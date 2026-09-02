Rossy Lemos reveló si renunció a ‘Noticias RCN’ para ayudar a los damnificados del terremoto en el Chocó: “Quiero estar con mi gente”

Rossy Lemos explicó por qué dejó las emisiones informativas en el Canal RCN tras el terremoto en el Chocó - crédito @rossylemos/ Instagram

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Tras el terremoto del 10 de agosto, la presentadora del Canal RCN, Rossy Lemos, trasladó parte de su labor periodística y personal al Chocó para acompañar a las comunidades afectadas y atender la situación de su propia familia.

La periodista viajó a la región después de conocer los daños que sufrió la vivienda de sus familiares en Quibdó, que quedó inhabitable por grietas, desprendimientos y afectaciones en su estructura.

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Lemos se encontraba en Cali, donde cubría el Festival Petronio Álvarez, cuando ocurrió el sismo. Horas después recibió videos e imágenes de la casa familiar y decidió trasladarse al Chocó. Desde allí se involucró en la organización de brigadas de ayuda y en la difusión de información destinada a quienes resultaron afectados por la emergencia.

Durante esos días, Lemos participó en la sección “Rossy informa y ayuda”, emitida dentro del programa Mañana Express. El espacio permitió que la comunicadora mantuviera contacto con el público mientras informaba sobre la situación en el departamento y las acciones de asistencia para los damnificados.

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La ausencia de la presentadora en el set habitual del Canal RCN generó preguntas entre sus seguidores semanas después del terremoto, como: “¿Renunciaste a tu trabajo en RCN?“, ”y tu trabajo en el noticiero?“, ”No estás en el noticiero?“, Rossy, ¿te volveremos a ver en RCN?” . Ante esas versiones, Lemos reapareció en redes sociales con un video en el que entregó un parte de tranquilidad sobre su vínculo con la empresa y su regreso a las emisiones informativas.

“Yo venía haciéndome la loca con el tema, pero en vista de que son tantas preguntas relacionadas, les debo una respuesta (...) Ese 10 de agosto casualmente yo estaba en Cali porque iba a presentar el Festival Petronio Álvarez, pero tras la emergencia me activaron en el noticiero para cubrir lo que pasó desde Cali”, reveló la comunicadora.

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Rossy explicó que, aunque estuvo las primeras horas luego del terremoto en Cali, empezaron a llegar imágenes de su hogar en Quibdó de cómo la emergencia había destruido parte de su casa. “Horas después ya estaba en Quibdó; vine a reportar lo que estaba pasando: familias que necesitan ayuda, personas que querían donar”, recordó Lemos.

Aunque se sentía bien ayudando a los más necesitados del terremoto, la comunicadora confesó que no sabía qué iba a pasar con su trabajo. “La pregunta era: ¿qué iba a pasar con mi trabajo?, y aquí va la respuesta. Ellos sí que entendieron la fucking vibra, porque no me ayudaron a escoger entre mi trabajo y mi gente, me dieron el espacio para alejarme unos días de las emisiones y dedicarme a mi gente, recorrer barrio, entregar ayudas", dijo Rossy.

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La presentadora explicó que el canal le otorgó un espacio temporal para atender la emergencia sin tener que dejar de lado sus responsabilidades profesionales. También agradeció el acompañamiento que recibió durante ese período, tanto frente a la situación de su familia como ante recientes inconvenientes de salud, pues Rossy reveló que el Canal RCN se puso al frente de la reconstrucción de su casa y al tanto de su salud y la de su padre, ya que ambos sufrieron quebrantos mientras repartían las ayudas humanitarias.

“Cuando pensaba que ya me habían dado suficiente, pues vino algo que todavía me cuesta dimensionar: decidieron asumir la reconstrucción de mi casa en Quibdó y cuando mi papá se enfermó y cuando después me enfermé yo siempre hubo alguien preguntando cómo estábamos”, recordó la presentadora.

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“Gracias por siempre al Canal”, manifestó Lemos al referirse al respaldo recibido y aclaró que sí regresará al canal, tanto al noticiero como a Mañana Express. “Tranquilos, que sí nos volvemos a ver, porque regreso oficialmente a mi rutina, pero ahora queriendo mucho más el lugar al que voy porque dejó de ser solamente la empresa y terminó volviéndose la red que me sostuvo”, concluyó Rossy.