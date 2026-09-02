Colombia

Viuda de Rogelio Salmona explicó por qué las obras del reconocido arquitecto no pueden ser modificadas: “Eso no se permite”

María Elvira Madriñán respondió a la polémica por la demolición ilegal de una escalera en el Edificio Altos de Santana y precisó los límites exactos que impone una declaratoria de conservación integral sobre cualquier inmueble protegido como Bien de Interés Cultural

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Viuda de Rogelio Salmona se pronunció sobre lo ocurrido con las modificaciones a un apartamento en Bogotá - crédito @mariaelviramadrinan/IG
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La controversia reciente por la demolición de unas escaleras originales en un apartamento de Altos de Santana, edificio diseñado por Rogelio Salmona y protegido como Bien de Interés Cultural, puso en el centro del debate la integridad de su legado arquitectónico.

Al respecto, María Elvira Madriñán, presidenta de la Fundación Rogelio Salmona y viuda del reconocido arquitecto, explicó en entrevista con El Colombiano el sentido profundo de esa protección y las razones detrás de su carácter inalterable.

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Cualquier intervención sobre una obra declarada Bien de Interés Cultural requiere autorización previa y supervisión de las autoridades, según explicó la Fundación tras conocerse la intervención no autorizada. Este procedimiento busca garantizar la preservación de la memoria urbana y los valores originales del inmueble.

- crédito Captura de Video Instagram
- crédito Captura de Video Instagram

Para entender por qué no se puede modificar la obra de Salmona, Madriñán fue enfática: “Cuando es de conservación integral, no se puede llegar y decir: Se me dañó el piso, le voy a poner un enchape de baldosín porque ya el ladrillo no lo consigo. Eso no se permite. Porque esa es la memoria de lo que significó esa obra en el momento en que se hizo. Transformar una obra para que continúe siendo habitada y responda a las necesidades contemporáneas no es incompatible con su conservación. Lo que pasa es que hay unos valores que justificaron esa protección y que no pueden desconocerse”.

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La normativa busca impedir que el deterioro o el abandono lleven a la pérdida definitiva de obras representativas. Cuando una construcción está reconocida como Bien de Interés Cultural, la sociedad ha decidido que sus elementos esenciales deben permanecer intactos, para que el patrimonio colectivo no se diluya con el tiempo.

El pronunciamiento de la Fundación ante la demolición en redes

Lo que detonó la reacción pública no fue solo la demolición en sí. La Fundación Rogelio Salmona decidió pronunciarse ante una publicación en redes sociales en la que se presentaba y celebraba la eliminación de la escalera en el apartamento del Edificio Altos de Santana, declarado Bien de Interés Cultural del ámbito distrital mediante la Resolución 2043 de 2010.

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Pronunciamiento de la Fundación Rogelio Salmona sobre la modificación del apartamento en Bogotá - crédito @fundacionrogeliosalmona/IG

La Fundación señaló en su comunicado de Instagram que “lo que resulta especialmente preocupante no es solamente la transformación de un elemento arquitectónico de una obra protegida, sino la actitud de ufanarse de haberlo eliminado, como si la destrucción de un elemento de valor patrimonial fuera un logro”.

Esa actitud, según la organización, revela algo más profundo que una infracción administrativa. “Desconocer el valor de aquello que una sociedad ha decidido proteger revela un profundo desconocimiento de nuestra historia y de lo que significa el patrimonio cultural”, afirmó la Fundación en el mismo pronunciamiento.

Qué significa ser Bien de Interés Cultural

El comunicado también precisó el alcance legal y ético de la declaratoria. “Una declaratoria de esta naturaleza reconoce en una obra determinados valores y atributos que la sociedad considera significativos y que, por ello, decide proteger. Intervenir un BIC exige conocimiento, respeto y responsabilidad, así como el cumplimiento de las disposiciones y autorizaciones establecidas para su conservación”, advirtió la Fundación.

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Pronunciamiento de la Fundación Rogelio Salmona sobre la modificación del apartamento en Bogotá - crédito @fundacionrogeliosalmona/IG

El texto fue categórico frente al argumento de la libertad de transformación: “Lo que no puede aceptarse es que, en nombre de una supuesta libertad de transformación, se desconozcan los valores que justificaron su protección, y mucho menos que su alteración se convierta en motivo de orgullo”.

La Fundación enmarcó el debate en una dimensión más amplia. “El patrimonio arquitectónico es mucho más que materia construida. Es memoria de una sociedad, testimonio de una época y parte de la historia que una ciudad decide conservar para transmitirla a quienes vendrán”, señaló el comunicado.

Para respaldar esa postura, la organización invocó la Carta de Venecia, uno de los documentos de referencia para la conservación del patrimonio cultural a escala mundial, que reconoce el valor de estos testimonios como un patrimonio común y la responsabilidad de salvaguardarlos para las generaciones futuras.

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Pronunciamiento de la Fundación Rogelio Salmona sobre la modificación del apartamento en Bogotá - crédito @fundacionrogeliosalmona/IG

La Fundación también extendió el llamado más allá de las autoridades. Invitó a “propietarios, administradores y responsables de estos inmuebles a asumir un papel activo en su cuidado y a entender que su gestión también implica una responsabilidad frente al patrimonio colectivo”.

El compromiso de la Fundación con el legado de Salmona

El pronunciamiento cerró con una reafirmación de propósito. La Fundación, cuya misión es preservar, estudiar y proyectar el legado del arquitecto, señaló que “hace también un llamado a las autoridades competentes para fortalecer las acciones de protección, seguimiento y control sobre los Bienes de Interés Cultural de la ciudad, y en particular sobre el patrimonio arquitectónico de Rogelio Salmona”.

La organización reafirmó su compromiso con la defensa de la obra del maestro y con la protección del patrimonio arquitectónico como parte esencial de la memoria de las ciudades colombianas.

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