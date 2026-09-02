La Ungrd anunció apoyo económico para damnificados del terremoto: quiénes serán beneficiados y de cuánto es la ayuda

La resolución 0765 definió dos cortes para incluir beneficiarios y la entidad pidió no abrir enlaces ni entregar datos, ante mensajes que simulan giros con logos y nombres como SuperGiros - crédito Ungrd

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La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) activó un apoyo económico temporal de hasta $3.151.629 por hogar para familias damnificadas por el terremoto de 7,4 del 10 de agosto, con pagos durante tres meses dirigidos a quienes perdieron su vivienda o no pueden habitarla mientras avanzan las medidas de recuperación.

La ayuda se entrega por hogar y no por cada integrante de la familia. El programa hace parte de la respuesta para más de 450.000 afectados por el sismo, según la información oficial difundida por la entidad.

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La Ungrd informó que el monto mensual variará según la categoría del municipio. En los municipios de categorías uno y dos, y en los distritos especiales, el pago será de $1.050.543 al mes.

“La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres activa un apoyo económico temporal para las familias damnificadas por el terremoto del 10 de agosto, específicamente para aquellos hogares cuyas viviendas fueron destruidas o declaradas no habitables”, expresó el director de la Ungrd, David Santiago Tamayo Roldán.

En los municipios de categorías tres y cuatro, el apoyo será de $875.452,50 mensuales. En las categorías cinco y seis, la transferencia llegará a $787.907,25 por mes.

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El acceso al subsidio depende del Registro Único de Damnificados y de la certificación de la alcaldía

El acceso exige figurar en el Registro Único de Damnificados y probar residencia en el municipio al momento de la emergencia, además de acreditar que la vivienda quedó destruida o fue declarada no habitable - crédito Ungrd

Podrán acceder los jefes de hogar incluidos en el Registro Único de Damnificados correspondiente al sismo del 10 de agosto. Además, deberán acreditar ante la alcaldía que residían en el municipio cuando ocurrió la emergencia y que la vivienda registrada como residencia quedó destruida o fue declarada no habitable.

Las alcaldías tendrán a su cargo la presentación formal de las solicitudes ante la Ungrd y la certificación de los hogares que cumplen las condiciones. Después, la entidad cruzará la información con la Registraduría Nacional del Estado Civil y con otras bases de datos para verificar identidades, detectar inconsistencias y evitar duplicidades.

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“El monto dependerá de la categoría del municipio. Categorías uno y dos y distritos especiales recibirán hasta un millón cincuenta mil pesos mensuales. Categorías tres y cuatro, $875.000 mensuales y categorías cinco y seis, $787.000 mensuales”, expresó el funcionario.

La medida fue anunciada por el director general de la Ungrd, David Santiago Tamayo Roldán, en cumplimiento de directrices del presidente de la República, Abelardo De La Espriella, para avanzar en la recuperación de las familias afectadas.

Tamayo explicó que la ayuda busca atender a los hogares que no pueden permanecer en sus viviendas mientras se definen e implementan medidas de rehabilitación, reparación, reconstrucción o una solución definitiva.

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También precisó que el subsidio se pagará durante tres meses y que su valor dependerá de la categoría territorial del municipio.

El registro definitivo cerrará el 4 de septiembre y la entidad alertó por correos falsos

La Ungrd fijó un pago mensual de $1.050.543 para municipios de categorías uno y dos y para distritos especiales - crédito Ungrd

La Resolución 0765 del 26 de agosto de 2026 fijó dos cortes para el Registro Único de Damnificados. El primero, de carácter parcial, se realizó el 24 de agosto y el cierre definitivo quedó programado para el 4 de septiembre de 2026.

Ese plazo permitirá incorporar nuevos hogares que cumplan los requisitos antes del cierre final del registro. La entidad pidió a las alcaldías completar oportunamente el cargue de la información para consolidar el listado definitivo de beneficiarios.

La Registraduría Nacional del Estado Civil será una de las bases de verificación usadas en el proceso. El cruce de datos también podrá extenderse a otros registros para prevenir que un mismo hogar reciba el beneficio más de una vez.

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En los municipios de categorías tres y cuatro, el apoyo económico de la UNGRD será de $875.452,50 mensuales, y en las categorías cinco y seis llegará a $787.907,25 - crédito Ungrd

La Ungrd advirtió, además, sobre la circulación de correos electrónicos falsos que anuncian supuestos giros o pagos para las familias afectadas. Esos mensajes usan de manera fraudulenta logotipos e imágenes de la entidad y de empresas de giros como SuperGiros para engañar a los damnificados.

La recomendación oficial es no responder esos correos, no abrir enlaces, no entregar datos personales y no hacer pagos ni trámites derivados de esos mensajes. La información sobre la entrega del apoyo económico y los mecanismos habilitados para su cobro solo será comunicada a través de los canales oficiales de la entidad.