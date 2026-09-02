Colombia

Asesinado hincha de Santa Fe en el sur de Bogotá: autoridades investigan si fue un crimen relacionado con el fútbol

La víctima recibió ayuda tras la agresión y llegó con vida al Hospital de Occidente. Los médicos no lograron salvarlo por la gravedad de las heridas

Los allegados sostienen que la prenda que llevaba puesta pudo motivar la agresión del domingo 30 de agosto de 2026, pero las autoridades aún no confirman esa hipótesis en Bogotá - crédito Gato Noticias
Los allegados sostienen que la prenda que llevaba puesta pudo motivar la agresión del domingo 30 de agosto de 2026, pero las autoridades aún no confirman esa hipótesis en Bogotá - crédito Gato Noticias
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La investigación por el asesinato de Luis Alberto Gómez Avellaneda, de 32 años, continúa en la localidad de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá. La Policía busca establecer el móvil del ataque y a los responsables, mientras no se reportan capturas.

Según informó Pulzo, el hombre murió después de sufrir una agresión con arma blanca en el sector de Bellavista. Sus familiares afirmaron que era seguidor de Independiente Santa Fe.

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El caso ocurrió el pasado domingo 30 de agosto de 2026 en la localidad de Kennedy. La información conocida por Gato Noticias indica que varios sujetos habrían atacado a Gómez Avellaneda.

La víctima recibió ayuda tras la agresión y llegó con vida al Hospital de Occidente. Los médicos no lograron salvarlo por la gravedad de las heridas.

La familia de Luis Alberto Gómez Avellaneda sostiene que el ataque podría tener relación con la camiseta de Santa Fe que llevaba puesta, aunque esa versión no ha sido confirmada por las autoridades. La Policía investiga si existió un episodio de intolerancia entre aficionados al fútbol o si hubo otra causa detrás del homicidio.

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Los investigadores deben reconstruir lo ocurrido en esa zona de Kennedy e identificar a quienes participaron en la agresión. Por el momento, no hay una conclusión oficial sobre las razones del crimen.

Los familiares de Gómez Avellaneda solicitaron que las autoridades determinen qué pasó y ubiquen a los responsables. Su pedido se centra en que el caso no quede sin resolución judicial.

El hombre fue trasladado al centro asistencial después de resultar gravemente herido, pero falleció pese a la atención médica. La investigación sigue abierta y depende de los avances de la Policía para definir las circunstancias del hecho.

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