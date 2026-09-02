Colombia

Víctimas de las chuzadas a Marelbys Meza pidieron a la Fiscalía agregar un nuevo delito contra Laura Sarabia

La exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia y exembajadora de Colombia en Reino Unido será llamada a imputación como presunta responsable de abuso de función pública y constreñimiento ilegal agravado

- créditos Catalina Olaya / Colprensa
Víctimas de caso chuzadas a Marelbys Meza piden a la Fiscalía agregar delito de peculado por uso en la imputación contra Laura Sarabia - créditos Catalina Olaya / Colprensa
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La Fiscalía General de la Nación radicó la solicitud de audiencia para imputar a Laura Sarabia por las interceptaciones a su exniñera Marelbys Meza y a Fabiola Perea, además del procedimiento de polígrafo practicado a Meza, en un caso que ahora suma una controversia adicional: la representación de víctimas sostiene que la acusación dejaría por fuera el delito de peculado por uso.

Conforme a la solicitud conocida dentro del proceso, la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y exembajadora de Colombia en Reino Unido será llamada a imputación como presunta responsable de abuso de función pública y constreñimiento ilegal agravado. La discusión planteada por las víctimas no apunta a esos dos cargos, sino a la ausencia de una tercera conducta que consideran central en los hechos investigados.

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El abogado Wilson Pulido, representante de víctimas en los procesos relacionados con las interceptaciones y seguimientos a Marelbys Meza, afirmó a Blu Radio que el ente acusador estaría excluyendo el delito que, a su juicio, es el más grave del caso.

Según explicó, se trata del peculado por uso, figura penal que castiga a un servidor público que usa de manera indebida, o permite que otros usen, bienes del Estado colombiano para fines ajenos al servicio oficial.

La representación de víctimas pide que se incluya el delito de peculado por uso

- crédito @laurisarabia/Instagram
La exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia y exembajadora de Colombia en Reino Unido será llamada a imputación como presunta responsable de abuso de función pública y constreñimiento ilegal agravado - crédito @laurisarabia/Instagram

Wilson Pulido sostuvo que, desde la perspectiva de las víctimas que representa, existen elementos que deberían ser evaluados por el ente investigador frente a esa conducta. También reclamó que la Fiscalía permita su participación en esta etapa del proceso.

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El togado también formuló su cuestionamiento en estos términos: “Desde la representación de víctimas debidamente reconocida en los procesos que giran en torno a las interceptaciones ilegales, seguimientos indebidos a la ciudadana Meza, en la cual se engañó a una fiscal de la República y a varios jueces, queremos hacer un llamado a la opinión pública por lo siguiente”.

Y agregó: “Tenemos conocimiento por los medios de comunicación que a la ciudadana Laura Sarabia va a ser llamada a imputación por unos delitos. A juicio de la representación de víctimas, especialmente en la que yo represento, consideramos que se está dejando por fuera el delito más grave, el peculado por uso”.

La petición de las víctimas parte de la idea de que esa conducta “probablemente se cometió”, según dijo Pulido. En la misma declaración reclamó contacto directo por parte de la entidad: “Queremos que la Fiscalía General de la Nación haga contacto con la representación de víctimas. Hasta el día de hoy, no hemos tenido ninguna llamada, ningún acercamiento por parte de la Fiscalía General de la Nación, y menos por la delegada ante la Corte Suprema de Justicia que lleva el caso”.

El reclamo también apunta al cambio de fiscales y a la falta de comunicación

La excanciller deberá responder ante la justicia por las chuzadas a Marelbys Meza - crédito @CancilleriaCol/X
La excanciller deberá responder ante la justicia por las chuzadas a Marelbys Meza - crédito @CancilleriaCol/X

La defensa, encabezada por el abogado Pulido, vinculó esa inconformidad con los movimientos internos en la conducción de algunos expedientes relacionados con las interceptaciones. Según su relato, la fiscal que llevaba varios de esos procesos en Bogotá fue retirada del caso y trasladada a otro departamento.

El representante de víctimas añadió que el funcionario que asumió después tampoco se comunicó con su despacho. “La fiscal que tenía el caso en Bogotá, de varios procesos, fue retirada del caso y trasladada a otro departamento. Pero el nuevo fiscal que continuó con los casos tampoco se ha comunicado con nosotros, y en este caso importante, en contra de la ciudadana Laura Sarabia, menos se ha hecho comunicación”, señaló.

La jueza Polanía fue absuelta por buscar claridad cronológica en un caso que involucró derechos fundamentales - crédito Colprensa
La defensa, encabezada por el abogado Pulido, vinculó esa inconformidad con los movimientos internos en la conducción de algunos expedientes relacionados con las interceptaciones - crédito Colprensa

La posición de Pulido es que todavía puede aportar elementos y argumentos para que la Fiscalía General de la Nación valore la inclusión del peculado por uso dentro de la imputación que presentará contra Sarabia. Esa intervención, según dijo, forma parte de las garantías procesales que reclaman quienes participan en el caso.

El togado cerró su solicitud con un llamado a que se les permita intervenir en la actuación penal y exponer su versión sobre los hechos investigados. “Le pedimos a la Fiscalía General de la Nación que nos escuche. Nosotros tenemos mucho para aportar y, sobre todo, que nos garantice esa verdad, esa justicia y esa reparación que es la que perseguimos”.

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