Tigo y Movistar cambian el mapa de las telecomunicaciones: así vigilará la competencia la Comisión de Regulación de Comunicaciones

La integración empresarial entre Tigo y Movistar modificó las condiciones del mercado colombiano de telecomunicaciones -crédito Europa Press

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El mercado de telecomunicaciones colombiano tendrá un nuevo mecanismo de vigilancia para seguir de cerca los cambios en la competencia. La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) anunció la creación del Observatorio de Rivalidad Competitiva, una herramienta que comenzará a tomar relevancia después de la integración empresarial entre Tigo y Movistar.

La intención del organismo es mantener un seguimiento constante de los mercados mayoristas y minoristas, identificar señales que puedan alterar las condiciones de competencia y generar alertas antes de que los posibles problemas se profundicen. Para la CRC, este monitoreo resulta necesario ante el aumento de la concentración registrado en el sector.

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La Comisión de Regulación de Comunicaciones hará seguimiento a variables como precios, descuentos, ingresos por usuario y participación de los operadores - crédito Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC)

La herramienta surge después de varios movimientos que han modificado el mapa de las telecomunicaciones. Entre los antecedentes señalados por la Comisión están la integración de infraestructura entre Tigo y Movistar autorizada en 2023 y la integración empresarial plena concretada en 2026. A esto se suma la posición de Comcel y la posible operación entre Azteca y Comcel, que todavía está bajo análisis.

El diagnóstico de la CRC identificó varios riesgos asociados a la integración de Tigo y Movistar. Durante el proceso, la Superintendencia de Industria y Comercio pidió a la Comisión un concepto técnico sobre los posibles efectos de la operación.

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Entre las preocupaciones aparecen eventuales restricciones para los operadores móviles virtuales y para los usuarios de Roaming Automático Nacional. La CRC también señaló posibles efectos sobre el mercado de internet fijo residencial, como aumentos de precios y mayores incentivos para que compañías con una participación elevada coordinen sus comportamientos.

Comcel concentra el 53% de los accesos y el 59% de los valores facturados en servicios móviles, según el diagnóstico presentado por la entidad -crédito Luisa González/REUTERS

La concentración del mercado móvil es otro de los puntos centrales. Según el documento, la integración de Tigo y Movistar elevaría en 755 puntos el Índice de Herfindahl-Hirschman, indicador utilizado para medir el nivel de concentración de un mercado. La Comisión advirtió además que el nuevo escenario aumentaría la simetría entre Comcel y el operador integrado. Esa condición, según el análisis, podría generar incentivos para una eventual “coordinación tácita o explícita”. Si llegara a producirse, el excedente del consumidor podría reducirse hasta 41,5%.

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El peso de Comcel también forma parte del diagnóstico. La compañía concentra el 53% de los accesos y el 59% de los valores facturados en servicios móviles. En infraestructura 4G posee 10.433 sitios, equivalentes al 42,1% del total. Además, en 5G registra coberturas superiores al 57% en nodos urbanos estratégicos de Bogotá y Medellín. Con ese panorama, el Observatorio tendrá un funcionamiento dividido en dos fases. La primera estará enfocada en el seguimiento permanente mediante información agregada y datos transaccionales por línea o acceso. Allí se revisarán variables como precios, ingresos promedio por usuario, participaciones de mercado, descuentos y evolución de las tarifas.

Para profundizar en ese análisis, la CRC utilizará herramientas de clusterización, índices de precios y modelos econométricos de elección discreta. El propósito será detectar cambios en la demanda y señales que permitan establecer si las condiciones competitivas están modificándose. La segunda fase se activará únicamente cuando el monitoreo inicial encuentre anomalías. La Comisión contempla como señales de alerta desviaciones inusuales de precios, posibles indicios de coordinación, riesgos de estrechamiento de márgenes o eventuales conductas exclusorias.

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La propuesta para crear el Observatorio de Rivalidad Competitiva estará en consulta pública entre el 1 y el 21 de septiembre de 2026 -crédito EFE

Ante esas situaciones, los operadores podrían ser requeridos para entregar información adicional relacionada con costos, inversiones, finanzas, tráfico y desempeño de sus redes. Con esos datos, la entidad podrá profundizar la revisión de las condiciones del mercado. Los resultados del seguimiento tendrán además consecuencias regulatorias. De acuerdo con el documento, la CRC podrá trasladar denuncias e insumos probatorios a la Superintendencia de Industria y Comercio, iniciar proyectos regulatorios o solicitar nueva información a las compañías.

La propuesta del Observatorio de Rivalidad Competitiva entrará en consulta pública entre el 1 y el 21 de septiembre de 2026. Durante ese periodo podrán presentarse observaciones sobre el mecanismo con el que la CRC busca anticiparse a posibles afectaciones de la competencia y mantener bajo vigilancia los cambios que atraviesa el mercado de telecomunicaciones colombiano.

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