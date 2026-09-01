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James Rodríguez habría rechazado varias ligas de Suramérica para fichar por un club de Europa

El mediocampista colombiano sigue sin equipo dos meses después de que jugara por última vez con la selección Colombia en el Mundial 2026

James Rodríguez habría rechazado varias ligas de Suramérica para fichar por un equipo de la liga en Turquía - crédito AFP/James Rodríguez
James Rodríguez habría rechazado varias ligas de Suramérica para fichar por un equipo de la liga en Turquía - crédito AFP/James Rodríguez
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James Rodríguez habría rechazado propuestas de ligas de Estados Unidos, México, Perú, Ecuador y Colombia, según afirmó César Augusto Londoño en el programa El Pulso del Fútbol, de Caracol Radio.

El mediocampista colombiano, que se encuentra en Madrid, España, permanece sin club después de su salida de Minnesota United y tendría entre sus alternativas la Superliga de Turquía, cuyo mercado de pases aún ofrece margen para inscripciones, pues cierra el 4 de septiembre.

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“James Rodríguez rechazó a Estados Unidos, porque su paso por Minnesota United no salió bien. Rechazó a México por la misma razón con su paso por León, a Perú y Ecuador porque no es el momento, y lo mismo con el fútbol colombiano. Está en Madrid, España”, sostuvo Londoño.

La versión instala nuevamente al futbolista en el mercado europeo, luego de que varias posibilidades aparecieran en medios de Colombia y del exterior durante las últimas semanas. Hasta el momento, el jugador de 35 años no ha anunciado un acuerdo ni alguno de los clubes mencionados ha confirmado negociaciones para contratarlo.

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James Rodríguez
El Corum de Turquía sería el nuevo equipo de James Rodríguez, a falta de otras ofertas en el exterior - crédito @asmarcatr/X

Turquía aparece como una vía para que James vuelva al fútbol europeo

La opción de Turquía tomó fuerza por el interés que se le atribuyó al Çorum FK, equipo que logró el ascenso a la máxima categoría y que busca consolidarse en la Superliga. El club empató 2-2 con Galatasaray en la primera fecha del torneo, un resultado que alimentó la expectativa alrededor de su estreno en la élite.

Distintos reportes señalaron que la institución turca estudió una propuesta económica importante para convencer a James Rodríguez. Aun así, no existe un anuncio oficial que confirme la operación. El nombre del colombiano también fue relacionado con Lazio, aunque ese supuesto contacto perdió fuerza y desde Italia surgieron desmentidos sobre una negociación avanzada.

El panorama tiene un condicionante: varias de las principales ligas europeas cerraron o están por cerrar sus períodos de transferencias. Por eso, los campeonatos con plazos de inscripción todavía abiertos adquieren importancia para el entorno del volante. La Superliga turca podría ofrecer esa posibilidad, aunque un eventual fichaje dependerá de un acuerdo deportivo y salarial.

En medio de las versiones, James Rodríguez publicó un mensaje en su cuenta de Instagram. El colombiano compartió fotografías de momentos personales y de una sesión de entrenamiento en el gimnasio. “Cada paso tiene un propósito. Siempre hay luz después de cada proceso”, escribió el capitán de la selección Colombia.

James Rodríguez volvió a publicar en Instagram después de varias semanas de ausencia y compartió momentos de sus entrenamientos junto a fotografías familiares -crédito jamesrodriguez10/Instagram
James Rodríguez volvió a publicar en Instagram después de varias semanas de ausencia y compartió momentos de sus entrenamientos junto a fotografías familiares -crédito jamesrodriguez10/Instagram

El paso por Minnesota United y las dudas por su continuidad física

La situación actual del cucuteño se produce después de su etapa en Minnesota United, club con el que jugó durante el primer semestre de 2026. El vínculo terminó el 30 de junio y el futbolista disputó el Mundial de 2026 en condición de agente libre. En el equipo estadounidense acumuló pocos minutos y no logró consolidarse como titular.

Con la selección Colombia, Rodríguez fue inicialista durante el torneo, pero cerró la competencia sin goles ni asistencias. Su actuación abrió interrogantes sobre su presente deportivo, en especial porque afrontó la Copa del Mundo sin la continuidad que suele requerir un jugador para llegar en plenitud a una competencia de esa exigencia.

James Rodríguez
El último club europeo de James Rodríguez fue el Rayo Vallecano de España - crédito @jamesrodriguez10/Instagram

A esa falta de ritmo se suma el historial médico del mediocampista. Registros de Transfermarkt le atribuyen 44 lesiones a lo largo de su carrera, una cifra que ha condicionado varios de sus ciclos en clubes. El colombiano debutó como profesional en Envigado en 2006 y pasó por instituciones de Argentina, Portugal, Francia, España, Inglaterra, Catar, Grecia, Brasil, México y Estados Unidos.

Los rumores también lo acercaron a América de México, Estrella Roja de Belgrado, Corinthians y un club de Australia. En Brasil, el interés del conjunto paulista tendría un componente deportivo y comercial, con la posibilidad de compartir plantel con nombres como Memphis Depay y Jesse Lingard. Ninguna de esas alternativas se formalizó.

Shanghái Port, de China, también apareció entre los posibles destinos. Esa opción podría resolver el aspecto económico, aunque una llegada a una liga de menor exposición plantearía dudas sobre su futuro en la selección Colombia. La próxima convocatoria de Néstor Lorenzo será una referencia para medir el impacto de la falta de competencia del “10”, que busca club a pocas semanas de una nueva fecha internacional.

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