Abelardo de la Espriella ratificó el compromiso con la terminación de la Línea 1 del Metro de Bogotá: “A pensar desde ahora en la línea cuatro”

El presidente de la República afirmó que espera contribuir para las líneas 2 y 3 y que se debe comenzar a pensar desde ahora en la línea 4 - crédito Presidencia

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El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, afirmó que su gobierno asumirá como prioridad la Línea 1 del Metro de Bogotá y lo planteó como un compromiso directo con el alcalde Carlos fernando Galán: “He asumido el compromiso insoslayable de contribuir a la terminación de la línea número uno y avanzar en las líneas dos y tres, y comenzar a pensar desde ahora, querido alcalde, la línea cuatro”.

Durante su intervención en reunión de alcaldes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) transmitida el 2 de septiembre de 2026, De la Espriella vinculó la expansión del sistema con decisiones urbanísticas y cuestionó el orden en que se planifican algunos desarrollos de vivienda.

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“No tiene sentido construir miles de viviendas para salir después a resolver el problema de la movilidad de sus habitantes, el de los colegios, el de los servicios públicos o el del sistema de transporte público que los atenderá”, dijo.

Abelardo de la Espriella ratificó el compromiso de su Gobierno de contribuir a la terminación de la Línea 1 del Metro de Bogotá - crédito Metro de Bogotá

A la par, sostuvo que la movilidad y los servicios deben pensarse más allá de los límites administrativos, al describir rutinas que cruzan varias jurisdicciones. “Hay muchos ciudadanos que viven en un municipio, trabajan en otro y estudian en un tercer municipio”.

Para el líder del movimiento Defensores de la Patria, ese patrón cotidiano exige coordinación entre territorios y una planificación que no se limite a la división local. “Sus problemas cotidianos no se detienen ante una frontera municipal y, por tanto, las soluciones tampoco pueden hacerlo”.

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El agradecimiento de Carlos Fernando Galán a Abelardo de la Espriella por el apoyo a los mandatarios locales

Carlos Fernando Galán le agradeció al presidente de la República por devolverles a las ciudades el respaldo del Gobierno - crédito Presidencia

En el mismo evento, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, agradeció al presidente Abelardo de la Espriella por lo que describió como el regreso del apoyo del Gobierno a las administraciones locales, asegurando que las ciudades tuvieron que operar durante años sin respaldo nacional: “Nos unimos para remar contracorriente, presidente, sin el apoyo del Gobierno Nacional, y logramos avanzar en medio de las dificultades”.

Galán sostuvo que su evaluación no se limita a la capital y ubicó el diagnóstico en un plano más amplio: “Y no lo digo a título personal, ni siquiera en el caso de Bogotá. Creo que fue un tema nacional”.

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Al referirse a la coordinación entre gobiernos locales, afirmó que en el país se consolidó un esquema de cooperación entre urbes: “En los últimos años, sin llamarla así tal vez, las ciudades de Colombia creamos y funcionamos como una red”.

En su intervención, el mandatario local describió ese período como un esfuerzo sostenido en condiciones adversas: “Las ciudades nos dimos una batalla solitaria durante varios años”.

Galán también planteó que, en ese contexto, la relación con el nivel central no se vivió como una tarea compartida: “Lo que debía ser un trabajo en equipo se sentía más bien como una competencia”.

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Pese a esa dinámica, dijo que los gobiernos locales mantuvieron avances que, a su juicio, ratifican su peso en la agenda pública: “Las ciudades logramos cosas importantes, cosas que ponen de presente precisamente la importancia de las urbes hoy en día”.

El mandatario recorrió el tramo entre las estaciones 1 y 2 de la Primera Línea y reiteró su compromiso con la adjudicación de la Línea 2, así como con el avance de los proyectos de las líneas 3 y 4 - crédito @CarlosFGalan/X

Tras el evento, el alcalde de la capital del país y el gobernante de los colombianos fueron vistos haciendo un recorrido por las obras del Metro de Bogotá ubicadas en el Portal Américas. De la Espriella se montó en los vagones del megaproyecto y felicitó al mandatario local por los avances en la ejecución de la obra.

“Apreciado alcalde Carlos Fernando Galán. Me alegra mucho compartir este recorrido con usted y con los representantes de su gobierno y, por supuesto, del BID que nos acompañan aquí. Esta semana he hablado mucho sobre el futuro de las ciudades, de su movilidad, de la infraestructura, de la planeación y de la necesidad de aprender unos de otros”, expuso el jefe de Estado.

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La construcción tiene avances superiores al 80% - crédito Presidencia

Y agregó: “No hay nada más importante y útil que venir a ver una obra con nuestros propios ojos, querido alcalde. Esta posibilidad ilustra mucho más que una revisión rápida de documentos y presentaciones. Constato que la primera línea del metro de la capital colombiana tiene hoy un avance superior al ochenta y un por ciento. Usted lo recibió en el treinta y lo llevan en el ochenta y un por ciento. Este aplauso es para usted y su equipo, alcalde”.