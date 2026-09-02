Colombia

Aida Victoria Merlano reaccionó a supuesta videollamada entre Yina Calderón y su mamá: “No esperes nada de nadie”

La creadora de contenido publicó mensajes sobre las expectativas familiares y la distancia emocional, después de que circulara una versión sin pruebas sobre su madre

Las reflexiones de Aida Victoria Merlano tras el rumor sobre una llamada entre Yina Calderón y su madre - crédito @aidavictoriam/ Instagram
Las reflexiones de Aida Victoria Merlano tras el rumor sobre una llamada entre Yina Calderón y su madre - crédito @aidavictoriam/ Instagram
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Un rumor que involucró a Yina Calderón y a la madre de Aida Victoria Merlano tomó fuerza en redes sociales luego de que una cuenta de X afirmara que existió una presunta llamada para organizar un supuesto escándalo mediático contra la creadora de contenido.

La información se divulgó el 2 de septiembre desde la cuenta Express Chismes. Según la publicación, Aída Merlano Rebolledo habría buscado a Calderón con la intención de promover una polémica relacionada con una presunta salida de Colombia de su hija, Aida Victoria Merlano. Sin embargo, no se aportaron audios, mensajes ni otros elementos que permitieran comprobar la existencia de ese contacto.

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El rumor también incluyó a Juan David Tejada, conocido en redes sociales como El Agropecuario y expareja de Aida Victoria Merlano. De acuerdo con esa versión, el hombre habría dicho, mientras estaba bajo los efectos del alcohol, que sostenía una relación sentimental con Aída Merlano Rebolledo. Esa afirmación tampoco cuenta con una confirmación pública de los involucrados.

Ante la repercusión de las publicaciones, Yina Calderón decidió pronunciarse a través de sus redes sociales. La creadora de contenido rechazó de forma directa la supuesta alianza y aseguró que no tiene una relación cercana con la excongresista.

“Yo no conozco a la mamá de Aida, nunca he hablado con ella”, dijo Calderón. Más adelante, aclaró que solo tuvo un contacto telefónico con Merlano Rebolledo años atrás, cuando Aida Victoria le pasó la llamada. “Solo una vez que Aida me la pasó por teléfono hace como dos años, tres años”, explicó. La empresaria afirmó que desconoce dónde se encuentra actualmente la madre de Aida Victoria y cuestionó el origen de las versiones. “No tengo ni puta idea de dónde está”, expresó antes de describir la historia que circuló en plataformas digitales como un “show y montaje”.

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En medio de los rumores que empezaron a circular en redes sociales sobre la supuesta llamada, Aida Victoria Merlano apareció en redes sociales con algunos mensajes que fueron interpretados como una reacción a la supuesta llamada que tuvo Calderón con su madre.

El primer pronunciamiento se dio por medio de las historias en Instagram, en donde la barranquillera compartió una fotografía en blanco y negro en donde se lee el mensaje: “No esperes nada de nadie. Te tienes a ti mismo y eso es suficiente”.

Después se conoció un video de Aida Victoria en el que le habla a sus fans sobre una reflexión que aprendió, palabras que fueron tomadas como una reacción a lo que está pasando con el escándalo de su madre y Yina.

“A uno le dicen que sufre mucho por las expectativas, entonces, ¿cómo hago para no tener expectativas de la gente?. Es que es normal que tú esperes cosas de tu mamá, de tu papá, de tu sangre, pues tú esperas que estas personas también sean bien (con ellos)“, dijo la empresaria y añadió que esta reflexión la obtuvo de una lectura. ”Lo ideal es que estas personas, por ser mi familia, estén al lado del cañón; lo ideal es eso, pero a mí me tocó lo que no es ideal", explicó la barranquillera.

En la reflexión en la que Aida no da detalles de estar hablando de su propio caso, añadió: “En el mundo ideal, tus padres te aman más que a nada en el mundo y darían todo por ti, pero en este mundo que nos tocó empezar a normalizar honrar a padre y madre a distancia y por WhatsApp”, palabras de Merlano que fueron tomadas en redes sociales como una reacción a la supuesta llamada de Yina con su mamá.

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