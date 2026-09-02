Empleo en Colombia: el Sena abrió 22.450 vacantes laborales en septiembre, así puede postularse en línea

La Agencia Pública de Empleo (APE) del Sena inició en septiembre la oferta de 22.450 vacantes laborales en todo el territorio nacional, consolidando una de las convocatorias más amplias del año para personas en búsqueda de trabajo.
Las oportunidades se distribuyen en los 32 departamentos y abarcan desde cargos técnicos y operativos hasta posiciones de dirección, con opciones tanto para quienes buscan su primer empleo como para personal calificado.
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En Bogotá D.C. se concentra el mayor número de vacantes, con 7.174 oportunidades en múltiples áreas de desempeño. Le siguen Antioquia con 2.734 vacantes, Cundinamarca con 2.438 y Valle del Cauca con 2.202, evidenciando la demanda de mano de obra en las principales regiones urbanas y productivas del país.
El Sena explicó que la plataforma permite a los candidatos filtrar las ofertas por departamento, área de desempeño, nivel de experiencia y modalidad, incluidas posibilidades de teletrabajo.
Distribución nacional de vacantes
La oferta está disponible en todas las regiones, desde grandes ciudades hasta zonas apartadas. Algunos ejemplos destacados son:
- Amazonas: 21 vacantes
- Arauca: 243
- Atlántico: 312
- Bolívar: 275
- Boyacá: 436
- Caldas: 376
- Casanare: 410
- Cauca: 135
- Cesar: 182
- Chocó: 33
- Huila: 895
- Magdalena: 375
- Meta: 568
- Norte de Santander: 520
- Santander: 1.372
- Tolima: 512
- Sucre: 75
- Vaupés: 1
- Vichada: 2
La Agencia Pública de Empleo permite que tanto candidatos como empresas participen mediante un proceso completamente gratuito y sin intermediarios, lo que facilita la inclusión de buscadores de empleo de todas las edades y niveles de formación.
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Principales áreas de desempeño y ejemplos de vacantes
Las áreas con mayor demanda en Bogotá incluyen ventas y servicios (3.315 vacantes), finanzas y administración (1.587), procesamiento, fabricación y ensamble (419), y operación de equipos, transporte y oficios (789). También hay oportunidades en salud, ciencias naturales, arte, cultura y deportes, y ocupaciones de dirección y gerencia.
En Antioquia, se destacan ventas y servicios (629), operación de equipos y oficios (583), finanzas y administración (501), y procesamiento y fabricación (548). Cundinamarca ofrece un panorama similar, con alta demanda en operación de equipos y transporte (782), procesamiento y fabricación (531), y finanzas y administración (448).
Valle del Cauca prioriza vacantes en ventas y servicios (743), operación de equipos y oficios (519), y procesamiento y fabricación (408). En Santander, áreas como salud (250), ventas y servicios (355), y explotación primaria y extractiva (180) lideran la oferta.
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Los sueldos varían según el cargo, la ciudad y las responsabilidades. Por ejemplo, en Bogotá, un director de abastecimiento puede percibir entre $6.000.001 y $8.000.000 mensuales.
Proceso virtual, gratuito y sin intermediarios
Para postularse a cualquier vacante, los interesados deben ingresar a https://ape.sena.edu.co/, crear un usuario con su documento de identidad y correo electrónico, y registrar la hoja de vida. El sistema permite adjuntar certificados en PDF y actualizar la información personal, académica y laboral en cualquier momento.
Es imprescindible validar el perfil, lo que puede hacerse virtualmente o en oficinas físicas del Sena, para asegurar la revisión y aprobación de los documentos cargados.
El registro en la plataforma consta de tres pasos: creación de cuenta, actualización del perfil y validación de la hoja de vida. Una vez validado, el usuario puede buscar oportunidades filtrando por área, ubicación o modalidad, y postularse electrónicamente. El formato físico de la hoja de vida solo se acepta en ferias de empleo o eventos presenciales organizados por el Sena.
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El proceso está abierto para cualquier mayor de edad interesado en vincularse laboralmente, sin requerir experiencia previa para muchas posiciones. El Sena actúa exclusivamente como intermediario entre empleadores y buscadores de empleo; la selección y contratación final dependen de las empresas que publican las vacantes.
La entidad resaltó que no utiliza correos electrónicos ni terceros para postulaciones, lo que garantiza la transparencia y la protección de datos personales. Los usuarios pueden hacer seguimiento al estado de sus aplicaciones y recibir información por chat, correo o teléfono institucional.
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