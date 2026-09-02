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Alberto Gamero volvería a Millonarios para reemplazar a Fabián Bustos: el Junior de Barranquilla habría incidido

El timonel argentino dejó el cargo previo al clásico ante Santa Fe, y el samario, que dirigió a los azules durante cinco años, se convirtió en una opción fuerte

Alberto Gamero
Alberto Gamero salió de Millonarios en diciembre de 2024, luego de un proceso que duró cinco años y que dejó tres títulos - crédito Luisa González/REUTERS
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Millonarios causó sorpresa en el fútbol colombiano por la salida de Fabián Bustos, sin que hubiera un anuncio oficial y a un día del clásico contra Santa Fe. La campaña en la Liga BetPlay no era mala en resultados, pero los hinchas estaban disgustados por el juego del equipo.

En medio de esa noticia, apareció el nombre de Alberto Gamero como candidato de los azules. Una serie de factores, entre ellos el interés de Junior de Barranquilla, lo colocó como una opción fuerte para los directivos, que buscan con rapidez un nuevo entrenador.

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Por el momento, Omar Rodríguez estará a cargo de la plantilla para el encuentro ante Santa Fe en El Campín, mientras la dirección deportiva se encarga de la búsqueda. La idea es que el anuncio del técnico que tomará las riendas para lo que queda de 2026 no demore muchos días.

Así fue como Alberto Gamero pasó a ser candidato de Millonarios

En el momento que se confirmó la noticia de la desvinculación del argentino, luego de siete meses en el cargo, los aficionados quedaron sorprendidos no solo porque era un día antes del clásico, sino porque la decisión fue considerada apresurada y en medio de hermetismo.

Durante la tarde del 1 de septiembre, periodistas como Guillermo Arango y Mariano Olsen, en el programa Saque Largo Win, informaron que Alberto Gamero era candidato para dirigir a Millonarios, pese a que la salida de Bustos no era anunciada por parte de la institución.

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Alberto Gamero, después de año y medio, volvería a Millonarios para un segundo ciclo - crédito Colprensa

Una de las razones por las que el samario sonó con fuerza es porque se encuentra libre desde marzo de 2026, cuando se fue del Deportivo Cali por malos resultados, tuvo algunas ofertas en el país y el exterior, pero ninguna se concretó por distintos factores que se desconocen.

El otro detalle es lo que revelaron los comunicadores Eduardo Luis, en el mismo programa, y Antonio Casale, en Espn, y es que, al parecer, Alberto Gamero iba a ser el técnico de Junior de Barranquilla, pero extrañamente se cayó el supuesto acuerdo y el club optó por Sebastián Viera.

Alberto Gamero se refirió a su paso por Junior
Alberto Gamero, al parecer, iba a ser el técnico de Junior de Barranquilla, en reemplazo de Alfredo Arias - crédito Colprensa

Ese cambio de decisión habría incidido porque el entrenador empezó a sonar entre los directivos de Millonarios, aunque esa información no está confirmada y los próximos días serán claves para definir si el samario será la persona elegida o se mirarán otras alternativas.

El proceso de Gamero: muchos logros y pocos títulos

Entre enero de 2020 y diciembre de 2024, se dio la etapa del extécnico de Tolima con los embajadores, que lo contrataron con el objetivo de liderar un proyecto a largo plazo, con espacio y respaldo para trabajar, que le diera títulos a la institución que venía de fracasar con Jorge Luis Pinto en 2019.

Alberto Gamero, durante cinco años con Millonarios, logró tres títulos y fueron la Copa Colombia 2022, Liga BetPlay 2023-I y la Superliga 2024, además de ser finalista de la Liga BetPlay 2021-I, y formar a distintos talentos de las divisiones inferiores como Andrés Llinás, Juan Moreno, Emerson Rodríguez, Óscar Cortés, Andrés Gómez, Beckham Castro, entre otros.

Alberto Gamero consiguió su tercer título con Millonarios como director técnico - crédito @MillosFCoficial/X
Alberto Gamero consiguió su tercer título con Millonarios como director técnico en enero de 2024 - crédito @MillosFCoficial/X

Sin embargo, una de las críticas al entrenador en su proceso fue la falta de más trofeos, pese a dirigir por tanto tiempo, las eliminaciones en liga y la mala presentación internacional, ya que se quedó en las primeras rondas de Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

Gamero renunció a Millonarios el 31 de diciembre de 2024, debido a presiones y amenazas de algunos aficionados del club, y puso fin a uno de los procesos más recordados en la institución, que generó amores y odios por sus logros.

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