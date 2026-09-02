Decapitaron a un hombre en Yolombó, Antioquia y la cabeza aún no aparece: lo habría asesinado el Clan del Golfo

Integrantes del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía hecen el elevantamiento de un cuerpo - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La aparición de un hombre decapitado en Villanueva el 30 de agosto de 2026, zona rural de Yolombó, abrió una investigación por una posible incursión armada en un corredor donde operan el Clan del Golfo, Los Chatas y un reducto vinculado a alias El Enano. Las autoridades aún no han encontrado la cabeza de la víctima.

Junto al cuerpo, que no ha sido identificado, hallaron nueve vainillas de pistola calibre nueve milímetros. La víctima presentaba varias heridas, incluida una lesión en el lado izquierdo. El cadáver fue abandonado en el cauce de la quebrada Villanueva, en un corregimiento de cerca de 2.000 habitantes, según El Colombiano.

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Habitantes del sector reportaron ráfagas y disparos durante la madrugada. De acuerdo con el informe oficial citado por La FM, el crimen estaría relacionado de forma preliminar con una incursión armada atribuida al Clan del Golfo. No hay responsables confirmados ni una motivación establecida.

Los organismos judiciales recogen testimonios, realizan actos urgentes y buscan establecer la identidad del hombre asesinado.

La aparición de un hombre decapitado en Villanueva, zona rural de Yolombó, abrió una investigación por una posible incursión armada en un corredor donde operan el Clan del Golfo, Los Chatas y un reducto vinculado a alias El Enano - crédito APR

En Villanueva coinciden al menos tres focos de presión armada

La hipótesis de una confrontación entre grupos toma fuerza por la presencia de estructuras ilegales en la zona. Según el reporte conocido por el medio radial, en Villanueva operan la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés, señalada de pertenecer al Clan del Golfo, y el grupo delincuencial organizado Los Chatas.

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A ese escenario se suma otra línea de investigación. Testimonios recogidos por El Colombiano indican que hombres con uniformes y fusiles irrumpieron en el corregimiento durante la madrugada del sábado y dieron 24 horas a integrantes de Los Chatas para abandonar el poblado.

La identidad de esos hombres no está clara. Lugareños citados por el diario sostienen que podrían pertenecer al Clan del Golfo, aunque también existen antecedentes de un grupo de disidencias de las Farc que estuvo comandado por alias El Enano.

Ese cabecilla era Eusebio de Jesús Agudelo Hernández, por quien las autoridades ofrecían una recompensa de 400 millones de pesos tras su fuga de la cárcel La Picota de Bogotá, el 27 de junio de 2024. Dos meses y medio después, la Policía reportó su muerte en un operativo en Amalfi, donde también murió alias Alonso, su segundo al mando.

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Dos hombres fueron capturados en Bogotá transportando un cadáver en una caneca

Ordenan cárcel para dos Implicados en ocultamiento de un cuerpo en Ciudad Bolívar - crédito Fiscalía General de la Nación

El barrio Sierra Morena, en la localidad de Ciudad Bolívar, fue escenario de un hallazgo que conmocionó a la comunidad: agentes de la Policía encontraron un cuerpo sin vida dentro de una caneca azul, lo que derivó en la detención de dos sospechosos. La Fiscalía General de la Nación lidera la investigación, que aún no logra establecer por completo la identidad de la víctima.

Las autoridades descubrieron los restos el 24 de agosto durante una patrulla de rutina, al observar a varios individuos trasladando un recipiente inusual. Al inspeccionar la caneca, los policías hallaron restos humanos cubiertos con prendas y una manta, lo que activó el protocolo de criminalística.

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Por orden de un juez de control de garantías, los dos hombres capturados permanecen en un centro penitenciario mientras continúa el proceso penal. Todavía persisten interrogantes sobre quién era la víctima y cómo ocurrió el crimen

La Fiscalía presentó cargos formales contra los detenidos por favorecimiento agravado. Ambos implicados decidieron no aceptar los cargos, lo que obliga a profundizar en las pruebas recolectadas.

La Fiscalía General de la Nación judicializó a dos hombres señalados de intentar ocultar el cuerpo sin vida de una persona, que era transportado en una caneca por el barrio Sierra Morena, en la localidad de Ciudad Bolívar - crédito Fiscalía

El teniente coronel Óscar Iván Flórez subrayó el contexto de la intervención policial: “En las últimas horas, en el sector de Sierra Morena, en la localidad de Ciudad Bolívar, se presentó un hecho en el cual tres personas, quienes transportaban una caneca plástica, son interceptadas por nuestras zonas de atención, las cuales se encuentran en actitud sospechosa”.

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La Fiscalía judicializó a los sujetos señalados de intentar ocultar el cuerpo, detectado cuando los sospechosos trataban de movilizarlo discretamente.

Los investigadores estiman que la víctima es un hombre de unos 40 años, pero la identificación plena sigue pendiente. La dificultad para identificarlo retrasa el esclarecimiento del móvil y el contexto del crimen.

Las autoridades buscan determinar si los capturados tenían relación directa con el homicidio o solo participaron en el intento de ocultar el cuerpo. La comunidad en el sur de Bogotá espera respuestas sobre un caso que ha generado alarma.

Las fuentes oficiales mantienen la reserva sobre nuevos detalles, priorizando la protección de la investigación y la búsqueda de justicia para la víctima y sus familiares.

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