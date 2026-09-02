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Sebastián Viera lloró en medio de su presentación como nuevo director técnico del Junior de Barranquilla: “Espero estar a la altura”

En su primer día de entrenamiento, el entrenador uruguayo dejó ver que Víctor Pacheco será uno de sus asistentes

Así fue el momento en el que el capitán Sebastián Viera se emocionó en su presentación como director técnico del Junior de Barranquilla - crédito Toque Sports

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Las lágrimas acompañaron el regreso de Sebastián Viera al lugar donde construyó gran parte de su trayectoria como futbolista. El uruguayo fue presentado este martes 1 de septiembre como nuevo entrenador de Junior de Barranquilla y, emocionado durante su primera conferencia de prensa, expresó el compromiso que asume al frente del equipo: “Estoy muy contento y espero estar a la altura”.

Viera reemplazará a su compatriota Alfredo Arias en el banco del conjunto rojiblanco. Su contrato se extenderá hasta diciembre de este año, con opciones de renovación, aunque el nuevo técnico dejó claro que su continuidad dependerá del rendimiento inmediato y de los resultados.

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El exarquero, quien permaneció 13 años en el club, asumió la conducción técnica después de su paso por Real Cartagena. En su discurso de presentación, hizo referencia a la exigencia que conoce de primera mano en una institución que considera parte de su historia.

“Lo mío con Junior siempre es rápido. Por algo me quedé 13 años acá y no tuve problemas en ese sentido”, afirmó Viera. “Sé cómo es Junior y lo que requiere. Si no lo haces, sé lo que pasa. Venir y pedir contratos largos, eso uno se lo gana. Yo vine por un año y me quedé muchísimos más”.

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Sebastián Viera en su presentación con los medios de comunicación como nuevo director técnico del Junior de Barranquilla - crédito Win Sports
Sebastián Viera en su presentación con los medios de comunicación como nuevo director técnico del Junior de Barranquilla - crédito Win Sports

Viera dijo que cada partido será una final para Junior

El entrenador uruguayo evitó plantear plazos extensos para desarrollar su propuesta. En cambio, señaló que el equipo necesita una reacción desde sus próximos compromisos, ante una situación deportiva que definió como ajena a la costumbre del club.

“Cada partido es un examen y una final”, sostuvo el técnico. “Hay que ganar ya, no se pueden dejar partidos y hay que jugar bien”.

La exigencia no se limita a sumar puntos. Viera indicó que también pretende recuperar una identidad futbolística que conecte con las expectativas de los aficionados de Barranquilla, tanto en el estadio Romelio Martínez como en las presentaciones fuera de casa.

Sé cómo le gusta a la gente que juegue Junior. Todos tenemos que poner un poquito más, poner ese esfuerzo, el sentido de pertenencia al club que sé que nos ha dado mucho”, manifestó.

El entrenador afirmó que no sería conveniente exponer públicamente las conclusiones que sacó tras revisar el presente del plantel. Su prioridad, explicó, será el diálogo con los jugadores y la búsqueda de mejoras sobre una base que también tuvo aspectos positivos.

Sería una falta de respeto hablar de lo que le hace falta a Junior. Lo que vi me lo guardo para mí. La idea es conversar mucho con los jugadores, pero se han hecho cosas muy buenas y otras que se pueden mejorar”, declaró.

En medio del primer entrenamiento como director técnico de Sebastián Viera, se evidenció que Víctor Pacheco será uno de sus asistentes técnicos - crédito Toque Sports
En medio del primer entrenamiento como director técnico de Sebastián Viera, se evidenció que Víctor Pacheco será uno de sus asistentes técnicos - crédito Toque Sports

El nuevo técnico apuesta por presión alta y un bloque corto

En el plano táctico, Sebastián Viera adelantó que buscará instalar un estilo dinámico, con presión sobre el rival y líneas cercanas entre sí. El objetivo será que los futbolistas se adapten a la idea sin perder comodidad dentro del campo.

Mi estilo de juego es muy dinámico, me gusta la presión y el bloque corto. Esperemos poder desarrollarlo dentro de la cancha, que los jugadores se sientan cómodos y la idea es sacarles el mejor potencial”, señaló.

El uruguayo también destacó que su pasado como referente del vestuario puede facilitar los primeros días de trabajo. Durante su etapa como arquero, compartió plantel con algunos integrantes de la estructura del club y forjó vínculos que ahora trasladará a su nueva función.

“Fue lindo encontrarme con mis compañeros, con amigos. Me da confianza estar acá. No soy un desconocido para ellos ni ellos para mí”, expresó.

Sebastián Viera se volvió a encontrar con Teo Gutiérrez en el Junior de Barranquilla, donde compartieron como jugadores - crédito Toque Sports
Sebastián Viera se volvió a encontrar con Teo Gutiérrez en el Junior de Barranquilla, donde compartieron como jugadores - crédito Toque Sports

Víctor Danilo Pacheco integrará el cuerpo técnico de Viera

La conformación del grupo de trabajo incluirá a figuras vinculadas con la historia del club. Víctor Danilo Pacheco, exjugador de Junior y campeón de las Ligas de 1993 y 1995, será el segundo asistente técnico.

Pacheco, quien trabajaba como veedor de las divisiones inferiores, ya integró cuerpos técnicos de Junior junto a Julio Avelino Comesaña y Alexis Mendoza. El exfutbolista de Suan aceptó la propuesta tras recibir el llamado para incorporarse al plantel profesional.

Mario Viera, padre del entrenador, ocupará el puesto de asistente principal. El cuerpo técnico también contará con Ramón Vásquez como preparador físico. El uruguayo regresará a Barranquilla tras su paso por Junior en 2010, cuando integró el equipo de trabajo de Diego Édinson Umaña durante la conquista de la sexta estrella. El estreno de Viera como entrenador de Junior será el sábado ante Jaguares, desde las 20:20, en el Romelio Martínez.

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