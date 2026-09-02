Andrea Valdiri viajó a Valledupar para acompañar a Ana del Castillo, quien la preocupó con sus mensajes en redes: “Me doy trompa con el que sea por ti”.

La artista vallenata pidió que no la juzgaran y aseguró que atraviesa una etapa compleja, mientras recibió respaldo de una de sus amigas cercanas - crédito @valdirifitness/ Instagram

Guardar

La preocupación por Ana del Castillo creció en redes sociales luego de que la cantante publicara varios mensajes en los que habló de un momento emocional complejo y expresó temor por su seguridad. Horas después, su amiga Andrea Valdiri emprendió un viaje nocturno desde Barranquilla hasta Valledupar para acompañarla.

La intérprete vallenata compartió una reflexión en sus historias de Instagram, donde pidió respeto ante una situación personal sobre la que no ofreció mayores detalles.

PUBLICIDAD

“Estoy pasando por una tormenta que me ha golpeado emocionalmente más de lo que muchos imaginan”, escribió la artista. En el mismo mensaje, Del Castillo solicitó a sus seguidores que evitaran emitir juicios o difundir comentarios que pudieran agravar su situación. “Antes de juzgar, señalar, atacar o escribir algo para hacer daño, recuerden que nunca sabemos realmente lo que otra persona está soportando en silencio”, expresó.

Ana del Castillo anunció que está embarazada y Andrea Valdiri viajó hasta su casa tras conocer sus preocupantes mensajes - crédito @anadelcastilloj/ Instagram

La cantante afirmó que priorizará su bienestar mientras atraviesa esta etapa. También agradeció el acompañamiento de personas cercanas, a quienes atribuyó un papel importante durante los últimos días. “No voy a responder odio con odio. Voy a cuidar de mí, de mi paz y de mi proceso”, manifestó.

PUBLICIDAD

La publicación generó inquietud entre sus seguidores, quienes especulan que la artista estaría recibiendo amenazas en redes sociales debido a los mensajes que dejó en redes sociales, información que llegó a Andrea Valdiri, quien intentó comunicarse con la artista. Ante la falta de respuesta, la creadora de contenido decidió salir de Barranquilla en la madrugada para buscarla en su apartamento de Valledupar.

“Ustedes pueden creer que en este momento voy en pijama, voy manejando el carro porque una amiga mía (Ana del Castillo) no le da la gana de contestarme, yo creo que la marica no se siente bien (...) Voy a tirarme para el valle porque ella no me responde y te voy a tumbar la bendita puerta y no me responde, ella apagó el celular toda diva ella”, dijo Andrea Valdiri antes de iniciar su viaje a Valledupar.

PUBLICIDAD

Valdiri documentó parte del recorrido en un video que luego fue compartido por Ana del Castillo. Según se observa en las publicaciones, la barranquillera emprendió el viaje en pijama y recorrió cerca de cinco horas para llegar hasta la vivienda de su amiga.

En las siguientes publicaciones se le vio a Andrea Valdiri ya junto a Ana del Castillo pasando el día juntas, momento en el que la cantante decidió posar junto a la famosa estatua de Diomedes en Valledupar y anunciar su embarazo, noticia a la que Andrea reaccionó con el mensaje: “Vamos a ser las mejores tías del mundo. Felicitaciones, mi reina, te amo”.

PUBLICIDAD

Horas después, Andrea sorprendió a Ana con una serenata, globos y un peluche gigante de un oso para celebrar la noticia de su embarazo, imágenes que fueron compartidas en redes sociales y que fueron disfrutadas en medio de las lágrimas por parte de la cantante vallenata.

¿Qué se sabe del drama de Ana del Castillo y el anuncio de su embarazo?

La presencia de Valdiri se produjo después de la primera publicación de Ana del Castillo y antes de un segundo mensaje en el que la artista expresó preocupación por su seguridad. “Nunca pensé sentir miedo por mi propia seguridad. No quiero problemas con nadie, solo quiero estar tranquila”, afirmó.

La cantante añadió que conservó registros de lo sucedido, sin precisar a qué hechos se refería ni mencionar a alguna persona. “Todo lo ocurrido está registrado y respaldado”, señaló en sus historias. También pidió que le permitieran afrontar la situación con tranquilidad: “Solo pido respeto, empatía y que me permitan vivir este momento en paz”.

PUBLICIDAD

Hasta ahora, Ana del Castillo no explicó qué ocurrió ni confirmó si existe una denuncia formal relacionada con las afirmaciones que compartió en redes sociales. Tampoco se conocen detalles sobre el motivo de su temor o sobre las circunstancias que afectaron su estado emocional.

Los mensajes de Del Castillo aparecieron pocos días después de que trascendiera la salida de su entonces mánager, Roland Valbuena Jr. La artista no vinculó esa novedad profesional con la situación personal que describió en sus historias, lo que ha generado miles de hipótesis en redes sociales en las que incluso se le señala Ronald de ser el padre del hijo de Ana del Castillo.

PUBLICIDAD