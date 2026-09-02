Colombia

La excandidata del Pacto Histórico Naylea Barros, víctima de un atentado, pidió a la Policía no especular sobre el ataque a su vehículo en Santa Marta: “Que no se rebaje lo que viví”

La exaspirante del Pacto Histórico rechazó que el caso se presente como un posible hurto y solicitó a las autoridades mantener reserva sobre las hipótesis investigativas

Naylea Barros exigió reserva en la investigación por los disparos contra su automóvil - crédito @Nayleabarros/X
Naylea Barros exigió reserva en la investigación por los disparos contra su automóvil - crédito @Nayleabarros/X
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La Policía Metropolitana de Santa Marta informó que remitió a la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin) varios videos relacionados con el hecho en el que fue atacada la líder política y excandidata a la Cámara por Magdalena, Naylea Barros.

El avance fue comunicado por el comandante de la institución, coronel Jeisón Haird López, durante un Consejo de Seguridad realizado este martes 1 de septiembre. El oficial indicó que el material audiovisual quedó en manos de un grupo élite de la Dijin, que realizará labores técnicas sobre las grabaciones recopiladas en el curso de la investigación.

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“Estos videos se enviaron al grupo élite de la Dijin, buscando con ello hacer una mejor definición de imagen para poder identificar la motocicleta y la persona que iba en esta motocicleta”, explicó López.

La Policía también reveló que los análisis balísticos practicados a los elementos hallados en el vehículo de Barros concluyeron que el elemento usado durante el episodio fue un arma traumática y no un arma de fuego.

- crédito @nayleabarros/Instagram
- crédito @nayleabarros/Instagram

El hecho ocurrió en la noche del lunes 24 de agosto de 2026, cuando la dirigente viajaba con una prima por el sector del puente del Minuto de Dios, rumbo al barrio Bavaria. Barros denunció que varios sujetos dispararon contra el automóvil. Ninguna de las ocupantes resultó herida.

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Las autoridades mantienen abiertas distintas líneas de investigación. El coronel López señaló que no se ha descartado que el episodio corresponda a un intento de hurto, pese a que también se analiza la posibilidad de un atentado.

“Realmente pudo haber sido un atentado, que es difícil hacerlo con arma traumática, pero también podría ser de pronto un posible atraco”, manifestó el comandante.

La Policía y la Fiscalía continúan con la revisión de las grabaciones, el peritaje y otros elementos probatorios para establecer las circunstancias del caso e identificar a los responsables.

Los hechos ocurrieron en la noche del lunes 24 de agosto de 2026 y hasta el expresidente Gustavo Petro se pronunció en su cuenta oficial de X - crédito @Fhernandezpolo/X

Respuesta de Naylea Barros a la Policía Metropolitana de Santa Marta

Tras lo anterior, la excandidata a la Cámara por Magdalena, Naylea Barros, pidió a la Policía Metropolitana de Santa Marta abstenerse de difundir hipótesis sobre el ataque que denunció el 24 de agosto.

La dirigente cuestionó que la institución haya planteado un posible intento de hurto luego de establecer, mediante peritajes, que los impactos contra su vehículo habrían sido causados por un arma traumática.

“¿Quieren minimizar, para después justificar la impunidad?”, escribió Barros en un mensaje publicado en redes sociales. La exaspirante del Pacto Histórico sostuvo que la versión sobre un eventual robo no coincide con las circunstancias que, según su relato, rodearon el episodio.

La dirigente afirmó que se desplazaba en su automóvil particular por Santa Marta, el cual, precisó, no contaba con blindaje. Dijo que recibió tres impactos en el vidrio trasero izquierdo, detrás del asiento que había ocupado minutos antes de dejar a sus padres.

Barros aseguró que no logró establecer si en la motocicleta se desplazaba una o dos personas. “Solo sentí la moto que huía”, expresó. También señaló que nadie detuvo el vehículo, le exigió objetos ni descendió para intentar apoderarse de sus pertenencias.

Naylea Barros cuestionó peritaje y pidió identificar a quienes atacaron su vehículo el 24 de agosto - crédito @Nayleabarros/X
Naylea Barros cuestionó peritaje y pidió identificar a quienes atacaron su vehículo el 24 de agosto - crédito @Nayleabarros/X

En ese sentido, rechazó la hipótesis de un posible atraco. “¿Cómo es un atraco en movimiento?”, preguntó, y agregó que dentro del automóvil no había objetos de valor visibles, salvo un teléfono celular.

Barros pidió que los responsables de la pesquisa mantengan reserva mientras avanza el proceso. “No voy a aceptar que se rebaje lo que viví para que después nadie responda y mantener tranquilas y contentas a algunas personas de esta ciudad. Sus declaraciones pueden obstruir la investigación”, manifestó en referencia a los pronunciamientos públicos de la institución.

La dirigente también advirtió que las versiones conocidas hasta ahora pueden exponerla a “ataque mediático y violencia política”. Por ello, exigió que el peritaje no sea utilizado para construir explicaciones que, según afirmó, disminuyan la gravedad de lo ocurrido.

Por último, la excandidata del Pacto Histórico reclamó “claridad” y una investigación que permita identificar a quienes dispararon contra su vehículo.

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