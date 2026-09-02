Empleo en Colombia: el Sena abrió 22.450 vacantes laborales en septiembre, así puede postularse en línea

La Agencia Pública de Empleo ofrece un proceso gratuito y sin intermediarios para candidatos y empresas en la búsqueda de empleo - crédito Sena

Guardar

La Agencia Pública de Empleo (APE) del Sena inició en septiembre la oferta de 22.450 vacantes laborales en todo el territorio nacional, consolidando una de las convocatorias más amplias del año para personas en búsqueda de trabajo.

Las oportunidades se distribuyen en los 32 departamentos y abarcan desde cargos técnicos y operativos hasta posiciones de dirección, con opciones tanto para quienes buscan su primer empleo como para personal calificado.

PUBLICIDAD

En Bogotá D.C. se concentra el mayor número de vacantes, con 7.174 oportunidades en múltiples áreas de desempeño. Le siguen Antioquia con 2.734 vacantes, Cundinamarca con 2.438 y Valle del Cauca con 2.202, evidenciando la demanda de mano de obra en las principales regiones urbanas y productivas del país.

El Sena explicó que la plataforma permite a los candidatos filtrar las ofertas por departamento, área de desempeño, nivel de experiencia y modalidad, incluidas posibilidades de teletrabajo.

El Sena informó que la selección final de las vacantes depende de las empresas y que las postulaciones no se gestionan por terceros ni correos ajenos a la entidad - crédito Sena

Distribución nacional de vacantes

La oferta está disponible en todas las regiones, desde grandes ciudades hasta zonas apartadas. Algunos ejemplos destacados son:

Amazonas: 21 vacantes

Arauca: 243

Atlántico: 312

Bolívar: 275

Boyacá: 436

Caldas: 376

Casanare: 410

Cauca: 135

Cesar: 182

Chocó: 33

Huila: 895

Magdalena: 375

Meta: 568

Norte de Santander: 520

Santander: 1.372

Tolima: 512

Sucre: 75

Vaupés: 1

Vichada: 2

La Agencia Pública de Empleo permite que tanto candidatos como empresas participen mediante un proceso completamente gratuito y sin intermediarios, lo que facilita la inclusión de buscadores de empleo de todas las edades y niveles de formación.

PUBLICIDAD

La oferta de la Agencia Pública de Empleo abarca los 32 departamentos y permite postularse gratis y sin intermediarios desde la plataforma APE - crédito Agencia Pública de Empleo Sena

Principales áreas de desempeño y ejemplos de vacantes

Las áreas con mayor demanda en Bogotá incluyen ventas y servicios (3.315 vacantes), finanzas y administración (1.587), procesamiento, fabricación y ensamble (419), y operación de equipos, transporte y oficios (789). También hay oportunidades en salud, ciencias naturales, arte, cultura y deportes, y ocupaciones de dirección y gerencia.

En Antioquia, se destacan ventas y servicios (629), operación de equipos y oficios (583), finanzas y administración (501), y procesamiento y fabricación (548). Cundinamarca ofrece un panorama similar, con alta demanda en operación de equipos y transporte (782), procesamiento y fabricación (531), y finanzas y administración (448).

Valle del Cauca prioriza vacantes en ventas y servicios (743), operación de equipos y oficios (519), y procesamiento y fabricación (408). En Santander, áreas como salud (250), ventas y servicios (355), y explotación primaria y extractiva (180) lideran la oferta.

PUBLICIDAD

Los sueldos varían según el cargo, la ciudad y las responsabilidades. Por ejemplo, en Bogotá, un director de abastecimiento puede percibir entre $6.000.001 y $8.000.000 mensuales.

Bogotá D.C. concentra 7.174 vacantes de la APE del Sena, seguida por Antioquia, Cundinamarca y Valle del Cauca - crédito Agencia de Empleo Sena

Proceso virtual, gratuito y sin intermediarios

Para postularse a cualquier vacante, los interesados deben ingresar a https://ape.sena.edu.co/, crear un usuario con su documento de identidad y correo electrónico, y registrar la hoja de vida. El sistema permite adjuntar certificados en PDF y actualizar la información personal, académica y laboral en cualquier momento.

Es imprescindible validar el perfil, lo que puede hacerse virtualmente o en oficinas físicas del Sena, para asegurar la revisión y aprobación de los documentos cargados.

El registro en la plataforma consta de tres pasos: creación de cuenta, actualización del perfil y validación de la hoja de vida. Una vez validado, el usuario puede buscar oportunidades filtrando por área, ubicación o modalidad, y postularse electrónicamente. El formato físico de la hoja de vida solo se acepta en ferias de empleo o eventos presenciales organizados por el Sena.

PUBLICIDAD

El proceso está abierto para cualquier mayor de edad interesado en vincularse laboralmente, sin requerir experiencia previa para muchas posiciones. El Sena actúa exclusivamente como intermediario entre empleadores y buscadores de empleo; la selección y contratación final dependen de las empresas que publican las vacantes.

Los interesados deben registrarse en ape.sena.edu.co, crear usuario, cargar la hoja de vida y validar el perfil para postularse - crédito Sena

La entidad resaltó que no utiliza correos electrónicos ni terceros para postulaciones, lo que garantiza la transparencia y la protección de datos personales. Los usuarios pueden hacer seguimiento al estado de sus aplicaciones y recibir información por chat, correo o teléfono institucional.