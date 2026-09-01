Un colombiano murió deshidratado al intentar cruzar desde México hacia Estados Unidos por un desierto: “Tuvo tres paros cardíacos”

Joseph Rico Alandate, de 21 años, murió en Texas después de sufrir una deshidratación durante su intento de llegar a Estados Unidos - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Joseph Rico Alandate, un joven de 21 años proveniente de Barranquilla, murió después de sufrir una deshidratación durante el trayecto que emprendió para intentar cruzar la frontera hacia Estados Unidos desde México, por un cruce limítrofe del estado de Texas.

Reportes de medios colombianos locales indican que Rico Alandate residía en el barrio Las Palmas, en el suroccidente de Barranquilla, y trabajaba como técnico de celulares.

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El 18 de agosto de 2026 salió de Colombia y, según relataron sus familiares, les dijo inicialmente que viajaría a México con un amigo. Después conocieron que su propósito era continuar el recorrido hacia territorio estadounidense.

El joven quedó atrás durante el paso por una zona desértica

Pedro Rico, tío del joven, explicó al diario cartagenero El Universal que Joseph decidió emprender el viaje luego de conversar con una persona que le habló de la posibilidad de llegar al país norteamericano. La ruta, sin embargo, se complicó cuando cruzaba una zona desértica, donde sufrió una deshidratación y perdió el conocimiento.

Los familiares buscan reunir cerca de $35 millones para trasladar el cuerpo desde Texas hasta Barranquilla y realizar las exequias - crédito accidentesbaq2/Instagram

De acuerdo con el relato de la familia, las personas que lo acompañaban huyeron tras advertir la presencia de agentes migratorios. Joseph quedó en el lugar sin capacidad para continuar y fue encontrado en estado de inconsciencia por las autoridades, que lo trasladaron en helicóptero a un hospital de Texas.

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“Él se deshidrató por el calor y se desmayó. Los otros que iban con él salieron corriendo”, afirmó Pedro Rico, citado por el medio.

Los parientes indicaron que el joven ingresó al centro médico en condición crítica, pero vivo. Según la información que recibieron de los médicos, presentó afectaciones cerebrales y complicaciones en órganos como el hígado y los riñones a causa de la deshidratación.

De hecho, informaron que el Rico Alandate además habría sufrido varios paros cardíacos durante su hospitalización. “El doctor nos dijo que tuvo tres paros cardíacos, que lo reanimaron; después le dio otro y ya no aguantó más”, relató el tío del joven.

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Así es la frontera entre México y Estados Unidos en El Paso, Texas - crédito Ángel Colmenares/EFE

La familia señaló que Joseph vivía con sus padres y una sobrina en Barranquilla. Sus allegados lo describieron como una persona reservada y trabajadora, que buscaba nuevas oportunidades fuera de Colombia.

Según conoció el medio mencionado, el cuerpo de Joseph Rico permanece en una funeraria de Texas, mientras sus familiares adelantan las gestiones para trasladarlo a Barranquilla. Según indicaron, el valor estimado de la repatriación asciende a unos 35 millones, una suma que no pueden cubrir por cuenta propia.

Por ese motivo, los parientes iniciaron una campaña de recolección de recursos. La familia habilitó los números de Nequi 3022243343 y 3102254452 para quienes deseen contribuir con los gastos del traslado y las exequias del joven en su ciudad natal.

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Hallaron muerta a colombiana dentro del baúl de un carro en Texas y su esposo fue acusado de homicidio

Otra dolororsa novedad para los colombianos a lo largo de agosto fue el hallazgo —el día 12—de la colombiana Eliana Alexandra Bigoni, de 34 años, sin vida dentro del baúl de un vehículo estacionado en Plano, Texas, después de que sus familiares alertaron que dejó de responder llamadas y mensajes.

Su esposo, Jake O’Brien Bigoni, de 37 años, fue capturado y acusado formalmente de homicidio.

La víctima fue identificada como Eliana Alexandra Bigoni de 34 años, el detenido es Jake O’Brien Bigoni con quien estaba en proceso de separación - crédito @901Lulu/X

La mujer había acudido a una vivienda del complejo The Parker, ubicado en 4701 Charles Place, para recoger a sus hijos y llevarlos al colegio. Según el expediente citado por medios locales, Eliana se encontraba en medio de un proceso de divorcio y nunca llegó a una cita que tenía prevista esa mañana.

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Los agentes de Policía acudieron al inmueble después de recibir información sobre la desaparición de la mujer. Durante las primeras preguntas, Jake Bigoni sostuvo que no sabía dónde estaba su esposa, pero su versión despertó sospechas entre los investigadores.

La revisión de sus comunicaciones llevó a las autoridades a una llamada que el hombre hizo a su madre. De acuerdo con el registro del caso, le habría dicho que tuvo una pelea con Eliana y que ella estaba muerta.