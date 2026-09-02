Ministro de Vivienda catalogó como “show mediático” las críticas en su contra por vacaciones durante tragedia por terremoto: “Concentrémonos”

Jaime Andrés Beltrán defendió su gestión por el terremoto del 10 de agosto y pidió que el debate se concentre en las víctimas y la reconstrucción - crédito @paularamirez_/Instagram - @fdbedout/X

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El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, defendió su actuación durante la emergencia por el terremoto del 10 de agosto y sostuvo que su trabajo no puede quedar reducido a las imágenes de la visita familiar a la ciudad de Santa Marta que adelantó apenas días después de la tragedia.

Durante el debate de control político citado para conocer de su gestión en la Comisión Séptima del Senado, el funcionario ofreció disculpas a quienes se sintieron afectados, aunque calificó la controversia como un “show mediático”.

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Beltrán afirmó que continuó atendiendo sus responsabilidades mientras estaba con su familia y pidió que el debate se centre en las víctimas y en la reconstrucción. Según expuso, la tragedia afecta a más de 16 departamentos, por lo que descartó que exista una respuesta única para enfrentar las consecuencias del sismo.

“Lo que sí tengo que decirles de manera puntual, si hay familias, personas que se sintieron afectadas por las imágenes donde visité mi familia, les pido disculpas. Pero mi llamado hoy es a dejar el show mediático a un lado y concentremos en la recuperación del país. Concentrémonos en sacar adelante lo que realmente se requiere, y son las víctimas”, señaló el ministro de Vivienda.

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El ministro definió el sismo como “la catástrofe más crítica de los últimos 100 años” del país. Para explicar la dimensión del problema, comparó la situación con emergencias ocurridas en Armenia y Mocoa, que, según indicó, estuvieron concentradas en territorios determinados.

Esta vez, argumentó, la afectación alcanza varias regiones y obliga a replantear el proceso de recuperación. “Tenemos que repensar y rediseñar lo que va a ser este proceso de reconstrucción”, manifestó ante los senadores.

Así mismo, Beltrán presentó tres fases para la atención y reconstrucción tras el terremoto del 10 de agosto. Durante su intervención ante la Comisión Séptima del Senado, sostuvo que la respuesta exige coordinación entre el Gobierno, las entidades territoriales, las empresas, las aseguradoras y el sector constructor.

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Beltrán afirmó que el primer tramo de la emergencia está a cargo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). El Ministerio de Vivienda, explicó, debe orientar los componentes de vivienda, agua potable y saneamiento básico, sin asumir competencias que corresponden a otros organismos.

La estrategia expuesta por el ministro contempla una etapa inmediata hasta el 30 de septiembre, una segunda fase de nueve meses y un proceso de dos años para proyectos de vivienda y renovación urbana. El plan combina reparaciones, ayudas temporales, construcción de viviendas y cambios normativos para agilizar la recuperación de las zonas afectadas.

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La primera etapa comenzó el 10 de agosto y se extiende durante tres meses, según explicó el ministro. En ese período, el Gobierno busca atender necesidades urgentes mediante reparaciones menores, rehabilitación de viviendas, remoción de escombros y restablecimiento de servicios.

El funcionario diferenció la ayuda económica de los subsidios de arriendo. Dijo que se trata de un respaldo previsto inicialmente por tres meses, con posibilidad de prorrogarlo por otro período equivalente.

Beltrán afirmó que el Ministerio articula la llegada de maquinaria amarilla solicitada por alcaldes y gobernadores. Según relató, en algunos municipios fue necesario recurrir a mecanismos especiales para trasladar esos equipos.

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También destacó el funcionamiento de un banco de materiales, alimentado por donaciones de empresas grandes, medianas y pequeñas. El ministro aseguró que se habían articulado 1.031 toneladas de ladrillo, cemento y varilla.

La segunda etapa tiene una proyección de nueve meses. El ministro dijo que ese período requerirá decretos y medidas orientadas a acelerar la reconstrucción, con instrumentos para vivienda, servicios públicos y habilitación de suelo.

Entre las alternativas mencionó subsidios ordinarios para hogares de los estratos uno, dos y tres, además de apoyos extraordinarios para los estratos tres y cuatro. También enumeró alivios tarifarios, reducción de aportes solidarios, plazos de pago sin intereses y recursos para la operación de servicios.

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Beltrán habló de modalidades de subsidios ajustadas a la emergencia y de facultades para agilizar trámites urbanísticos. El Ministerio, según explicó, acompañará la estructuración del Fondo Milagro, aunque reconoció que ese mecanismo no está bajo su competencia directa.

El ministro afirmó que el presidente Abelardo de la Espriella reunió a entidades financieras, aseguradoras y cajas de previsión. Como resultado, aseguró que se obtuvo una tasa de interés preferencial de 8% en las zonas afectadas.

La última fase tendría una duración de dos años y concentraría los proyectos de mayor complejidad. El ministro explicó que esta etapa requerirá ajustes en los planes de ordenamiento territorial, aportes para el cierre financiero de las obras y coordinación con constructores, cajas de compensación y aseguradoras.

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Beltrán distinguió ese tramo de las acciones iniciales. La primera fase contempla reparaciones y rehabilitación; la segunda, viviendas construidas o industrializadas; y la tercera, proyectos nuevos de vivienda de interés social y de vivienda de interés prioritario.

El ministro sostuvo que uno de los desafíos está en los hogares de los estratos cuatro, cinco y seis. Según relató, cerca del 48% de los afectados en esos sectores en Cali tiene más de 50 años, una condición que puede dificultar el acceso a nuevos créditos.

El funcionario afirmó que habían identificado la posibilidad de construir 20.079 viviendas durante la tercera fase. La proyección incluye 9.884 unidades de vivienda de interés prioritario y 10.195 de vivienda de interés social.

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Los proyectos estarían localizados en Cali, Manizales, Pereira, Buenaventura y Candelaria, de acuerdo con la intervención. Beltrán indicó que se habían identificado 35 hectáreas para equipamientos y desarrollos habitacionales.