Revelaron nuevas pruebas sobre la muerte de la pequeña Michel Dahiana Henao en Buriticá, Antioquia: descartan que la niña llegara sola a la zona

Michelle Dayana Chavarría, de seis años, fue hallada sin vida este lunes 31 de agosto en una zona rural de Buriticá, Antioquia - crédito @AndresJRendonC/X - Imagen Ilustrativa Infobae

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La muerte de Michel Dahiana Henao Chavarría en el municipio de Buriticá quedó rodeada de dudas tras el hallazgo de su cuerpo en una zona rural de difícil acceso, mientras las autoridades ofrecieron hasta $100 millones para esclarecer lo ocurrido.

La menor tenía seis años desapareció el 24 de agosto a las 10:05 a. m. y fue hallada el lunes 31 en un afluente que limita las fincas La Aguacatala y Juan Flórez, a unos 50 minutos de su vivienda en el barrio Cristo Rey.

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Según información obtenida por El Colombiano, las autoridades sostienen que era poco factible que hubiera llegado por sus propios medios hasta ese punto y señalaron que, por el estado de descomposición del cuerpo, Medicina Legal en Medellín deberá establecer la causa de muerte y aclarar si hubo signos de violencia.

El sitio donde encontraron a la menor no era accesible con facilidad. Los equipos de rescate necesitaron arneses y elementos especializados para llegar al punto. La información reunida por diario nacional indica que el acceso exigía atravesar senderos empedrados, tramos de vegetación cerrada y sectores cercanos a abismos.

La comunidad llevó a cabo una misa por Michel Dahiana Henao Chavarría, debido a su muerte, que está siendo investigada por las autoridades - crédito Prensa Gobernación de Antioquia

El comandante del Cuerpo de Bomberos de Buriticá, el cabo Rubén Darío Orrego, explicó que los socorristas debieron abrirse paso entre ramas, maleza y árboles. Según afirmó, el área no ofrecía condiciones para que una persona transitara normalmente.

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“Para poder llegar hasta el sitio exacto debieron romper ramas, maleza y árboles, ya que la zona no era apta para ninguna persona que se movilizara a pie”, comentó el oficial a El Colombiano.

La evidencia disponible no ha permitido determinar la causa de muerte de Michel Dahiana Henao Chavarría ni establecer si otra persona la llevó hasta el lugar. Las autoridades sostienen que el trayecto y las condiciones del paraje hacen poco factible que la niña hubiera llegado sola, mientras Medicina Legal analiza los restos para definir qué ocurrió.

La menor había desaparecido el 24 de agosto a las 10:05 a. m. Una semana después, una llamada recibida a la 1:45 p. m. del lunes alertó a los bomberos sobre la posible presencia de un cuerpo en la vereda La Aguacatala.

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Tres integrantes del cuerpo de rescate acudieron al sitio señalado. El desplazamiento tomó cerca de dos horas, debido a que la zona solo permitía el ingreso a pie y requería equipos adecuados para superar el terreno.

Los agentes de la Sijín de la Policía Antioquia acompañaron el procedimiento. Un testigo citado por El Colombiano aseguró que los rescatistas superaron inicialmente el punto indicado y tuvieron que regresar, una situación que prolongó la llegada hasta el cuerpo.

Ofrecen hasta $100 millones por información sobre los responsables de la muerte de Michel Dahiana Henao Chavarría - crédito Prensa Gobernación de Antioquia

La recuperación de los restos y su traslado hacia el primer punto urbano de Buriticá demandaron siete horas. El operativo concluyó cerca de las 8:45 p. m. del lunes 31 de agosto, luego de que los equipos enfrentaran las dificultades del descenso y las condiciones de seguridad del lugar.

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Durante los días previos, más de 350 personas participaron en recorridos por distintos sectores del municipio. Los grupos de búsqueda habían pasado por áreas cercanas, aunque descartaron profundizar en ese paraje por considerar improbable que la niña estuviera allí.

“Nosotros habíamos hecho una búsqueda los primeros días por esa zona, unos cinco kilómetros a la redonda, pero la habíamos descartado pensando que era poco factible que ella hubiera llegado hasta allá, debido a lo peligroso y difícil que era acceder”, continuó el cabo Rubén Darío Orrego, comandante del Cuerpo de Bomberos de Buriticá, en diálogo con El Colombiano.

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Además, un residente que participó en la búsqueda relató que encontraron huellas en la parte alta de un camino que comenzaba en el barrio donde vivía la niña. Ese sendero requería más de dos horas de trayecto.

De acuerdo con ese testimonio, las marcas llegaron hasta un punto del recorrido y el cuerpo apareció más abajo. El vecino decidió no revelar su identidad ante las dudas que persisten en el municipio.

“Cuando se hizo una búsqueda, lo único que se alcanzaron a ver fueron unas huellas por la parte de arriba, por un camino que se hace en más de dos horas y que comienza en el barrio donde ella vivía. Llegaron hasta un punto y más abajo apareció el cuerpo de la niña”, señaló el testigo al diario nacional.

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Los investigadores establecieron que la menor llevaba varios días fallecida cuando fue encontrada. La primera señal que llamó la atención en el lugar fue la presencia de aves de rapiña que sobrevolaban el área.

Un vecino se acercó al sector tras advertir esa situación y luego avisó a las autoridades. El avanzado estado de descomposición impidió determinar en el sitio si el cuerpo presentaba lesiones o indicios de agresión.

La necropsia en Medellín será determinante para establecer la causa del fallecimiento. Hasta que ese análisis concluya, ninguna autoridad ha atribuido responsabilidades ni ha confirmado que se trató de un homicidio.

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Entretanto, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, asistió a Buriticá durante los homenajes a la niña y anunció que la recompensa por información que permita esclarecer el caso subió hasta $100 millones.

“Hemos decidido doblar la recompensa para que esta situación no quede en la impunidad”, declaró el mandatario. Rendón evitó plantear una hipótesis sobre la muerte y distribuyó volantes en el parque principal para pedir colaboración de los habitantes.

El alcalde de Buriticá, José Luis Rodríguez, fue más directo sobre las razones de la medida. El funcionario afirmó que las condiciones del sitio descartan, para las autoridades locales, que Michel Dahiana hubiera llegado sin ayuda.

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“La niña no llegó sola hasta este sitio. Es demasiado lejos del municipio y llegar al punto donde estaba es muy difícil”, sostuvo Rodríguez. La afirmación dejó abierta una línea de investigación sobre una posible intervención de terceros.