Colombia

Empleo en Colombia: el Sena abrió 22.450 vacantes laborales en septiembre, así puede postularse en línea

La convocatoria se extiende a los 32 departamentos y ofrece cargos técnicos, operativos, de dirección y gerencia, con alternativas para primer trabajo y para perfiles con trayectoria en distintas áreas

Sena abre convocatoria para técnicos y tecnólogos colombianos interesados en trabajar como reparadores de neumáticos en Ontario, Canadá - crédito Sena
La Agencia Pública de Empleo ofrece un proceso gratuito y sin intermediarios para candidatos y empresas en la búsqueda de empleo - crédito Sena
Guardar

La Agencia Pública de Empleo (APE) del Sena inició en septiembre la oferta de 22.450 vacantes laborales en todo el territorio nacional, consolidando una de las convocatorias más amplias del año para personas en búsqueda de trabajo.

Las oportunidades se distribuyen en los 32 departamentos y abarcan desde cargos técnicos y operativos hasta posiciones de dirección, con opciones tanto para quienes buscan su primer empleo como para personal calificado.

PUBLICIDAD

En Bogotá D.C. se concentra el mayor número de vacantes, con 7.174 oportunidades en múltiples áreas de desempeño. Le siguen Antioquia con 2.734 vacantes, Cundinamarca con 2.438 y Valle del Cauca con 2.202, evidenciando la demanda de mano de obra en las principales regiones urbanas y productivas del país.

El Sena explicó que la plataforma permite a los candidatos filtrar las ofertas por departamento, área de desempeño, nivel de experiencia y modalidad, incluidas posibilidades de teletrabajo.

El Sena informó que la selección final de las vacantes depende de las empresas y que las postulaciones no se gestionan por terceros ni correos ajenos a la entidad - crédito Sena
El Sena informó que la selección final de las vacantes depende de las empresas y que las postulaciones no se gestionan por terceros ni correos ajenos a la entidad - crédito Sena

Distribución nacional de vacantes

La oferta está disponible en todas las regiones, desde grandes ciudades hasta zonas apartadas. Algunos ejemplos destacados son:

  • Amazonas: 21 vacantes
  • Arauca: 243
  • Atlántico: 312
  • Bolívar: 275
  • Boyacá: 436
  • Caldas: 376
  • Casanare: 410
  • Cauca: 135
  • Cesar: 182
  • Chocó: 33
  • Huila: 895
  • Magdalena: 375
  • Meta: 568
  • Norte de Santander: 520
  • Santander: 1.372
  • Tolima: 512
  • Sucre: 75
  • Vaupés: 1
  • Vichada: 2

La Agencia Pública de Empleo permite que tanto candidatos como empresas participen mediante un proceso completamente gratuito y sin intermediarios, lo que facilita la inclusión de buscadores de empleo de todas las edades y niveles de formación.

PUBLICIDAD

La oferta de la Agencia Pública de Empleo abarca los 32 departamentos y permite postularse gratis y sin intermediarios desde la plataforma APE - crédito Agencia Pública de Empleo Sena
La oferta de la Agencia Pública de Empleo abarca los 32 departamentos y permite postularse gratis y sin intermediarios desde la plataforma APE - crédito Agencia Pública de Empleo Sena

Principales áreas de desempeño y ejemplos de vacantes

Las áreas con mayor demanda en Bogotá incluyen ventas y servicios (3.315 vacantes), finanzas y administración (1.587), procesamiento, fabricación y ensamble (419), y operación de equipos, transporte y oficios (789). También hay oportunidades en salud, ciencias naturales, arte, cultura y deportes, y ocupaciones de dirección y gerencia.

En Antioquia, se destacan ventas y servicios (629), operación de equipos y oficios (583), finanzas y administración (501), y procesamiento y fabricación (548). Cundinamarca ofrece un panorama similar, con alta demanda en operación de equipos y transporte (782), procesamiento y fabricación (531), y finanzas y administración (448).

Valle del Cauca prioriza vacantes en ventas y servicios (743), operación de equipos y oficios (519), y procesamiento y fabricación (408). En Santander, áreas como salud (250), ventas y servicios (355), y explotación primaria y extractiva (180) lideran la oferta.

Los sueldos varían según el cargo, la ciudad y las responsabilidades. Por ejemplo, en Bogotá, un director de abastecimiento puede percibir entre $6.000.001 y $8.000.000 mensuales.

Ferias de empleo y talleres laborales protagonizan el evento simultáneo en ciudades de todo el país - crédito Agencia de Empleo Sena
Bogotá D.C. concentra 7.174 vacantes de la APE del Sena, seguida por Antioquia, Cundinamarca y Valle del Cauca - crédito Agencia de Empleo Sena

Proceso virtual, gratuito y sin intermediarios

Para postularse a cualquier vacante, los interesados deben ingresar a https://ape.sena.edu.co/, crear un usuario con su documento de identidad y correo electrónico, y registrar la hoja de vida. El sistema permite adjuntar certificados en PDF y actualizar la información personal, académica y laboral en cualquier momento.

Es imprescindible validar el perfil, lo que puede hacerse virtualmente o en oficinas físicas del Sena, para asegurar la revisión y aprobación de los documentos cargados.

El registro en la plataforma consta de tres pasos: creación de cuenta, actualización del perfil y validación de la hoja de vida. Una vez validado, el usuario puede buscar oportunidades filtrando por área, ubicación o modalidad, y postularse electrónicamente. El formato físico de la hoja de vida solo se acepta en ferias de empleo o eventos presenciales organizados por el Sena.

El proceso está abierto para cualquier mayor de edad interesado en vincularse laboralmente, sin requerir experiencia previa para muchas posiciones. El Sena actúa exclusivamente como intermediario entre empleadores y buscadores de empleo; la selección y contratación final dependen de las empresas que publican las vacantes.

Los interesados deben registrarse en ape.sena.edu.co, crear usuario, cargar la hoja de vida y validar el perfil para postularse - crédito Sena
Los interesados deben registrarse en ape.sena.edu.co, crear usuario, cargar la hoja de vida y validar el perfil para postularse - crédito Sena

La entidad resaltó que no utiliza correos electrónicos ni terceros para postulaciones, lo que garantiza la transparencia y la protección de datos personales. Los usuarios pueden hacer seguimiento al estado de sus aplicaciones y recibir información por chat, correo o teléfono institucional.

Temas Relacionados

Trabajo en ColombiaOfertas de trabajo SenaAgencia Pública de Empleo SenaTrabajo en septiembreColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Revelan el centro estético en Bogotá donde una mujer se sometió a una bichectomía y falleció tres días después: la dueña registró el lugar en 2024

El sitio no tiene autorización para la realización de cirugías plásticas y cuenta con tres sedes ubicadas en distintas localidades de la ciudad

Revelan el centro estético en Bogotá donde una mujer se sometió a una bichectomía y falleció tres días después: la dueña registró el lugar en 2024

Tigo y Movistar cambian el mapa de las telecomunicaciones: así vigilará la competencia la Comisión de Regulación de Comunicaciones

La entidad prepara un nuevo mecanismo para detectar posibles cambios en precios, participación de mercado y comportamiento de los operadores, con la posibilidad de activar actuaciones adicionales cuando encuentre señales de riesgo

Tigo y Movistar cambian el mapa de las telecomunicaciones: así vigilará la competencia la Comisión de Regulación de Comunicaciones

Fabián Bustos no sigue más en Millonarios: así fue la despedida de los embajadores al argentino

A un día del clásico ante Santa Fe, por la Liga BetPlay, se confirmó la salida del entrenador luego de apenas siete meses en el cargo y muchas críticas por su juego

Fabián Bustos no sigue más en Millonarios: así fue la despedida de los embajadores al argentino

Alberto Gamero volvería a Millonarios para reemplazar a Fabián Bustos: el Junior de Barranquilla habría incidido

El timonel argentino dejó el cargo previo al clásico ante Santa Fe, y el samario, que dirigió a los azules durante cinco años, se convirtió en una opción fuerte

Alberto Gamero volvería a Millonarios para reemplazar a Fabián Bustos: el Junior de Barranquilla habría incidido

Diego Urrego fue designado como presidente encargado de Colpensiones: reemplazará temporalmente a Jaime Dussán

El nuevo funcionario es profesional en Derecho y especialista en Derecho Administrativo. Además, es magíster en Derecho con énfasis en Derecho Público

Diego Urrego fue designado como presidente encargado de Colpensiones: reemplazará temporalmente a Jaime Dussán
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

Ataque con drones explosivos en Buenos Aires, Cauca, dejó a un soldado muerto y a tres más heridos

ENTRETENIMIENTO

Lina Tejeiro reveló si mostrará el rostro de su hijo Gael en las redes sociales: “O me amas o me odias”

Lina Tejeiro reveló si mostrará el rostro de su hijo Gael en las redes sociales: “O me amas o me odias”

Ana del Castillo confirmó su embarazo con estas fotografías e hizo una curiosa referencia a Diomedes Díaz

Karol G, Pipe Bueno, Wisin, Olivia Rodrigo y más: estos son los lanzamientos destacados de agosto

“Te amaré toda la vida”: mujer que se ‘casó’ con la ruta A/F60 de TransMilenio sorprendió con tatuaje dedicado a su “amor”

Andrea Valdiri reapareció en redes sociales y la publicación llamó la atención por la presencia de su ex Felipe Saruma

Deportes

Fabián Bustos no sigue más en Millonarios: así fue la despedida de los embajadores al argentino

Fabián Bustos no sigue más en Millonarios: así fue la despedida de los embajadores al argentino

Alberto Gamero volvería a Millonarios para reemplazar a Fabián Bustos: el Junior de Barranquilla habría incidido

Este es el precio de la boletería para el clásico Santa Fe vs. Millonarios: hay “morbo” por la salida de Fabián Bustos

James Rodríguez habría rechazado varias ligas de Suramérica para fichar por un club de Europa

Jonathan Risueño y otro escándalo en el Deportivo Pasto: arriesgó a todos sus jugadores por no contar con un preparador físico