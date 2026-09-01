Luego del peluche de Gustavo Petro, este es el “Tigruche”, el muñeco de Abelardo de la Espriella viral en redes sociales

El "Tigruche" se puede conseguir por 99.000 pesos colombianos - crédito eltigreabelardo.com

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Un emprendimiento que cada vez más toma fuerzas en redes sociales, y que tiene como protagonista al presidente de Colombia Abelardo de la Espriella, se hizo viral por cuenta del muñeco de peluche que se está comercializando con el jefe de Estado, en una versión que hizo recordar un caso similar con su antecesor, Gustavo Petro.

En el caso de De la Espriella, la idea surgió por parte de un grupo de jóvenes que montó la página web y por medio de la dirección https://eltigreabelardo.com/ comercializan el “Tigruche”, como se ha denominado el peluche que, al igual que ocurre con el de Petro, viene con un botón que permite escuchar algunas frases icónicas del “Tigre”, durante su campaña a la Presidencia y ya ejerciendo como mandatario.

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Además del peluche, el emprendimiento también ofrece llaveros con la imagen del presidente.

El ‘Tigruche’ tiene un costo de $99.000, mientras que el llavero vale $19.000.

Uno de los audios con los que vienen los peluches del mandatario recuerda un evento que sostuvo De la Espriella con un grupo de reservistas.

“Hoy más que nunca, los veteranos reservistas héroes de la patria están... Firmes por la Patria”, señala el fragmento que acompaña los muñecos que buscan hacerle competencia a la edición de Gustavo Petro.

Otra de las frases con las que viene el ‘Tigruche’ es: “Que Dios bendiga a nuestras familias”.

Este caso hizo recordar otro emprendimiento que fabrica el muñeco de peluche del presidente Petro, y que luce una de sus gorras, llamado el ‘Petruche’.

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crédito https://eltigreabelardo.com/