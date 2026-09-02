Colombia

Sube a 23 el número de fallecidos tras el operativo Azarías: Abelardo de la Espriella aseguró que fue el más contundente de los últimos 12 años

El operativo militar desmanteló la cúpula del Frente Carolina Ramírez y recapturó a menores utilizados por el grupo armado, según el presidente colombiano

Las declaraciones de Abelardo de la Espriella fueron hechas a través de su cuenta oficial, donde compartió el video junto con el Ejército Nacional - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
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La Operación Azarías, ocurrida el 30 de agosto de 2026, dejó 23 integrantes muertos y seis capturados en Miraflores, Guaviare, según el balance más reciente presentado por Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia, quien la definió como el golpe más contundente de la fuerza pública en los últimos 12 años.

Entre los abatidos figura alias Tigre o Pintado, cabecilla del Frente Carolina Ramírez y subordinado a Iván Mordisco.

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“Junto al ministro de Defensa y la cúpula militar y policial, desde el Guaviare, le anuncio al país los resultados de la Operación Azarías, desarrollada en Miraflores, Guaviare: el golpe más contundente asestado por nuestra Fuerza Pública en los últimos 12 años (sic)”, afirmó.

Abelardo de la Espriella definió la Operación Azarías como el golpe más contundente de la fuerza pública en los últimos 12 años - crédito Presidencia de Colombia
Abelardo de la Espriella definió la Operación Azarías como el golpe más contundente de la fuerza pública en los últimos 12 años - crédito Presidencia de Colombia

La operación, desarrollada en Miraflores, en el departamento de Guaviare, dejó 23 muertos, seis capturados y la recuperación de un menor de edad, de acuerdo con la actualización oficial. De la Espriella sostuvo que se trató del golpe más fuerte de la fuerza pública en 12 años porque tuvo como objetivo al Frente Carolina Ramírez, abatió a alias Tigre o Pintado e incluyó incautación de armas y explosivos.

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De la Espriella anunció los resultados junto con Jorge Mora, ministro de Defensa, y la cúpula militar y policial desde Guaviare. El mandatario afirmó que la operación se ejecutó contra el Frente Carolina Ramírez, estructura subordinada a Iván Mordisco.

El balance del operativo y el material incautado

El balance actualizado reporta 23 muertos y seis capturados. También indica que las fuerzas recuperaron a un menor de edad, ahora bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf).

El material atribuido al operativo incluye 28 fusiles, cuatro ametralladoras, tres pistolas, explosivos y material de guerra. Otra parte del mismo texto fuente menciona 26 fusiles, 10 equipos de campaña y 13 chalecos multipropósito, además de dos menores recuperados.

“En esta operación fueron neutralizados 23 terroristas y capturados 6 criminales, entre ellos alias Víctor, tercer cabecilla de la estructura. Además, fueron incautados 28 fusiles, 4 ametralladoras, 3 pistolas, explosivos y abundante material de guerra. También logramos recuperar a un menor de edad, que ya se encuentra bajo la protección del ICBF (sic)”, indicó.

Abelardo de la Espriella - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
El material atribuido al operativo incluye 28 fusiles, cuatro ametralladoras, tres pistolas, explosivos y material de guerra - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El texto fuente también recoge un balance previo de 20 muertos y cinco capturados. La actualización posterior elevó esas cifras e incluyó entre los capturados a alias Víctor, aunque otra declaración lo identifica como tercer cabecilla y otra como cuarto cabecilla.

De la Espriella sostuvo que el golpe afectó la capacidad de control territorial del Frente Carolina Ramírez. Según su versión, esa estructura impuso el miedo durante años en el sur del país.

Quién era alias Tigre y qué es el Frente Carolina Ramírez

Alias Tigre o Pintado era, según el presidente, cabecilla del Frente Carolina Ramírez y subordinado a Iván Mordisco. El texto también lo presenta como uno de los hombres de confianza del jefe del Estado Mayor Central (EMC).

El Frente Carolina Ramírez es descrito como una estructura armada disidente de las Farc integrada al EMC. El texto la ubica principalmente en Putumayo, Caquetá y Amazonas, aunque otra parte atribuye a alias Tigre acciones también en Guaviare.

La operación fue presentada además como el tercer bombardeo contra las disidencias de las Farc dirigidas por Iván Mordisco. El ataque contra el campamento ocurrió la noche del lunes 30 de agosto de 2026 en el departamento de Guaviare.

El Frente Carolina Ramírez es descrito como una estructura armada disidente de las Farc integrada al EMC - crédito Sergio Acero/REUTERS/Ernesto Guzmán/EFE
El Frente Carolina Ramírez es descrito como una estructura armada disidente de las Farc integrada al EMC - crédito Sergio Acero/REUTERS/Ernesto Guzmán/EFE

El mensaje del Gobierno tras la Operación Azarías

Tras informar el balance, De la Espriella anunció que mantendrá la ofensiva contra las estructuras armadas. El presidente planteó como opciones la rendición total o la acción militar y afirmó que no dará marcha atrás durante su mandato.

Jorge Mora dijo que las fuerzas militares y la Policía seguirán golpeando a las organizaciones criminales dentro del marco de la ley. También afirmó que a quienes mantengan las armas contra la población les espera la desmovilización o la acción de la fuerza pública.

El Gobierno presentó la operación como parte de una ofensiva para recuperar el territorio y liberar a las comunidades amenazadas. La instrucción oficial, según el mensaje presidencial, apunta a mantener la presión militar sin interrupciones.

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