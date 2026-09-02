Ana Cristina Restrepo aseguró que su programa en Blu Radio fue cancelado por presión del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “Le incomodaba”

Ana Cristina Restrepo aseguró que detrás de su salida del aire está Abelardo de la Espriella porque le incomodaba - crédito @anacrisrestrepo/Twitter

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El programa Mañanas Blu 10:30, del que Ana Cristina Restrepo formaba parte y era conducido por Camila Zuluaga en Blu Radio, salió del aire el 31 de agosto de 2026 tras ocho años de emisión.

La decisión la tomó Gonzalo Córdoba, presidente de Caracol Televisión, y el equipo la conoció ese mismo día minutos después de la última emisión, sin que hubiera una posibilidad de despedida al aire.

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Recientemente, en una conversación con el periodista Daniel Coronell, Restrepo fue directa al interpretar lo sucedido: cree que el programa fue cancelado porque resultaba incómodo para el presidente Abelardo De la Espriella y para el Gobierno. Esa lectura, aclaró, es suya y no la versión que les transmitió la empresa.

Lo que Caracol dijo —y lo que no mostró

Desde Caracol Televisión les ofrecieron dos razones para el cierre: problemas de pauta publicitaria y bajos números de audiencia. Sobre lo primero, les dijeron simplemente que la situación económica estaba “muy difícil”.

Foto: Instagram @zuluagacamila

Sobre lo segundo, Restrepo fue contundente: “En ningún momento nos mostraron números que comprobaran eso”.

La periodista respaldó su escepticismo con los estudios ECAR, la métrica de referencia para la radio colombiana. Según relató, esos resultados siempre les favorecieron.

“En los estudios ECAR, pues siempre nos fue bastante bien, inclusive, pues, unos resultados muy, muy buenos”, dijo Restrepo, y precisó que el espacio de Zuluaga era el segundo mejor posicionado de la emisora, solo detrás del programa de Néstor Morales.

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La pregunta que Restrepo hizo —y la respuesta que no llegó

Ante las dudas que le generaban las explicaciones formales, Restrepo aseguró haber preguntado directamente por las razones de fondo. “Lo pregunté, por supuesto, lo pregunté”, señaló. Su conclusión, expresada sin rodeos ante Coronell, fue que detrás de las justificaciones comerciales había algo más: la incomodidad que el programa generaba en el Ejecutivo.

De acuerdo con Ana Cristina, preguntó al canal lo que estaba pasando y no hubo respuesta sobre la audiencia - crédito @camilazuluaga/IG

El programa Mañanas Blu 10:30 llevaba ocho años al aire y no tendrá un reemplazo directo en su franja horaria. En su lugar, Mañanas Blu, de Néstor Morales, extenderá su emisión hasta el mediodía.

La tensión entre el programa y el entonces candidato venía de antes. Durante la campaña, Zuluaga denunció que De la Espriella había dado instrucciones a su equipo para no concederle entrevistas.

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De la Espriella, en ese entonces candidato, respondió que se había sentido cuestionado por el trato recibido. Restrepo, por su parte, enfrentó críticas de seguidores del hoy presidente tras comparar las celebraciones con pólvora por su victoria electoral con festejos asociados al narcotráfico, y luego ofreció disculpas.

La Silla Vacía confirmó que dos fuentes conocedoras de la decisión señalaron que desde el Gobierno habían existido señales de inconformidad con el programa. Caracol Televisión no emitió un comunicado público con una explicación oficial.