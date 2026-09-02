Ryan Castro confirmó nueva fecha para su presentación en Cali: había pospuesto el ‘show’ por el terremoto

Ryan Castro emocionado con su llegada a Perú.

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El concierto de Ryan Castro en Cali estaba programado originalmente para el 22 de agosto de 2026 en el Estadio Pascual Guerrero, como parte de su gira Sendé: The Last Dance.

El 10 de agosto, un terremoto de magnitud 7,4 sacudió Colombia. El sismo tuvo epicentro en el Chocó y causó daños en varias regiones del país, entre ellas Cali, Manizales, Pereira y el propio Chocó.

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Tres días después del sismo, el equipo del artista publicó un comunicado oficial en el que anunció el aplazamiento.

El texto decía: “Ante los acontecimientos de las últimas horas en nuestro país y en solidaridad con todas las personas y familias afectadas, el concierto de Sendé The Last Dance programado para el próximo 22 de agosto en Cali será pospuesto”. La frase que resumió la postura del artista fue directa: “No es momento de celebración”.

El cantante reiteró que en este momento es importante brindar apoyo a las zonas afectadas - crédito Ryan Castro / Instagram

En ese mismo comunicado se confirmó que el concierto en Bucaramanga, previsto para el 29 de agosto, se mantendría en pie, y que allí se sumarían acciones de apoyo a los damnificados.

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Una vez realizada la presentación en Bucaramanga, Ryan Castro anunció la nueva fecha en Cali: el 17 de octubre de 2026, en el mismo escenario que estaba previsto originalmente. Las boletas adquiridas para el 22 de agosto seguirán siendo válidas, sin necesidad de ningún trámite adicional.

“AWOO!! Sigo sin entender qué pasó ayer en Bucaramanga; de verdad, en la ciudad bonita la energía fue hp!!! Nunca lo voy a olvidar, espero nos volvamos a ver. Gracias por el amor y el respeto desde que toqué su tierra, la última vez que vine canté en una discoteca y ya llenamos el estadio y bien lleno, no cabía una persona más. Gracias y mil gracias”, escribió en agradecimiento por el respaldo que recibió en la ciudad bonita.

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Ryan Castro confirmó la nueva fecha para Cali, tras cancelar por el terremoto - crédito @ryancastro/IG

Y agregó: “💛💚Mi gente de CALIIIII, la última foto es para ustedes, el 17 de octubre hacemos historia juntos. ❤️‍🔥“.

Reacciones como “Te esperamos, contamos los días para verte cantar y decirte gracias”; “Queremos ver cómo nos honras con tu presencia en esta ocasión”; “La cita sigue en pie”, entre otros.

Ryan Castro compró una camiseta con su cara estampada

El video de Ryan Castro comprando una camiseta con su propio rostro a una vendedora ambulante en Medellín se convirtió en tendencia en redes sociales.

El cantante se acercó a la comerciante, preguntó el precio y, tras escuchar que costaba 35 mil, decidió llevarse la prenda y entregó dos billetes de 50 mil. La vendedora, lejos de conformarse, le pidió una “propina voluntaria”, lo que desató risas y la sorpresa del artista.

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La escena, que circuló en plataformas como Instagram y TikTok, motivó todo tipo de comentarios.

Camiseta, propina y sorpresa: el encuentro de Ryan Castro con una vendedora se vuelve viral - crédito @Rincon001A/X

Entre los más compartidos, un usuario señaló: “Mordieron a Ryan”, en alusión a la insistencia de la vendedora para que él le diera más dinero. Otro resumió la situación: “Ryan Castro compró una camiseta de 35 mil en 100 mil y le pidieron propina”. La suma entregada por el intérprete terminó superando ampliamente el valor original del producto.

En el mismo encuentro, Castro bromeó sobre la actitud de la comerciante y el estado de la camiseta, afirmando entre risas: “Esa está dura”. El gesto espontáneo y el monto de la propina provocaron una discusión entre seguidores y detractores sobre la actitud tanto del artista como de la vendedora.

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La jornada coincidió con un evento musical y deportivo en Medellín, donde figuras como Lamine Yamal (del FC Barcelona) y el streamer Westcol compartieron escenario con el cantante. En la Comuna 13, cientos de personas presenciaron la grabación de un DJ Set y la interpretación de “El Ritmo que nos une”, himno popular de la Selección Colombia.