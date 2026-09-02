Karola habló de un posible combate con Yaya Muñoz en el ring de ‘Stream Fighters’: “Nunca he dicho que te quiero levantar a ‘trompá’”

Karola puso precio a una posible pelea contra Yaya Muñoz en Stream Fighters - crédito @stream_fighters @dahianlorena /IG - crédito cortesía Canal RCN

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La posibilidad de que Karola Alcendra y Yaya Muñoz lleguen a un ring de Stream Fighters surgió en medio de una serie de enfrentamientos públicos que involucran a ambas creadoras de contenido, a Westcol y a Luisa Castro.

Aunque Karola aseguró que no busca un combate con la presentadora, dejó abierta la puerta a esa opción si recibe una propuesta económica que considere conveniente.

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La conversación ganó fuerza después de que Yaya Muñoz afirmara que estuvo entre las personas consideradas para participar en el evento de boxeo promovido por Westcol. Según contó, alguien cercano al creador de contenido le habría dicho que ya no la convocarían porque Luisa Castro, pareja del streamer, se habría molestado por comentarios que hizo sobre él.

Yaya Muñoz atribuyó su presunta exclusión a comentarios que hizo sobre la apariencia de Westcol - crédito @dahianlorena/Instagram

Yaya sostuvo que calificó a Westcol como un hombre atractivo durante una emisión de Tamo en vivo y que ese comentario habría provocado la supuesta incomodidad de Luisa Castro. Sin embargo, tanto la influencer como el streamer rechazaron esa versión.

Luisa Castro afirmó que desconocía la historia y negó haber intervenido para impedir una eventual participación de Yaya Muñoz. Westcol, a su vez, sostuvo que la presentadora no figuraba entre las opciones evaluadas para el evento. El creador de contenido también desestimó que su pareja hubiera tenido celos por las afirmaciones de Yaya.

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Después de los desmentidos, Muñoz respondió que su versión no había surgido de una interpretación propia. La presentadora aseguró que recibió la información de una persona cercana a Westcol y que conserva conversaciones que respaldarían lo que le dijeron.

Luisa Castro y Westcol negaron que los celos hayan influido en una eventual convocatoria de Yaya Muñoz - crédito @westcol/ Instagram

“Tengo el chat y las pruebas”, manifestó Yaya Muñoz durante una emisión. La panelista indicó que, tras la controversia, sentía pena por haberse dejado llevar por la explicación que recibió. Hasta ahora, no ha hecho públicos esos mensajes ni ha revelado la identidad de la persona que, según su relato, le entregó la información.

Karola arremetió contra Karola y habló de la posible ‘Stream Fighters’

En paralelo, Karola intervino en la discusión desde una transmisión en TikTok. La creadora de contenido cuestionó a Yaya por lo que consideró una contradicción entre pedir que no se difundan acusaciones sin fundamento y, al mismo tiempo, emitir afirmaciones que podrían afectar a otras personas. “Yo hablo por mí porque yo nunca he dicho que te quiero levantar a trompá”, expresó Karola. “Creo, mi amor, que así como estás exigiendo que no se te nombre, que no se digan falsas acusaciones a ti, tampoco lo hagas, por ejemplo, conmigo”, añadió.

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El conflicto entre Karola y Yaya también tiene antecedentes en una disputa legal que involucra a Jeidy, prima de Karola. La controversia comenzó después de que Jeidy publicara señalamientos sobre el pasado de la presentadora, incluidos comentarios sobre su vínculo con José Rodríguez y acusaciones relacionadas con un supuesto trabajo como escort.

Karola reconoció que analizaría una propuesta para pelear con Yaya Muñoz si el pago es suficiente - crédito @karolalcendra_/ Instagram

Yaya Muñoz respondió con acciones legales contra Jeidy. De acuerdo con la información que circuló sobre el caso, la presentadora presentó una denuncia por injuria y una acción de tutela por una posible afectación a su buen nombre e imagen. La solicitud incluiría una retractación pública y una presunta indemnización de 50 millones de pesos.

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Karola cuestionó ese reclamo económico al considerar que Yaya también ha hecho comentarios que, desde su punto de vista, la involucran de forma injustificada. La creadora insistió en que nunca propuso golpear a Muñoz ni manifestó interés en llevar el conflicto al terreno físico.

Pese a esa postura, Karola reconoció que ha recibido propuestas para participar en eventos de boxeo entre figuras de internet. Por eso, cuando le consultaron si pelearía con Yaya Muñoz en Stream Fighters, respondió que aceptaría solo si la oferta era suficiente. “Si me pagan bien, claro que sí”, fue el planteamiento que dejó sobre la mesa, según las versiones divulgadas. Karola señaló que no lo haría por las diferencias personales ni por las controversias recientes, sino bajo condiciones económicas que justificaran su presencia en el espectáculo.

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Valentino Lázaro opinó que el público tendría interés en un combate entre Yaya Muñoz y Karola - crédito cortesia Canal RCN

La idea del posible combate sumó una reacción de Valentino Lázaro, exparticipante de La casa de los famosos, quien consideró que Yaya Muñoz habría impulsado una estrategia para quedar en el centro de la conversación sobre Stream Fighters. El creador de contenido afirmó que a parte del público le resultaría llamativo verla competir, mientras que sus seguidores esperarían que tuviera una buena actuación.

“Los que no la quieren, sería muy chistoso ver cómo cascan a la Yaya. Mucha gente quiere ver eso y, para los que la queremos, nos gustaría verla dándola toda”, comentó Lázaro. Sus declaraciones también avivaron la discusión entre los usuarios de redes sociales.

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Por ahora, no existe un anuncio oficial de Westcol ni de la organización de Stream Fighters que confirme a Yaya Muñoz o Karola Alcendra como participantes. Las dos creadoras han hablado de la posibilidad desde posiciones distintas: Yaya ha dicho que fue descartada por una información que asegura poder demostrar, mientras Karola condicionó cualquier enfrentamiento a una propuesta económica concreta.