Colombia

Evasión en TransMilenio dispara las sanciones: estas son las conductas que más comparendos generan en Bogotá

Un informe de la Universidad Manuela Beltrán encontró que la mayoría de las multas no corresponde directamente al impago del pasaje. El estudio también plantea controles focalizados, tecnología y campañas pedagógicas como parte de la respuesta

Colados - Transmilenio
La evasión en TransMilenio sigue siendo uno de los problemas que genera mayores desafíos para la operación y la convivencia en el sistema - crédito Visuales IA
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La evasión en TransMilenio no se limita a quienes saltan los torniquetes para evitar el pago. Buena parte de las sanciones impuestas este año corresponde a personas que entran o salen de estaciones y portales por lugares no autorizados, una conducta que representa la mayor proporción de los comparendos relacionados con el sistema.

Entre enero y julio de 2026 fueron impuestos 122.925 comparendos por prácticas asociadas a la evasión, según un análisis de la Universidad Manuela Beltrán (UMB) elaborado con reportes de la Secretaría de Seguridad. En promedio fueron 579 sanciones diarias. El registro además muestra un aumento frente al año anterior. En los primeros siete meses de 2025 se contabilizaron 101.434 comparendos, por lo que el crecimiento durante el mismo periodo de 2026 fue de 21,2%.

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Ingresar o salir de estaciones y portales por lugares no autorizados concentra el mayor número de comparendos registrados este año - crédito @TransMilenio / X
Ingresar o salir de estaciones y portales por lugares no autorizados concentra el mayor número de comparendos registrados este año - crédito @TransMilenio / X

La distribución de las sanciones permite entender qué está ocurriendo. De los comparendos registrados este año, 87.957, equivalentes al 71,6%, correspondieron al ingreso o salida de estaciones y portales mediante accesos no autorizados. Esta infracción es considerada de tipo 1 y tiene una multa de $233.453.

Los otros 34.968 comparendos, que representan el 28,4% del total, estuvieron relacionados directamente con la evasión del pago del pasaje. En este caso la infracción es de tipo 2 y la sanción asciende a $466.904, una diferencia que responde a la clasificación de la conducta. Mayo concentró el mayor número de comparendos, con un promedio de 737 sanciones diarias.

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Por localidades, Santa Fe aparece en el primer lugar con 17.135 comparendos. Después se encuentran Engativá, con 16.102; Suba, con 13.335, y Los Mártires, con 13.162. La universidad advierte que estas cifras no necesariamente significan que allí exista una mayor inclinación a evadir el pasaje.

El concejal de Bogotá afirmó que en la estación Sabana usan un dispositivo para abrir las puertas y dejar pasar pasajeros sin pagar en TransMilenio - crédito Transmilenio/Captura de video
La multa por evadir directamente el pago del pasaje en TransMilenio corresponde a una infracción tipo 2 y asciende a $466.904 - crédito Transmilenio/Captura de video

Factores como el número de estaciones, el flujo de pasajeros y la intensidad de los operativos pueden influir en la cantidad de sanciones registradas en cada zona. El análisis pide considerar las condiciones particulares de cada localidad. La dimensión del problema también aparece en las cifras de TransMilenio. De acuerdo con su Informe de Rendición de Cuentas de 2025, la evasión pasó de 13,14% en 2024 a 15,19%. TransMilenio relacionó el aumento con obras, mayores movilizaciones y conductas ciudadanas inadecuadas.

El impacto de esta práctica va más allá de los recursos que deja de recibir el sistema y alcanza la seguridad de quienes utilizan el transporte público. Durante los últimos cinco años 40 personas han perdido la vida en hechos relacionados con la evasión. El debate incluye medidas de prevención y control.

La UMB plantea que la respuesta no debería concentrarse únicamente en aumentar las sanciones. Marcela Parra, directora del Programa de Investigación Criminal de la institución, considera necesario combinar los controles con medidas de prevención, tecnología y estrategias de cultura ciudadana. La experta señala que las dificultades económicas pueden llevar a algunas personas evitar el pago, pero identifica otro factor: la normalización de esta conducta y la baja percepción del riesgo de ser detectado. Una multa más alta no garantiza por sí sola una reducción sostenida real.

Catalina Olaya / Colprensa
La Universidad Manuela Beltrán propone combinar los controles con tecnología y estrategias de cultura ciudadana para reducir la evasión -crédito Catalina Olaya / Colprensa

La universidad propone focalizar los controles en las zonas y horarios donde exista una mayor incidencia, mejorar los mecanismos de acceso y reforzar la presencia institucional. También plantea campañas pedagógicas para acompañar los operativos y explicar las consecuencias de estas conductas. La intención es que las medidas de control tengan un componente preventivo y no solo a sancionar.

La incorporación de tecnología puede ayudar a detectar las conductas irregulares y concentrar los controles en puntos críticos. Las estrategias educativas buscan que evadir el pago o utilizar accesos no autorizados deje de percibirse como una conducta cotidiana y de bajo riesgo. Para Parra, prevención, control y cultura ciudadana son necesarios para enfrentar el fenómeno.

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