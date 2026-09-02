Los fondos de pensiones pusieron a disposición de De la Espriella el ahorro que administran de los trabajadores colombianos para cuadrar caja

Los fondos de pensiones administran cerca de $570 billones del ahorro de largo plazo de los trabajadores colombianos - crédito Juan Páez/Colprensa

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La Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía (Asofondos) se refirió al desbalance fiscal del Gobierno nacional de cara a 2027 y reiteró su disposición a seguir financiando al Estado con inversiones en deuda pública.

El gremio que preside Andrés Velasco recordó que los fondos de pensiones administran cerca de $570 billones del ahorro de largo plazo de los trabajadores colombianos y que más del 30% de esos recursos está invertido en títulos públicos.

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Precisó que la solución del problema fiscal empieza por sincerar las cuentas, valoró la corrección del proyecto del Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2027 y apoyó el ajuste inicial del gasto sin intereses por cerca de $20 billones.

Afirmó que el Gobierno, al radicar PGN, hizo un esfuerzo para mostrar “la realidad de las cuentas fiscales” en muy corto tiempo. Según el gremio, ese proyecto contenía una sobreestimación de cerca de $40 billones en ingresos y una subestimación de cerca de $50 billones en gastos. Dentro de esa diferencia, el pago de intereses de la deuda pública estaba calculado con cerca de $20 billones menos.

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Asofondos aseguró que el PGN de 2027 empieza a ejecutar soluciones - crédito @fondosdepension/X

Asofondos también destacó que el Gobierno asumió como primera medida un ajuste del gasto sin contar intereses de cerca de $20 billones. Además, considera positiva la política fiscal anunciada para los próximos meses para asegurar “una disminución gradual del desbalance fiscal en 2027 y en los años siguientes, con miras a frenar la deuda pública y hacerla otra vez sostenible”.

Añadió que “los fondos administran el ahorro de largo plazo de los trabajadores colombianos y que más del 30% de esos recursos ya está invertido en deuda pública”. Con ese peso en el financiamiento estatal, reiteró su compromiso de seguir como parte de la solución del problema fiscal por medio de esas inversiones.

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Diagnóstico del Gobierno sobre la crisis fiscal

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, intervino en el primer debate del PGN de 2027 en el Congreso de la República y definió, el 1 de septiembre de 2026, el escenario de las finanzas públicas como “particularmente crítico”. Ante la corporación advirtió que “el balance primario refleja un deterioro muy significativo de las cuentas públicas”.

Agregó que la acumulación de obligaciones financieras “ha incrementado el peso del servicio de la deuda sobre la economía”. También advirtió que, si no se adoptan medidas urgentes, “el nivel de deuda podría volverse insostenible y llevar al país a una crisis de pago”.

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El Ministro de Hacienda y Crédito Público, Miguel Gómez Martínez, presenta un informe ante las Comisiones Económicas Conjuntas. El funcionario expone sobre la inflación en Colombia y el Presupuesto General de la Nación 2027 - crédito Congreso de la República

Gómez Martínez planteó otro riesgo en caso de inacción. “Podría presentarse una devaluación acelerada de la moneda, acompañada por un freno brusco del crecimiento económico y una recesión”, afirmó. El funcionario resaltó que el proyecto de presupuesto de 2027 es una primera señal de ajuste y no una salida cerrada. Según dijo, el documento “debe ser considerado como el primer paso de un proceso más amplio de ajuste”.

También señaló que el proyecto no resuelve por sí solo el problema fiscal. Por eso anticipó que el país tendrá que hacer “mucho más esfuerzo” durante varios años.

Alertas del Banco de la República sobre el ajuste pendiente

El Banco de la República indicó que la iniciativa estará orientada a “racionalizar el gasto”. El gerente general del Emisor, Leonardo Villar, dijo que el plan “buscará reducir en 2,2% del PIB el déficit primario previsto para 2027”, de modo que “se ubicaría en 2,3%”.

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Villar advirtió que ese recorte no cerraría por completo la brecha fiscal. Incluso con esa reducción, el déficit total del país llegaría al 7,2% del PIB en 2027. Según la institución, esos resultados “continuarían siendo elevados” y “serían incompatibles con la regla fiscal vigente prevista a partir de 2028”. Villar añadió que la estabilidad macroeconómica “solamente estará garantizada si el proceso de ajuste fiscal continúa y se profundiza durante varios años”.

Leonardo Villar, gerente general del Banco de la República, advirtió ante las Comisiones Económicas del Congreso que es necesario moderar el gasto y reducirlo cerca del 2 % del Producto Interno Bruto (PIB) - crédito Congreso de la República

La autoridad monetaria también pidió un nuevo Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP). La idea, según Villar, es “hacer explícitas las bases cuantitativas y las metas del proceso de ajuste”.

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Restricciones de la inversión pública

El Departamento Nacional de Planeación (DNP) llevó la discusión al margen real del gasto de inversión. El director de la entidad, Julián Buitrago Arango, explicó que el “84% del presupuesto de inversión” es “totalmente inflexible”.

Esa rigidez, agregó, “deja solamente $14 billones de espacio disponible” para decisiones discrecionales del Ejecutivo. Buitrago también advirtió que la inversión pública está en “niveles mínimos e históricos”, aunque “constituye un motor de la economía”.

Con ese panorama, el director del DNP sostuvo que el Gobierno todavía necesita aplicar “recortes importantes en gasto”. El cruce de posiciones entre Asofondos y las autoridades dejó planteado que el ordenamiento del presupuesto y el ajuste del gasto marcarán la perspectiva financiera del país en los próximos años.

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