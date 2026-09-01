Karol G, Pipe Bueno, Wisin, Olivia Rodrigo y más: estos son los lanzamientos destacados de agosto

Karol G publicó en agosto su álbum 'No Me Arrepiento De Sentir Tanto', marcando un giro importante frente a lo mostrado previamente con 'Tropicoqueta' - crédito Mario Anzuoni/REUTERS

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Cada mes, la industria musical renueva su catálogo con una serie de estrenos que atraviesan géneros, generaciones y fronteras. Artistas colombianos e internacionales se reportaron durante agosto con producciones que van desde el reguetón y la música popular hasta el rock alternativo, el k-pop y el metal progresivo, en un mes que combinó álbumes de larga trayectoria con debuts que marcaron hitos en las listas de popularidad.

Entre los lanzamientos más destacados, el desamor, la nostalgia y los regresos después de largos silencios discográficos marcaron el tono de una agenda que reunió a bandas con más de una década sin material inédito, colaboraciones entre generaciones distintas de un mismo género y proyectos que llegaron a debutar entre los más escuchados. Mientras la escena colombiana aportó nombres consolidados junto a propuestas emergentes del rock, la electrónica y la música popular, la producción internacional no se quedó atrás con lanzamientos notables tanto en el pop como en las figuras al margen de la masividad.

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Con ese panorama, Infobae Colombia hace un repaso por lo más destacado en materia de estrenos musicales a nivel nacional e internacional durante agosto de 2026.

Karol G estrena ‘No me arrepiento de sentir tanto’, su álbum más introspectivo

La artista paisa lanzó el 7 de agosto su sexto álbum de estudio, un proyecto de 14 canciones que marca un giro respecto al tono festivo de Tropicoqueta (2025). El disco mezcla reguetón, pop latino, R&B y baladas, y reúne colaboraciones con Drake, Bruno Mars, Judeline, Rusowsky y Greg Gonzalez, vocalista de Cigarettes After Sex.

Días antes del estreno, la paisa compartió un video con un mensaje que anticipaba el tono personal del proyecto. “Hay una versión de ti que un día desaparece para siempre”, expresó la cantante en su cuenta de Instagram, acompañada de música melancólica. El disco incluye Matadora, sencillo presentado el 24 de julio en el Soldier Field de Chicago durante la apertura de su gira Viajando por el Mundo Tropitour, y Después de ti, adelantada en el festival Coachella.

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El corte Still, en colaboración con Bruno Mars, representa la primera canción completamente en inglés de la artista y se convirtió en una de las piezas más comentadas del álbum.

La paisa colaboró con los dos españoles en el que se transformó en uno de los sencillos más exitosos de 'No Me Arrepiento De Sentir Tanto' - crédito Karol G/YouTube

Feid abre las puertas a ‘El Club de las 19 Flores’ con “A Xon De Que”

El artista antioqueño presentó el primer adelanto de su próximo mixtape, originalmente previsto para el 19 de agosto, pero aplazado indefinidamente luego del terremoto del día 10 que conmocionó al país.

La canción aborda el desamor desde los recuerdos que persisten tras el fin de una relación y llega acompañada de un visualizer con la estética verde que identifica al artistay fue presentada durante su aparición en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

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Artistas nacionales e internacionales presentaron nuevos sencillos y álbumes durante agosto de 2026 - crédito YouTube

Reykon regresa a sus raíces con “Ulala”

El cantante colombiano presentó este sencillo con el que se propuso conectar el reguetón de sus primeros años con sonidos contemporaneos, en la antesala a sus dos fechas de regreso a los escenarios en el Movistar Arena de Bogotá, en noviembre.

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Hamilton y SOG llevan el dancehall a la pista de baile con “Jamaica (wiki, wiki)”

El cartagenero conocido como el “Afrorockstar” presentó junto al productor antioqueño esta apuesta que explora el dancehall y representa un cambio en el estilo del vocalista, más agresivo y usando recursos propios de la fiesta caribeña. El tema sirve como antesala a las fechas de apertura que hará para Ryan Castro en septiembre, en Estados Unidos.

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Emyl Rusev presenta “No Vivirías Igual” y la vinculoa al sismo del 10 de agosto en Colombia

El cantautor colombiano de origen búlgaro presentó este sencillo que en un principio tenía previsto para una etapa posterior de su carrera, pero cuyo lanzamiento adelantó tras el terremoto registrado el 10 de agosto en Colombia. La canción combina sonoridades del gospel, el country y el pop alternativo, y explora el temor a no aprovechar la vida al máximo.

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“Esta canción no iba a salir, pero me sentí en la obligación de sacarla porque muchas veces la vida no avisa”, explicó sobre su decisión de adelantar el estreno, en un comunicado de prensa. El tema, de marcada intención espiritual, plantea como pregunta central “¿Qué harías si mañana el sol no saliera más?” y propone tomar las riendas del presente ante la incertidumbre de la vida cotidiana.

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Pipe Bueno explora el coqueteo en “La Bailada”

El cantante de música popular colombiana presentóel segundo adelanto de Aquí Estoy Yo, su próximo álbum previsto para publicarse en las próximas semanas, y uno que el propio artista describió como el más importante de sus 18 años de trayectoria. Con el acordeón como eje melódico, suma influencias del mariachi mientras narra la historia sobre el encuentro entre un hombre y una mujer sola en un bar.

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John Jairo Pérez lanza “Tirin Tin Tin”

El artista de música popular colombiana estrenó este sencillo el 21 de agosto, combinando el humor y la picardía característicos de la trova paisa, así como con la firme intención de colarse entre los éxitos de fin de año.

“El Tirín Tin Tín es cumbia con parranda paisa, con toques urbanos, picardía, doble sentido, mucha alegría y con buen ritmo para bailar en este final de año”, expresó el intérprete en declaraciones para Infobae Colombia.

Artistas nacionales e internacionales presentaron nuevos sencillos y álbumes durante agosto de 2026 - crédito cortesía John Jairo Pérez

Adriana Lucía rinde homenaje a Córdoba en “A Mi Tierra”

La cordobesa presentó esta composición como un tributo a su tierra y especialmente al corregimiento de El Carito, en Santa Cruz de Lorica, donde transcurrió parte de su infancia.

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El sencillo nació después de un viaje que la cantante realizó a Córdoba para entregar ayudas tras las inundaciones que afectaron distintos municipios de la región. “Nos enseñaron que irse era triunfar y quedarse era fracasar”, reflexionó la artista sobre su decisión de volver a las raíces. El videoclip de la canción se grabó en distintos municipios del departamento.

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Perpetual Warfare abre una nueva etapa con “Nihil Sumus”

La banda bogotana, confirmada para la edición 30 del festival Rock Al Paque en octubre, presentó el primer adelanto de su próximo álbum de estudio y primera publicación desde su fichaje con el sello estadounidense M-Theory Audio.

El título, que en latín significa “no somos nada”, funciona como carta de presentación tanto del sonido como del trasfondo conceptual del nuevo trabajo, apelando al frenesí y la agresividad como puntos de referencia.

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Matar Fuma presenta su álbum homónimo

A lo largo de ocho canciones, el proyecto del cantautor William Ospina da un salto significativo hacia un sonido más completo y elaborado, permitiendo que sus composiciones destaquen ya sea que apuesten por la tonalidad minimalista pero todavía pop-rock de Quiero Verte, o los trazos new wave de Ya No Entendí o La Noche.

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Balthvs adelanta su sexto álbum con “Pale Blue Dot”

El trío bogotano de rock psicodélico presentó el preludio de Manifest, su sexto álbum de estudio, previsto para lanzarse el 7 de octubre a través de Mixto Records. La canción plantea un llamado a la unidad global, de acuerdo con el comunicado de lanzamiento difundido por la agrupación. A la par, presenta guitarras que transmiten júbilo y acidez a partes iguales, un ritmo deudor de la música disco, y voces armoniosas que redondean una composición notable.

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Canales Nacionales presenta su segundo LP, ‘Ruidos Modernos’

La banda bogotana publicó su segundo larga duración haciendo gala de una mezcla frenética y atratapnte de las dinámicas propias del indie de la década de 2000 con guitarras al frente y teclados que atrapan y llevan a sumergirse en el repertorio, una canción tras otra.

Ya No Pierdo El Tiempo, Al Final, Estrellas y Replay fueron los sencillos elegidos para impulsar un trabajo que tiene todos los créditos para ser considerado entre los mejores de 2026.

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Ela Minus y Nick León lanzan el EP ‘¿Qué les pasó a mis amigos?’

La productora colombiana y el productor radicado en Brooklyn publicaron este proyecto de tres canciones a través de Smugglers Way, sello subsidiario de Domino. El primer sencillo, espiral, apareció en el programa All Songs Considered de NPR Music y alcanzó el tercer puesto en la lista semanal de Stereogum.

El EP tendrá una edición en vinilo de 12 pulgadas el 20 de noviembre, con remixes de Loidis, Guedra Guedra y Brenda, y los artistas se presentarán juntos por primera vez en vivo el próximo 3 de septiembre en el ICA de Londres.

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Funk Tribu reflexiona sobre el ritmo de la escena electrónica en “LIFE”

El productor bogotano radicado en Berlín publicó el 7 de agosto este proyecto de tres canciones a través de su propio sello, TRIBE, como resultado de una etapa de viajes constantes y crecimiento acelerado.

En contraste con sus lanzamientos habituales dominados por el influjo del trance y bajos más potentes, esta vez propone una pausa para pensar en el equilibrio dentro de la cultura de club, según explicó el propio productor en el comunicado de lanzamiento, brindando temas que no renuncian de todo al baile, pero presentan momentos más ambientales.

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Æteris estrena el EP ‘Princesa del Instante’

La artista y productora bogotana publicó este proyecto de cuatro canciones a través de Bandcamp, bajo la premisa de crear pistas minimalistas, atrapantes y oscilantes entre elementos trance, darkwave y los extremos más oscuros del techno, dando como resultado composiciones etéreas y envolventes. Uno de los mejores extremos de esa dualidad lo da oda a un romance microtonal presentada en versión original con beats y distorsiones, y otra en una variante ambiental—.

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Banda La MB estrena “El Culpable Soy Yo”

La agrupación creada por los hermanos Víctor y Néstor Záizar,presentó este sencillo escrito por Diana María Cruz Patiño donde se narra la historia de un hombre que, tras el final de una relación, reconoce sus propios errores en lugar de buscar excusas o culpar a su expareja.

Fue grabada en los estudios de la agrupación en Bogotá, con dirección musical de los hermanos Záizar, mientras la mezcla y masterización se realizaron entre México y Estados Unidos, en una producción que la banda postulará a los Latin Grammy 2026.

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Penelope Robin y Cabas celebran el poder de los sueños en “Imaginarte”

La cantante y el cantautor colombiano presentaron esta colaboración que nació de una conversación entre ambos artistas sobre sus influencias musicales, combinando nostalgia con sonidos contemporáneos y girando en torno a la posibilidad de convertir los sueños en realidad a través de la imaginación.

El lanzamiento se acompañó de un videoclip filmado en Medellín, ciudad que ambos músicos describieron como un punto de encuentro e inspiración compartida.

“Él es muy, muy bueno y en verdad yo siento que fluíamos muy bien, porque tengo tantas ideas en mi cabeza y él me ayuda a construirlas y explicarlas. Él puede sacar un temazo en 30 segundos si quiere. O sea, él es increíble. Pero yo siento que lo más lindo es que nunca se sintió que estuvimos trabajando, se sintió como que en verdad estuvimos disfrutando. Él es como familia para mí, entonces qué lindo, no sé, poder escribir un verso y un coro y después decir: ‘Bueno, vamos a cenar y lo terminamos mañana’. Eso es muy rico”, contó Penelope en diálogo con Infobae Colombia.

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Salomón Beda y Bacilos presentan “Mi Día a Día”

El artista colomboestadounidense y la agrupación de pop latino estrenaron este sencillo, que combina folk tropical con acentos caribeños en una producción de tono cálido.

Para celebrar el lanzamiento, se anunció que ambos artistas compartirán escenario el 18 de septiembre en Lima , fecha en la que el público podrá escuchar la canción en vivo por primera vez.

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Rubén Blades presenta ‘País Portátil’

El cantautor panameño publicó el 21 de agosto un nuevo LP de ocho canciones junto a Roberto Delgado & Orquesta, su colaborador habitual en los últimos años. El título retoma el nombre de la novela y película venezolanas homónimas y se compone de nuevos temas y algunas reinterpretaciones como Cantares del Subdesarrollo y Segunda Mitad del Noveno.

Delgado estuvo a cargo de la dirección, los arreglos, la producción y el bajo en todo el proyecto, mientras Blades firmó la letra y la música de cada corte. Dicho lanzamiento sirve como preámbulo para el regreso de Blades a Colombia, donde brindará una serie de fechas en Bogotá y Medellín.

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Alejandro Sanz y Edén Muñoz rinden tributo a Bécquer en “Yo Era Poesía”

El cantautor español publicó esta colaboración junto al mexicano Edén Muñoz, la primera entre ambos, que combina pop latino y regional mexicana. La canción explora las secuelas de un amor pasado y nació de la admiración de Sanz por el escritor Gustavo Adolfo Bécquer, según explicó el artista en sus redes sociales.

“Me acompañó por su forma de entender el amor, la belleza y la nostalgia”, señaló Sanz sobre la influencia del poeta español en la composición del tema.

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Arde Bogotá adelanta su nuevo álbum con “El Club de la Gente Sola”

La banda española presentó el tercer sencillo de Manufacturas del Club de la Gente Sola (MCGS), disco que llegará el 2 de octubre a través de Sony Music España. El álbum fue producido por Joe Chiccarelli, responsable de trabajos con Morrissey y Russian Red, y grabado en los estudios EastWest de Los Ángeles.

La canción aborda la soledad crónica como experiencia colectiva, representada a través de la imagen de una discoteca donde los cuerpos se mueven sin llegar a conectar entre sí. El videoclip, dirigido por Guillermo Aliaga, se filmó en los túneles subterráneos para submarinos de El Espalmador, en Cartagena, ciudad natal del grupo.

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Daniela Spalla abre una nueva etapa con “La Espina”

La cantautora argentina radicada en México presentó este sencillo como adelanto de su próximo álbum, todavía sin título ni fecha de estreno confirmados. Nació durante un período que la artista describió como de triunfo, presión y cuestionamientos internos, según contó en entrevista con CNN en español.

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Hermanos Gutiérrez presentan “Los Andes”

El dúo suizo-ecuatoriano conformado por Estevan y Alejandro Gutiérrez publicó este tercer sencillo de su próximo álbum, Los Ojos Del Cóndor previsto para su lanzamiento el 25 de septiembre a través de Easy Eye Sound, sello del músico Dan Auerbach, de The Black Keys. El disco fue producido por Auerbach en su estudio de Nashville y toma su nombre de la cordillera andina que inspiró el proyecto.

La pista captura la inmensidad y el silencio del paisaje a través del diálogo entre las guitarras y la lap steel características del dúo. El videoclip fue dirigido por Robert Schober.

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Ozuna y Omar Courtz estrenan “ZIZI”

Los artistas puertorriqueños presentaron el 4 de agosto esta colaboración de reggaetón con espíritu veraniego. El videoclip, dirigido por Ricardo Rivera, conocido como Fue Ricky, se filmó entre Puerto Rico y España, con escenas de yates, playas y fiestas nocturnas.

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Carín León y Ke Personajes se juntan en “Qué Andas Haciendo”

El cantante sonorense estrenó el 13 de agosto esta primera colaboración con la agrupación argentina de cumbia liderada por Emanuel Noir, en un tema centrado en la nostalgia y las dudas que persisten después de una separación.

Ambos artistas presentaron la canción en vivo durante un concierto de León en Argentina, antes de su estreno digital.

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Natanael Cano vuelve a las raíces con ‘Natanael Cano Vol. 1′

El mexicano hizo su regreso oficial a los corridos tumbados tras casi una década de liderar la transformación de la Música Mexicana Contemporánea. El álbum de 15 canciones nació en la sala de la casa del artista, inspirado en los sonidos con los que creció en la sierra de Sonora.

“Siento que va empezando mi carrera, que vienen los corridos fuertes otra vez, que le estamos dando otro empujón a la Música Mexicana, por eso decidí ponerle Natanael Cano Vol. 1”, reveló el cantante durante un Radio Takeover en los estudios de Apple Music Radio en Tokio, a inicios de agosto.

El artista interpretó personalmente el requinto de todo el disco e incorporó por primera vez la tuba a su sonido. El álbum incluye tres colaboraciones con Gabito Ballesteros —Pa’ La Maña, La Cherokee y Nos Vamos de Dance, esta última junto a Javier Rosas—, además de dos reinterpretaciones en clave de corrido tumbado de los clásicos del pop en español Por Amarte Así, de Cristian Castro, y Frente a Frente, de Jeanette.

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Los Ángeles Azules y TINI estrenan “Pa’ Él”

La agrupación mexicana de Iztapalapa y la cantante argentina presentaron una cumbia que relata una historia de desamor para transformarla en un mensaje de empoderamiento y superación.

Tini Stoessel lanzó su colaboración con Los Ángeles Azules

Paulo Londra estrena “me asfixia LA CIUDAD”

El cantante cordobés presentó el primer adelanto de su próximo álbum, que marca un giro hacia sonidos cercanos al hip hop estadounidense y el R&B, con un tono más íntimo centrado en el deseo de alejarse del ritmo urbano y encontrar refugio en otra persona.

Paulo Londra lanzó "me asfixia LA CIUDAD"

Anuel AA presenta “Donde Hubo Fuego Cenizas Quedan”

El puertorriqueño estrenó el adelanto oficial de su próximo álbum, Real Hasta La Muerte II, continuación del proyecto que marcó un punto de inflexión en su carrera. El sencillo llegó acompañado de un videoclip oficial disponible en todas las plataformas digitales.

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Farruko explora su faceta electrónica en “Madrid”

El cantante puertorriqueño combina bases electrónicas con afrobeats y sintetizadores en su más reciente estreno, en una producción pensada para la pista de baile.

“Es esa noche que nadie quiere que se acabe”, explicó el propio artista sobre el significado de la canción, de acuerdo con un comunicado difundido por la agencia Margot.

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Myke Towers presenta “Carita Feliz” con Clara Galle

El artista puertorriqueño estrenó este sencillo bajo el sello Warner Music Latina, acompañado de un cortometraje protagonizado por la actriz española Clara Galle. Se trata de un reguetón melódico que explora la distancia entre la imagen que una persona muestra al mundo y lo que siente en realidad.

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Luis Fonsi adopta la bachata en “Me Despido”

El cantante puertorriqueño presentó un nuevo adelanto de su próximo álbum de estudio, todavía sin título ni fecha confirmados. Narra la historia de una pareja que decide separarse pese al amor que persiste entre ambos, compuesta y producida junto a Andrés Torres y Mauricio Rengifo, colaboradores habituales del artista.

“Es una canción con mucha historia, es casi como una novela porque tiene drama, sensualidad e invita a bailar”, señaló Luis Fonsi en el comunicado de lanzamiento.

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Villano Antillano lanza su LP ‘Ante el Umbral del Peligro No Siento Temor’

La rapera y compositora puertorriqueña, una de las principales impulsoas del neo perreo, presentó un disco de 12 temas en español e inglés producido por Groove 2070. El álbum recorre distintas etapas emocionales de la artista, con canciones como Bichifokel, ¡Ráspate! y Pichersita que reflejan negación, ira y aceptación.

El lanzamiento incluyó el tema Crack y llegó acompañado de un videoclip dirigido por Vladimir Alvira, que retrata una situación de violencia doméstica.

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Wisin presenta a Ivy Queen como primera colaboradora de “La Universidad del Perreo”

Precedido de una notable campaña de expectativa en redes sociales, el cantante puertorriqueño estrenó el primer sencillo de su próximo álbum, La Universidad del Perreo, previsto para el 4 de septiembre. La canción marca la primera colaboración confirmada del proyecto, que Wisin describió como una iniciativa que incluirá cursos y experiencias relacionadas con la historia del reguetón.

“Si vamos a hablar de La Universidad del Perreo, vamos a hacerlo como se supone, con flow, con calle, con fundamento y con respeto por cada uno de los que pusieron ladrillo”, señaló Ivy Queen sobre su participación. El proyecto incluye un “Salón de la Fama” con nombres como Jowell & Randy, Franco El Gorila y Don Chezina, que podrían sumarse a futuras colaboraciones.

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Olivia Rodrigo publica “serena joy”

Coescrito junto a su colaborador habitual, Dan Nigro, la norteamericana presenta este tema que toma su nombre de un personaje de la novela El cuento de la criada, de Margaret Atwood, y representa el tema más abiertamente político de la artista hasta el momento.

El lanzamiento antecedió al festival Daisy Chain Fields, evento benéfico que Rodrigo organizó el pasado 29 de agosto en Irvine, California, con artistas como Chappell Roan, Doechii y KATSEYE. Una parte de las ganancias del sencillo se destinó a organizaciones que apoyan los derechos reproductivos.

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Sam Smith explora el amor correspondido en ‘Hazel Eyes’

El artista británico publicó su quinto álbum de estudio a través de Capitol Records, con 12 canciones que incluyen colaboraciones con Feist y The TwoCity Chorus. El LP incluyó el sencillo Constant Companion el mismo día del lanzamiento, con un videoclip filmado en España.

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KATSEYE alcanza su primer número uno en Billboard con ‘WILD’

El grupo femenino global que meses atrás apareció en el Festival Estéreo Picnic, presentó un EP de cinco canciones a través de HYBE y Geffen Records, con producción de Bang Si-hyuk, Ed Sheeran y Omer Fedi, entre otros. Recoge los sencillos más destacados publicados a lo largo del año, PINKY UP y Animal, junto a tres canciones más, dejando como resultado un repertorio que oscila entre momentos electrónicos y otros más ligados al R&B.

WILD debutó en el primer lugar del Billboard 200, convirtiéndose en el cuarto grupo femenino en encabezar esa lista desde 2020, después de BLACKPINK, NewJeans y TWICE, de acuerdo con Billboard.

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Brandon Flowers regresa al formato solista con “THRASHER”

El vocalista de The Killers publicó su tercer álbum en solitario, el primero en más de una década, a través de Island Records. El disco, de diez canciones, fue grabado en los históricos estudios RCA Studio A de Nashville junto a los productores Shawn Everett y Jonathan Rado, con la participación de músicos como David Rawlings y Charlie McCoy.

El álbum llegó precedido por los sencillos Plans, Paradise y Tiger’s Blood, y el artista anunció una gira por Norteamérica, el Reino Unido e Irlanda para septiembre y octubre.

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Beck presenta el sencillo “Disappearing Act”

Otro que pasó por el Estereo Picnic (en su caso, en 2025), se prepara para lanzar Ride Lonesome publicó el 19 de agosto este tercer adelanto de su próximo álbum, previsto para el 18 de septiembre a través de Capitol Records.

Con la guitarra acústica, arreglos orquestales y armonías vocales ligeras como protagonistas, fue producida por el propio Beck y mezclada por su colaborador habitual Nigel Godrich.

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Dinosaur Jr. regresan con su álbum, ‘There Near’

El trío original conformado por J Mascis, Lou Barlow y Murph publicó el 28 de agosto este disco de 11 canciones a través de Jagjaguwar, grabado en ráfagas breves e intensas durante un año en el estudio Bisquiteen de Amherst, destacando el tono de guitarra más potente por parte de su cantante y líder J Mascis. Everything At Once y Several Got Away fueron elegidos como sencillos promocionales.

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Weezer celebra 20 discos con su ‘Gold Album’

La banda liderada por Rivers Cuomo publicó una nueva entrega de sus álbumes homónimos, en esta ocasión titulado informalmente por el color de su portada. Compuesto de diez canciones, fue producido por Klas Åhlund y Kenneth Blume y marca el primer trabajo de estudio completo de la agrupación desde Van Weezer (2021).

El álbum incluye We Might as Well Be Strangers, colaboración entre Cuomo y Karly Hartzman, vocalista de Wednesday, además de los sencillos Shine Again y C.E.O.. Para celebrar el lanzamiento, la banda iluminó el Empire State Building de Nueva York.

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Queens of the Stone Age anuncian su noveno álbum con “Insignificant Other”

La banda liderada por Josh Homme presentó el segundo adelanto de Perfecth, disco previsto para el 30 de octubre a través de Matador Records. La canción, grabada en apenas dos tomas, aborda la distancia emocional y la sensación de vértigo que deja la desaparición repentina de alguien importante.

“Es una canción sobre la distancia, sobre cómo alguien puede ser tu mundo entero y simplemente desvanecerse”, explicó Homme sobre el tema, en un comunicado de prensa.

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Interpol publica su octavo álbum, ‘This Mirror Weighs a Ton’

La banda neoyorquina lanzó su primer LP desde que se anunció su incorporación a Partisan Records. El álbum, producido por Andrew Wyatt —colaborador de Mark Ronson y Lady Gaga— fue grabado en los estudios ARCOS Sound de Nueva York y marca el primer regreso de la banda a la ciudad para grabar en más de una década.

El disco aborda temas vinculados al estado de vigilancia y la sensación de aislamiento tecnológico, a la par con una sonoridad que se arriesgó a dejar de lado buena parte del sonido propio del post-punk revival que los definió en sus iniciso, por uno más atmosférico donde las sutilezas tienen más importancia. este material también representó la incorporación formal de su bajista de gira, Brad Truax, como miembro oficial.

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Jungle presenta su LP ‘Sunshine’

El grupo británico fundado por Josh Lloyd-Watson y Tom McFarland, publicó su quinto álbum de estudio, y el primero grabado como trío tras la incorporación oficial de la vocalista Lydia Kitto a la formación.

El disco, de 11 canciones grabadas en Los Ángeles, incluye la colaboración Romeo II junto al rapero Bas, destacando un mayor interés por sumar matices latinos en su repertorio, especialmente relacionados con la música brasileña.

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Blonde Redhead presentan “Blood Spilled”

El trío neoyorquino conformado por Kazu Makino y los hermanos Amedeo y Simone Pace que se presentará en Colombia el próximo 2 de octubre, publicó este sencillo a través del sello section1. Concebida utilizando un compás propio del vals, explora temas de mortalidad, duelo y el vínculo entre el cuerpo y el alma.

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