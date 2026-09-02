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La selección Colombia sub-17 fue invitada por la UEFA a importante torneo antes de la Copa Mundial de la FIFA: estos serán los rivales

La Tricolor enfrentará a Japón, Honduras y Serbia en la Copa del Mundo que se jugará en diciembre

Manyoma es una de las mayores promesas del equipo antioqueño y se espera verlo de forma profesional en el segundo semestre de 2026, con miras a que a futuro pueda dar el salto a otra liga más competitiva - crédito Federación Colombiana de Fútbol
Manyoma es una de las mayores promesas del equipo antioqueño y se espera verlo de forma profesional en el segundo semestre de 2026, con miras a que a futuro pueda dar el salto a otra liga más competitiva - crédito Federación Colombiana de Fútbol
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La Selección Colombia sub-18, dirigida por Fredy Hurtado, jugará la U18 Uefa Friendship Cup 2026 en Suiza como parte de su preparación para la Copa Mundial Masculina Sub-17 de la FIFA Qatar 2026.

El torneo se disputará del martes 24 de septiembre al sábado 3 de octubre en el Colovray Sports Centre de Nyon, con todos los partidos en esa sede.

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Colombia integrará el Grupo A junto a Inglaterra, Egipto y la República de Corea. Su calendario de fase de grupos arrancará el jueves 24 de septiembre a las 11:00 a. m. (hora Colombia) ante Inglaterra.

Estos son los rivales de la selección Colombia en la Uefa Friendship Cup - crédito Selección Colombia
Estos son los rivales de la selección Colombia en la Uefa Friendship Cup - crédito Selección Colombia

El segundo partido será el domingo 27 de septiembre a las 4:00 a. m. (hora Colombia) frente a República de Corea. El cierre de la fase inicial está previsto para el miércoles 30 de septiembre a las 4:00 a. m. (hora Colombia) contra Egipto.

La selección Colombia sub-17 campeona de Suramérica conoció su camino en el Mundial de la FIFA

Colombia integrará el grupo L del Mundial Sub-17 de Qatar 2026 junto a Japón, Honduras y Serbia, un cruce que la encontrará en la cita juvenil como campeona sudamericana y con el antecedente reciente de su eliminación en dieciseisavos de final de la edición anterior.

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El torneo reunirá a 48 selecciones distribuidas en 12 grupos de cuatro. Los dos primeros de cada zona avanzarán a octavos de final y los ocho mejores terceros pasarán a dieciseisavos.

Selección Colombia sub-17
Samuel Martínez es uno de los jugadores destacados de la selección Colombia sub-17 en el Sudamericano de Paraguay - crédito FCF

El sorteo se realizó el 21 de mayo de 2026 en la sede de la FIFA en Zúrich y dejó a la Tricolor en una zona con tres rivales de perfiles distintos: Japón, una selección habitual en torneos juveniles; Honduras, representante de Concacaf; y Serbia, clasificada por Europa.

La FIFA informó que el campeonato se disputará del 19 al 13 de diciembre de 2026 en el complejo Aspire Zone, en Al Rayyan, Doha, la misma sede utilizada en la Copa del Mundo Sub-17 2025. El sorteo se llevó a cabo con 46 selecciones confirmadas, a la espera de dos cupos aún por definirse de la confederación africana.

La fase de grupos quedó repartida en 12 zonas. En el grupo A estarán Qatar, Egipto, Panamá y Grecia; en el B, Corea del Sur, Ecuador, Nueva Caledonia y CAF1; y en el C, Argentina, Australia, Dinamarca y CAF2.

El grupo D lo integran Francia, Arabia Saudita, Haití y Uruguay. El E tendrá a Italia, Uzbekistán, Costa de Marfil y Jamaica, mientras que el F reunirá a Senegal, Croacia, Tayikistán y Cuba.

En el grupo G quedaron Malí, Bélgica, Nueva Zelanda y Vietnam. El H estará compuesto por España, Marruecos, Fiyi y China, y el I por Brasil, Irlanda, Costa Rica y Tanzania.

El grupo J enfrentará a Estados Unidos, Chile, Montenegro y Argelia. El K reunirá a México, Venezuela, Camerún y Rumania, y el L, donde quedó Colombia, tendrá también a Japón, Honduras y Serbia.

La FIFA también definió que en las rondas de eliminación directa no habrá tiempo extra. Si un partido termina empatado en los 90 minutos, el clasificado se decidirá por penales.

La selección Colombia ganó cuatro partidos y solo perdió un partido en el Sudamericano Sub-17 - crédito Conmebol
La selección Colombia ganó cuatro partidos y solo perdió un partido en el Sudamericano Sub-17 - crédito Conmebol

La selección colombiana aseguró su presencia en Qatar después de consagrarse campeona de la Conmebol Sub-17 2026 el 19 de abril, cuando goleó 4-0 a Argentina en la final disputada en Luque, Paraguay. Fue su segundo título continental en la categoría, después del conseguido en 1993.

La final se jugó en la Cancha Conmebol y tuvo como protagonista a Miguel Agámez, autor del primer gol a los 45+15 y de otro tanto a los 58. Matías Caicedo amplió a los 54 y José Rafael Escorcia cerró la goleada a los 84.

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