las 2:40 p. m. y las 4:40 p. m., con inspecciones individuales, detectores de metales y perros entrenados. También señaló que los integrantes de la logística pasan por tres filtros de requisa antes del ingreso.

La barra cuestionó la logística y la seguridad del partido entre Santa Fe y América de Cali y recordó un antecedente de incidentes en 2021 ante Atlético Nacional - crédito Cristian Bayona/Colprensa

“Literalmente es imposible que las armas ingresen en las banderas y bombos”, afirmó la organización. El texto no precisó si presentará elementos ante las autoridades para respaldar esa explicación.

PUBLICIDAD

Las sanciones incluyen el cierre de las tribunas Norte y Sur para Santa Fe

La Alcaldía de Bogotá y la Comisión Extraordinaria de Fútbol y Convivencia adoptaron sanciones para los torneos organizados por la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) durante el resto de 2026.

Para Independiente Santa Fe, la decisión contempla el cierre de las tribunas Norte y Sur de El Campín en los partidos como local. Si el club utiliza el estadio Metropolitano de Techo, la medida se aplicará sobre la lateral Norte. También quedó prohibido el ingreso de público visitante en los encuentros que el equipo cardenal dispute como anfitrión.

Las agrupaciones La Guardia Albi-Roja Sur, Barón Rojo Sur y Disturbio Rojo tampoco podrán ingresar trapos, banderas ni instrumentos musicales durante 20 fechas oficiales. América de Cali, a su vez, perdió la opción de ejercer como local en Bogotá, una alternativa que había solicitado ante la Dimayor.

PUBLICIDAD