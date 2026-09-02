Miguel Polo Polo acusó a María Fernanda Cabal de descalificar a aliados a sus espaldas: “Todos somos malos y la única buena es ella”

Miguel Polo Polo reveló las críticas que María Fernanda Cabal hizó a la derecha a sus espaldas - crédito @miguelpolopolo/Instagram - María Fernanda Cabal/Facebook

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El ‘agarrón’ político entre Miguel Polo Polo y María Fernanda Cabal sumó un nuevo capítulo este 1 de septiembre de 2026, luego de que el exrepresentante a la Cámara le lanzara un sablazo en redes sociales, al exponer lo que, según él, ella hablaba a espaldas de sus propios aliados.

El nuevo choque estalló tras la confirmación del nombramiento de Liliana Gissella Rueda Flórez, antigua ficha de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de Cabal, como la nueva secretaria general del Ministerio de Cultura dentro de la administración del presidente Abelardo de la Espriella. La designación revivió antiguos rencores, acusaciones de traición y duros reproches entre ambas orillas de la derecha colombiana.

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Miguel Polo Polo y María Fernanda Cabal mantienen su relación política completamente quebrada - crédito Colprensa

Sin guardarse nada, Polo Polo se despachó en su cuenta oficial de X con una dura publicación en la que enumeró la lista de comentarios despectivos que la exsenadora habría hecho contra las figuras más pesadas del Centro Democrático y del actual Ejecutivo en reuniones privadas, pero sin dirigirse a ella directamente.

Sin nombrar a Cabal, Polo Polo arremetió contra la excongresista

“Le faltó el respeto a Duque llamándolo ‘gordo marica’. Dijo que era la heredera de Uribe y, cuando no ganó en su partido, se fue hablando mal de él. Se comprometió a apoyar a Paloma, no cumplió y también terminó hablando de ella”, arrancó disparando el excongresista en su mensaje.

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El exrepresentante por la circunscripción afro sacó a la luz los supuestos calificativos con los que Cabal se refería en privado al hoy presidente Abelardo de la Espriella, especialmente cuando él tomó la decisión de darle la espalda a la exsenadora y respaldar la candidatura que terminó ganando la Casa de Nariño.

Miguel Polo Polo aseguró que Cabal habría cuestionado en privado a dirigentes como Iván Duque, Álvaro Uribe, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella - crédito @MiguelPoloP/X

“Cuando decidí apoyar a Abelardo, me llamó ‘desagradecido’, y en más de una ocasión se refirió a él en privado como ‘defensor de mafiosos’. Pero, al final, todos somos los malos y la única buena es ella. Cuando crees que el mundo entero te debe algo simplemente por ser tú, quizá vale la pena revisarse”, escribió Polo Polo en su publicación.

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La pulla sobre Iván Duque revivió el sonado escándalo ocurrido en junio de 2022, cuando Cuestión Pública filtró unos audios grabados en noviembre de 2021 en los que la exsenadora se refería al entonces jefe de Estado en esos términos mientras viajaba al exterior.

Este antecedente fue desempolvado por el exrepresentante para sostener que la dirigente suele atacar a sus compañeros de sector.

Miguel Polo Polo recordó cuando María Fernanda Cabal insultó al entonces presidente Iván Duque - crédito @MariaFdaCabal/X - Colprensa

Así inició la nueva disputa entre los excongresistas que escaló rápidamente

La pelea venía escalando desde las primeras horas de la mañana, cuando seguidores y abogados cercanos a Polo Polo le “cobraron” a Rueda Flórez sus viejas publicaciones de septiembre de 2025, época en la que acusó al exrepresentante de ser un vendido y un oportunista por alejarse del equipo de Cabal en plena disputa por su curul.

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“A Miguel Polo Polo lo llamaste “desagradecido”, “oportunista” y “vendido”, insinuando que Abelardo compraba apoyos. Hoy Abelardo es presidente y tú haces parte de su Gobierno. ¿Entonces? ¿También te compró a ti? Bienvenida al club de los “desagradecidos” (sic)“, señaló el abogado Orlando Ladeutt en su cuenta de X.

Orlando Ladeutt recordó que Liliana Gissella Rueda Flórez llamó a Miguel Polo Polo “desagradecido”, “oportunista” y “vendido” antes de sumarse al Gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito X

Ante los señalamientos de los usuarios que cuestionaban que la exasesora aceptara un alto cargo en el gobierno de De la Espriella, María Fernanda Cabal no se aguantó y ‘metió la cucharada’ en la red social X para reconfirmar lo que siente por su antiguo ahijado político.

“MUY malagradecido (sic)”, escribió de forma tajante la exsenadora, reavivando la ‘tusa’ política por la ruptura del grupo de trabajo que compartieron durante la legislatura pasada.

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Lejos de quedarse callado o tomar una postura tibia, Miguel Polo Polo le respondió de frente para bajarle los humos a la excongresista y recordarle el resultado de las elecciones presidenciales de 2026.

“Señora, avance, pase la página. No sea monotemática: ya pasó un año y sigue con el mismo tema. Al final tuve razón: Abelardo era el único candidato capaz de derrotar a la izquierda, y a usted no le alcanzó ni para competir. Por el cariño que alguna vez le tuve, se lo digo: estas cosas la desdibujan”, le replicó el excongresista.

María Fernanda Cabal llamó "malagradecido" a Miguel Polo Polo y él le respondió - crédito @MiguelPoloP/X

Esta fue la razón por la que la amistad de Polo Polo y Cabal se quebró

Cabe recordar cómo surgió la relación política entre ambos, pues María Fernanda Cabal y él estrecharon vínculos porque compartían una misma corriente ideológica. La entonces senadora incluso se convirtió en uno de sus principales respaldos políticos y contribuyó a que Polo Polo llegara al Congreso de la República en 2022 como representante de la circunscripción especial afro.

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Sin embargo, la relación comenzó a deteriorarse cuando Cabal manifestó su intención de competir por la Presidencia en las elecciones de 2026. Desde el inicio, él decidió no respaldar su aspiración y optó por apoyar a Abelardo de la Espriella, quien finalmente ganó las elecciones y llegó a la Casa de Nariño.

Para ella, aquella decisión representó un duro golpe por parte de quien había sido su ahijado político. La situación también generó un fuerte distanciamiento con la familia Lafaurie Cabal, que cuestionó al excongresista al considerar que su decisión significaba una ruptura con la lealtad que esperaba de él.

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