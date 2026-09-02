Embarcación con estudiantes que regresaban de su jornada escolar se volcó en el Chocó: Fecode denunció el caso

Más de 35 estudiantes de Villa Rufina cruzan a diario el río Atrato para llegar a sus instituciones educativas, según la Federación Colombiana de Educadores - crédito Banco de la República/Captura video

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Los diez estudiantes de la Institución Educativa Antonio Ricaurte que regresaban a sus hogares en Riosucio, Chocó, vivieron una situación angustiante cuando la embarcación que los transportaba se volcó en el río Atrato. A pesar del susto, lograron salir ilesos.

La emergencia no dejó víctimas, pero sí puso nuevamente en evidencia los riesgos diarios que enfrentan estos jóvenes para poder asistir al colegio. Las pertenencias escolares de los menores, como cuadernos y útiles, se vieron afectadas al caer al agua.

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No existe una ruta oficial de transporte escolar para los estudiantes de Villa Rufina, quienes deben cruzar el Atrato todos los días para asistir a clases. En ausencia de este servicio, las familias buscan alternativas, como embarcaciones particulares o la solidaridad de vecinos que prestan sus botes.

Más de 35 alumnos cruzan el Atrato para ir a clases

La Federación Colombiana de Educadores (Fecode) indicó que más de 35 estudiantes de la comunidad realizan cada día el recorrido fluvial para acceder a sus instituciones educativas.

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El trayecto exige una doble travesía: una para asistir a clases y otra al finalizar las actividades académicas. La comunidad sostiene que no dispone de un servicio oficial que cubra esos desplazamientos.

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Ante esa falta, las familias recurren a embarcaciones privadas o piden apoyo a habitantes de la zona que prestan sus botes. Esas alternativas informales son las que permiten que los menores mantengan la asistencia escolar.

La ausencia de un mecanismo estable de transporte deja a los estudiantes expuestos a las condiciones del río y a los cambios del clima. El vuelco ocurrido durante el regreso a Villa Rufina renovó el pedido de una solución institucional.

Los reclamos no comenzaron con esta emergencia. Los residentes de la comunidad han planteado durante años la necesidad de contar con un sistema que permita trasladar a los menores con mayores condiciones de seguridad.

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