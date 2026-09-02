Unos 40 productos promovidos como suplementos de proteína para usuarios de gimnasios podrían afectar su salud: esto dice la alerta del Invima

El Invima advirtió que la promoción de estos alimentos y bebidas como suplementos puede inducir a error a los consumidores en Colombia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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El Invima (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos) pidió abstenerse de comprar 42 productos que se venden en Colombia como alimentos y bebidas, pero que habrían sido promocionados con promesas propias de suplementos deportivos, nutricionales o energéticos.

La autoridad sanitaria informó que adelanta actuaciones administrativas sobre los artículos incluidos en la alerta. El señalamiento no apunta, por sí solo, a una adulteración o falsedad en la composición, sino a la forma en que se usan las autorizaciones sanitarias y a los mensajes empleados para ofrecerlos al público.

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El Invima alertó porque estos productos tienen registros o notificaciones para comercializarse como alimentos y bebidas, aunque en plataformas de comercio electrónico habrían sido presentados como suplementos destinados a mejorar el desempeño físico, la energía o la masa muscular. Esa diferencia puede inducir a error a los compradores.

La alerta se concentra en las promesas publicitarias de los productos

El Instituto identificó publicidad con referencias al desarrollo y aumento de masa muscular, la recuperación posterior al entrenamiento, el rendimiento físico y deportivo, la reducción de la fatiga y el aumento de peso corporal. También aparecieron mensajes relacionados con una mayor resistencia, el fortalecimiento muscular, la optimización de la composición corporal y el incremento de energía.

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El Invima informó que ya adelanta actuaciones administrativas y que la comercialización irregular puede derivar en multas, decomisos, suspensión de autorizaciones y cierre de establecimientos - crédito Invima

Para el Invima, tales afirmaciones atribuyen propiedades especiales a alimentos y bebidas que no corresponden con las condiciones bajo las cuales fueron autorizados.

La entidad sostuvo que contar con una notificación o un registro sanitario no permite presentar un producto bajo una categoría distinta de la aprobada. La autorización debe coincidir con la naturaleza del artículo y con la publicidad que se utiliza para venderlo.

Las marcas incluyen proteínas, mezclas en polvo y bebidas

Entre los productos señalados figuran Whey Pure, un alimento en polvo elaborado con proteína de suero de leche, y Best Protein, formulado con proteína aislada de suero de leche. La lista también incorpora 100% Whey Elite, a base de proteína de suero lácteo, y Bi-Pro Megaplex junto con Bi-Pro Classic, elaborados con proteína de suero de leche bovina.

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Dentro de las marcas internacionales aparece Whey Gold Standard Optimum Nutrition, descrito como un producto a base de proteína de soya y leche descremada.

El Invima emitió una alerta sanitaria sobre 42 productos vendidos en Colombia con registro para alimentos y bebidas, pero promocionados como suplementos deportivos, nutricionales o energéticos - crédito Invima

El listado incluye además XL Gainer, una mezcla en polvo con proteína de suero de leche, y Megaplex Creatine HMB & BCAA, que contiene maltodextrina y proteínas. Gainer Pro figura entre los productos observados por su composición con maltodextrina y proteína concentrada de suero. Serious Mass aparece descrito con proteína de soya, leche, vitaminas y minerales.

La alerta también menciona Isolate Gourmet, a base de proteína de suero lácteo, junto con otras referencias como Cre4 Smart, Pro Beef Isolate, TNT Crosswhey, Perfect Blend, Be One y Titan Army.

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En el segundo grupo aparecen Crea Stack, Super Mega Gainer, TNT Mega Mass Gainer, Mega Gainer y Best Vegan. La relación continúa con Bi Pro Mass, Wh3y Blend, TNT Instinct, Smart y CR Pure.

El documento sanitario también nombra Intenze, Iso Clean, RM, Mass Evolution, Supreme, Vegan Protein y Megaplex Creatine Power.

Entre las demás referencias incluidas están Collagen Stack W, Proscience-Ashwagandha, Gluta Stack, Iso Whey, Bone Broth Power, Vegan Pea Protein y Best Tasty.

El Invima puede imponer medidas administrativas a los responsables

El Invima indicó que inició los procedimientos correspondientes frente a los productos incluidos en la advertencia. Las consecuencias dependerán de la conducta analizada y de las decisiones que adopte la autoridad durante cada proceso.

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Según el análisis jurídico citado en el material, las medidas pueden contemplar multas, decomiso de mercancía, suspensión o cancelación del registro o notificación sanitaria y el cierre temporal o definitivo de establecimientos.

La situación puede abarcar a más actores que el fabricante. La responsabilidad también podría alcanzar a quienes intervengan en la importación o comercialización de los artículos cuestionados.

El análisis atribuido a Cuéllar advierte que mantener la venta de un producto después de una alerta o una medida sanitaria puede aumentar la exposición jurídica de los responsables.

En ciertos escenarios, el incumplimiento de órdenes emitidas por la autoridad sanitaria podría tener efectos en materia penal, de acuerdo con esa evaluación jurídica.