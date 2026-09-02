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Rigoberto Urán llegó a Cali con ayudas para los damnificados del terremotó y confirmó que el Giro de Rigo se realizará en esa región: “Estaremos recorriendo 7 municipios”

La capital vallecaucana fue una de las principales afectadas por la tragedia natural, ocurrida el 10 de agosto de 2026

Las donaciones entregadas por la organización están destinadas a la reconstrucción de las casas en Cali-crédito @elgiroderigo/Instagram

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El 2 de septiembre de 2026, el exciclista antioqueño Rigoberto Urán anunció en conjunto con la Gobernación del Valle del Cauca la donación de ayudas para reconstruir las casas de los afectados en Cali.

El evento se llevó a cabo junto a la Alcaldía de Cali en nombre de Alejandro Eder y la gobernadora Dilian Francisca Toro.

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En la cuenta oficial de la carrera se conoció la labor que el mismo ciclista antioqueño Rigoberto Urán lideró en la capital vallecaucana-crédito @elgiroderigo/Instagram
En la cuenta oficial de la carrera se conoció la labor que el mismo ciclista antioqueño Rigoberto Urán lideró en la capital vallecaucana-crédito @elgiroderigo/Instagram

La entrega de ayudas a personas afectadas por el terremoto, una iniciativa del Giro de Rigo, edición La Sucursal se llevó a cabo desde las 7:30 a.m. en la Ciudadela Petronio Álvarez, en Cali. El punto de inicio será la puerta 6 de la Unidad Deportiva Alberto Galindo, cerca a la Plaza de Toros Cañaveralejo.

Rigoberto Urán estuvo presente en Cali para destinar ayudas a los afectados por el terremoto-crédito Gonzalo Fuentes/REUTERS
Rigoberto Urán estuvo presente en Cali para destinar ayudas a los afectados por el terremoto-crédito Gonzalo Fuentes/REUTERS

En la cuenta oficial, además se entregaron alimentos como mercados con ayuda de Tiendas Ara, y otros comestibles, y confirmaron que las ayudas se llevarán a todos los municipios afectados por el terremoto como Buga, Buenaventura, entre otros:

“Hoy nos unimos para ayudar junto a El Giro de Rigo y gracias a la solidaridad de grandes aliados, hoy llegamos al Valle del Cauca con ayuda para las personas afectadas por el terremoto. Estaremos recorriendo los 7 municipios por los que pasa El Giro de Rigo entregando:❤️ 90 toneladas de cemento❤️ 70 toneladas de ladrillos❤️ 1.200 mercados de Tiendas Ara❤️ 12.000 productos Colombina❤️ 10 toneladas de Manzana Postobón", explicaron.

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