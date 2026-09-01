Video del actor Francisco Bolívar volvió a generar preocupación entre sus seguidores tras el matrimonio de su expareja: “Estoy sufriendo de paranoia”

El actor no explicó el significado del contenido, que mezcló un atuendo de novia, llanto, alusiones a extraterrestres y una referencia a una antigua relación - crédito @franciscobolivar/ Instagram

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El actor Francisco Bolívar generó preocupación entre parte de sus seguidores tras publicar en Instagram un video con imágenes y frases que dieron lugar a múltiples interpretaciones.

La pieza apareció pocos días después de la boda de su expareja, Carolina Manrique, con Santiago de Aubeyzon, celebrada el 29 de agosto de 2026, una coincidencia que llevó a usuarios de redes sociales a relacionar ambos hechos.

Sin embargo, no existe confirmación de que la publicación sea una reacción directa al matrimonio ni de que esté vinculada con Manrique. El actor no menciona su nombre en el video ni ha explicado públicamente el sentido de la producción audiovisual, que reúne escenas de ejercicio, llanto, referencias a una boda y mensajes sobre temas como la paranoia, los extraterrestres, el “paraíso” y el “apocalipsis”.

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El video de Francisco Bolívar que generó especulaciones y preguntas a sus seguidores - crédito @franciscobolivar / Instagram

Bolívar, recordado por sus papeles en producciones como Pandillas, guerra y paz, Sin senos sí hay paraíso y Escobar, el patrón del mal, aparece en varias tomas con ropa interior y una sábana que simula un vestido de novia. También utiliza un ventilador de techo como parte de la escena y habla frente a la cámara con audífonos puestos.

Al inicio del clip, el actor pide cautela a sus seguidores frente a lo que pueda estar circulando sobre él. “Respecto a todo lo que está sucediendo, simplemente les quiero decir que, por favor, no crean nada”, expresa en uno de los fragmentos.

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La publicación incluye una sucesión de frases sin una conexión evidente. Bolívar habla de un “día galáctico”, afirma que está “sufriendo un poco de paranoia” y repite ideas relacionadas con que “todo es mental” y “todo es quantum”. También hace alusiones a la energía, a la Kundalini y a supuestos extraterrestres.

Francisco Bolívar afirmó en el video que estaría “sufriendo un poco de paranoia”, una frase que aumentó la preocupación entre sus seguidores - crédito @franciscobolivar/ Instagram

Uno de los fragmentos que más llamó la atención contiene una referencia a Santorini e Italia. Ese detalle llevó a varios usuarios a vincular el contenido con Carolina Manrique, pues, de acuerdo con publicaciones que circularon en redes sociales, la pareja habría elegido ese destino para continuar la celebración de su matrimonio.

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En otro momento, Bolívar hace una reflexión sobre una relación sentimental y corrige la forma en que se refiere a la persona. “Primero era el paraíso y después el Apocalipsis. Se casó mi novia; los extraterrestres se están alimentando de nuestra energía. No, mi ex, no entendí”, manifiesta en el video.

El actor también dice: “Mi vida no tiene sentido”, una expresión que provocó mensajes de preocupación entre varios seguidores. Hacia el cierre de la publicación aparece manipulando un envase de producto de limpieza y simula ingerir su contenido. No hay información que confirme que haya consumido alguna sustancia ni que haya requerido atención médica por esa escena.

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La frase “Mi vida no tiene sentido” y una escena con un producto de limpieza generaron inquietud entre seguidores del actor - crédito @franciscobolivar/ Instagram

Precisamente, la falta de una explicación de Bolívar abrió dos lecturas entre los usuarios. Algunos interpretaron el video como una puesta en escena o un ejercicio actoral, debido al montaje, el vestuario y el carácter surrealista de las frases. Otros manifestaron inquietud por el estado del intérprete y le sugirieron buscar acompañamiento profesional.

En meses recientes, el actor ya había sido tema de conversación por su ausencia de las grabaciones de la temporada final de una producción de Telemundo. En mayo de 2026, Fabián Ríos, uno de sus compañeros de elenco, pidió respeto y oraciones para Bolívar en medio de versiones sobre su bienestar. Su personaje, Jotica, habría sido asumido por David Trejos durante el rodaje.

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Francisco Bolívar logró cierto reconocimiento y proyección en el mundo de la actuación - crédito @franciscobolivar/Instagram

No obstante, ninguna fuente oficial ha informado que Francisco Bolívar tenga un diagnóstico de salud mental, ni existe un pronunciamiento del actor que permita establecer el significado definitivo de su reciente publicación. Tampoco Carolina Manrique se ha referido a los comentarios que relacionan su boda con el contenido compartido por su expareja.

Por ahora, el video permanece como una publicación abierta a interpretaciones. La referencia a Santorini, las frases sobre una “ex” y la cercanía con la boda de Manrique alimentaron las especulaciones, aunque cualquier vínculo entre esos elementos sigue sin confirmación pública.