“Cada cuerpo, cada embarazo y cada experiencia son distintos”: la respuesta de Lina Tejeiro a quienes la criticaron por salir de ‘MasterChef Celebrity’

La participante de MasterChef Celebrity Colombia hará una pausa en su carrera artística para dedicarse a la maternidad - crédito linatejeiro / Instagram

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La actriz Lina Tejeiro reveló que compitió en MasterChef Celebrity embarazada y que su salida del programa, aunque la vivió como una renuncia, fue producto del agotamiento físico que le impuso el embarazo, no de una decisión libre.

Esta confesión la hizo en La Tobón Show, el programa de Laura Tobón, donde describió cómo el equipo de producción recibió la noticia.

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Los directivos del programa de cocina, según contó, respondieron con empatía inmediata: “Qué felicidad, qué hermoso, Lina, felicitaciones, ¿qué quieres hacer?”. Ella les dijo que quería seguir, pero que ya cargaba un cansancio que no podía ignorar.

Lo que pasó dentro de MasterChef

Tejeiro describió una dualidad que la marcó: querer quedarse y no poder. “Yo quiero llegar hasta donde mis habilidades me lo permitan, pero en el fondo de mi corazón estoy muy agotada, pero tampoco quiero renunciar”, le dijo a los productores del programa.

Lina Tejeiro cuenta cómo descubrió su embarazo mientras grababa MasterChef Celebrity - crédito @linatejeiro/Instagram

El agotamiento que describe no era solo emocional. La actriz pintó un estado físico concreto: “Yo ya estaba cansada, yo ya no entendía nada, yo ya solo me imaginaba en mi casa durmiendo, sobándome la barriga”.

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Su eliminación llegó en un reto en el que, según ella misma relató, lo intentó todo. Recibió ayuda desde el balcón, trabajó con un ingrediente que no sabía cómo integrar —las achiras— y cocinó con todo lo que tenía. El resultado la delató: “La carne me quedó cruda”. Aclaró que no fue intencional: la había sellado y metido al horno, pero el tiempo no le alcanzó.

“Hoy me acuerdo y tengo... yo creo que el premio más grande es el que me llevé yo”, dijo sobre su experiencia. Aun así, admitió que la partida todavía le pesa: “Todavía me cuesta aceptar que, como que renuncié aunque no quisiera”.

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La respuesta a las críticas en Instagram

Lina Tejeiro respondió a las críticas por haber "renunciado" a Masterchef Celebrity - crédito @linatejeiro/IG

Tejeiro publicó el fragmento de la entrevista en su cuenta de Instagram y recibió comentarios negativos de sus seguidoras. Su respuesta, que acumuló más de 9.600 likes, fue directa y sin concesiones.

En el texto, describió las condiciones reales de grabación de un reality de ese tipo: jornadas de más de 12 horas, dos capítulos diarios y entre 4 y 5 horas de sueño, con clases al llegar a casa. “Y no lo digo para justificarme”, aclaró. Lo dijo, explicó, para que quienes opinan sobre ella también dimensionen el esfuerzo de todos los participantes que sostienen ese ritmo.

Frente a quienes la cuestionaron por no haber podido con el embarazo como otras mujeres, fue enfática: “Mis respetos para las mujeres que durante su embarazo pudieron con todo, se sintieron increíbles y fueron unas supermujeres. De verdad, admiración por ellas. Cada cuerpo, cada embarazo y cada experiencia son distintos”.

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El chef Jorge Rausch cuestionó la cocción del plato que dejó por fuera a Lina Tejeiro - crédito cortesía Canal RCN

Tejeiro cerró su mensaje sin buscar aprobación. A quienes la critican, les dijo: “No voy a hacer nada para intentar cambiarles su opinión”.

El diagnóstico que recibió tras las grabaciones de ‘MasterChef Celebrity’

Después de enterarse de que estaba embarazada, recibió el diagnóstico de hipertiroidismo gestacional, una condición que alteró su metabolismo y redujo de manera considerable sus niveles de energía. La artista mencionó que el cansancio, la fatiga y la somnolencia constante complicaron su desempeño en la competencia.

La necesidad de adaptación a nuevas rutinas, sumada a la presión inherente al formato, derivó en un cuadro de agotamiento severo, según describió la propia Tejeiro.

“Yo ya estaba muy cansada, estaba muy agotada; además, se me desarrolló el hipotiroidismo gestacional y eso lo pone a uno mucho más lento, entonces yo estaba en un estado donde todo para mí era lento, yo solo quería dormir, entonces de verdad yo quería salir”, reveló la actriz en entrevista paraBuen día, Colombia.

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