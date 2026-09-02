Colombia

Abelardo de la Espriella le lanzó nueva advertencia a los alcaldes en zonas de orden público: “La normalización del delito es una de las derrotas más graves”

El presidente de la República planteó que su objetivo es revertir la criminalidad con una línea de acción centrada en el restablecimiento del orden público

El jefe de Estado habló sobre la importancia de la fuerza pública y el rol del Estado para alcanzar la paz en Colombia. Esta grabación es un evento de cobertura de un discurso oficial - crédito Presidencia
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En medio de la reunión de alcaldes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) transmitida el 2 de septiembre de 2026, el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, llamó a los alcaldes de Colombia a actuar como aliados del Gobierno nacional para “recuperar la seguridad y la tranquilidad” en las ciudades, y les pidió que identifiquen los focos críticos sin resignarse a convivir con ellos: “Que sepan dónde están los problemas y que no se acostumbren a convivir con esos problemas y tengan la imperiosa necesidad de resolverlos día a día”.

En su mensaje, sostuvo que el país arrastra una lección reciente sobre el costo de tolerar la criminalidad. “La experiencia reciente de Colombia, que durante los últimos cuatro años estuvo regida por un gobierno complaciente con el terrorismo, enseña que la normalización del delito es una de las derrotas más graves que puede sufrir una sociedad”, afirmó.

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El líder del movimiento político Defensores por la Patria planteó que su objetivo es revertir ese escenario con una línea de acción centrada en el restablecimiento del orden público. “Mi compromiso con el pueblo es devolverle la seguridad a la patria, por la razón o por la fuerza”, dijo.

Abelardo de la Espriella - crédito CNE
El presidente de la República planteó que su objetivo es revertir la criminalidad con una línea de acción centrada en el restablecimiento del orden público - crédito CNE

En esa misma intervención, aseguró que cuenta con capacidades institucionales para avanzar en ese propósito. “Tengo la decisión, la valentía, el carácter y la autoridad para hacerlo. Cuento con una fuerza pública vigorosa y con los medios necesarios para derrotar al crimen”, expresó. el abogado.

De la Espriella buscó fijar una relación operativa con los mandatarios locales, a quienes situó como pieza clave de la estrategia territorial. “Confío en encontrar en los mandatarios municipales y distritales aliados de todas las horas para recuperar la tranquilidad de las ciudades y sus gentes”, señaló.

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Sobre el horizonte de resultados, proyectó un balance al término de un periodo de gobierno. “En cuatro años, si Dios lo permite, entregaré una Colombia distinta a la que recibí”, dijo.

En ese tramo, describió el país que dice aspirar a dejar: “Una Colombia convertida en un remanso de paz, donde las familias puedan vivir sin miedo y donde la autoridad legítima del Estado se sienta en cada rincón de nuestra geografía nacional”.

Finalmente, fijó su posición frente a eventuales diálogos con grupos armados. “Para alcanzar la paz no voy a dialogar con el terrorismo. Lo estoy enfrentando con toda la capacidad del Estado dentro del marco de la Constitución y la ley y bajo el amparo del Estado de derecho hasta derrotar al crimen en todas sus expresiones”, afirmó.

Abelardo de la Espriella puso fin a todos los diálogos con estructuras de alias Calarcá y otros grupos armados

Durante su alocución, el presidente Abelardo de la Espriella explicó que la decisión se tomó ante la falta de condiciones que permitan justificar la continuidad de estos procesos - crédito @TrianaCongreso/X

El 30 de agosto de 2026, el presidente Abelardo de la Espriella anunció desde Barranquilla, Atlántico, el cierre definitivo de las mesas de diálogo heredadas de la política de Paz Total impulsada por la administración de Gustavo Petro.

Conforme a sus declaraciones, la decisión responde a la ausencia de una “voluntad real y verificable de paz” por parte de los grupos involucrados.

De la Espriella indicó que el Gobierno nacional formalizará el fin de las negociaciones con nueve resoluciones que dejarán sin efecto los espacios de conversación con estructuras vinculadas a alias Calarcá, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

En efecto, sostuvo que la falta de resultados concretos y de contraprestaciones verificables justificó la cancelación de estos procesos.

- crédito Juan Diego Cano/Presidencia
Según Abelardo de la Espriella, la decisión responde a la ausencia de una “voluntad real y verificable de paz” por parte de los grupos involucrados - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

“He decidido poner fin a tres procesos de falsa paz, de falso diálogo”, aseguró el primer mandatario, quien criticó abiertamente la política de Paz total implementada por el anterior gobierno.

Y agregó: “No voy a permitir que la palabra paz siga siendo utilizada como excusa para la impunidad, ni que una mesa de diálogo se convierta en refugio para quienes persisten en la violencia y la criminalidad”.

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