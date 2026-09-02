Dayro Moreno marcó el gol del triunfo del Once Caldas, que se metió entre los ocho mejores: así va la tabla de posiciones

Dayro Moreno afirmó que no piensa en el retiro y llegó a 386 goles en su carrera con Once Caldas, a los 41 años - crédito Cristian Bayona/Colprensa

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Dayro Moreno volvió a ser decisivo para Once Caldas con un gol de tijera que selló la remontada 2-1 sobre Fortaleza en Bogotá, un triunfo que metió al equipo entre los ocho primeros de la Liga BetPlay 2026-II y reavivó, además, la idea de que el delantero todavía no contempla el retiro.

Con este resultado, el conjunto de Manizales llegó a 9 puntos tras seis partidos y quedó en la octava posición. Fortaleza, por su parte, quedó decimocuarto con seis unidades.

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El partido en el estadio Metropolitano de Techo comenzó con ventaja para el local. Al minuto 26, Sebastián Navarro aprovechó un mal rechazo defensivo y sacó un remate de media distancia que se clavó en el ángulo ante la mirada de Joan Parra.

Once Caldas empató al 40 con una jugada por la derecha que terminó en un centro rastrero de Juan David Cuesta para Jefry Zapata, quien se anticipó a su marca y definió con un disparo que pegó en el palo antes de entrar.

El desarrollo del segundo tiempo cambió al minuto 60, cuando el delantero Jhon Jairo Solís fue expulsado y dejó a Fortaleza con un hombre menos durante gran parte del complemento, según el diario deportivo.

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Hernán Darío Herrera movió entonces el ataque de su equipo. Dayro Moreno, que no había sido titular, ingresó al minuto 67 en reemplazo de Felipe Gómez, en una decisión pensada también por las condiciones de altura en Bogotá.

Dayro Moreno selló la remontada 2-1 de Once Caldas sobre Fortaleza en Bogotá con un gol de tijera por la Liga BetPlay 2026-II - crédito Cristian Bayona/Colprensa

A los 75, el delantero ya había avisado dentro del área, aunque en esa acción terminó asistiendo a Mateo Zuleta, cuyo remate exigió a Williams Barlasina y dejó rebote. La jugada anticipó el peso que tendría Moreno en el desenlace.

El 2-1 llegó al 81. Juan Pablo Patiño cambió de frente para Cuesta, el extremo llegó hasta la línea de fondo y mandó un centro sin dejar caer la pelota; Dayro conectó con una tijera y dejó sin respuesta al arquero argentino.

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Después del encuentro, Moreno habló sobre su presente y su futuro. Consultado por su vigencia, respondió en rueda de prensa: “Hay Dayro para mucho rato, estos goles hacen parte de la historia también, Dayro Moreno va seguir trabajando, esmerándose para hacer más récords, no tengo pensado en retirarme, quiero hacer goles y conseguir títulos con el Once Caldas”.

La publicación también consignó que el delantero tolimense suma 386 goles en su carrera y mantiene, a sus 41 años, un ritmo anotador que lo acerca a la barrera de las 400 conquistas.

Así va la tabla de posiciones tras la fecha 8 de la Liga BetPlay II-2026

Once Caldas llegó a 9 puntos en seis partidos y entró a los ocho primeros de la Liga BetPlay 2026-II tras vencer a Fortaleza - crédito Cristian Bayona/Colprensa

América de Cali: 17 puntos / +13 diferencia de gol / 7 partidos jugados. Deportes Tolima: 13 puntos / +3 diferencia de gol / 6 partidos jugados. Atlético Nacional: 12 puntos / +8 diferencia de gol / 5 partidos jugados. Independiente Medellín: 12 puntos / +3 diferencia de gol / 5 partidos jugados. Millonarios FC: 11 puntos / +4 diferencia de gol / 6 partidos jugados. Llaneros FC: 11 puntos / +1 diferencia de gol / 7 partidos jugados. Atlético Bucaramanga: 10 puntos / +2 diferencia de gol / 6 partidos jugados. Once Caldas: 9 puntos / +4 diferencia de gol / 6 partidos jugados. Águilas Doradas: 9 puntos / +2 diferencia de gol / 5 partidos jugados. Deportivo Cali: 8 puntos / +2 diferencia de gol / 6 partidos jugados. Cúcuta Deportivo: 8 puntos / -5 diferencia de gol / 7 partidos jugados. Internacional de Bogotá: 7 puntos / -2 diferencia de gol / 7 partidos jugados. Independiente Santa Fe: 6 puntos / +1 diferencia de gol / 5 partidos jugados. Fortaleza FC: 6 puntos / -2 diferencia de gol / 7 partidos jugados. Deportivo Pereira: 5 puntos / 0 diferencia de gol / 4 partidos jugados. Jaguares FC: 5 puntos / -5 diferencia de gol / 6 partidos jugados. Junior FC: 2 puntos / -4 diferencia de gol / 5 partidos jugados. Alianza FC: 2 puntos / -7 diferencia de gol / 6 partidos jugados. Boyacá Chicó: 2 puntos / -10 diferencia de gol / 5 partidos jugados. Deportivo Pasto: 1 punto / -8 diferencia de gol / 7 partidos jugados.