Yaya Muñoz reveló cuánto dinero gana como panelista en ‘Dímelo King’ con solo una hora de trabajo al día y los regalos más costosos que ha recibido: dos carros y un Rólex

Yaya Muñoz dijo cuánto gana en el programa en el que participa superando los 30 millones de pesos - crédito @dahianlorena/IG

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Yaya Muñoz reveló que gana cerca de 35 millones de pesos colombianos al mes en Tamo en vivo de Dímelo King, un formato digital donde participa como panelista en vivo de lunes a jueves, una hora por jornada.

La comunicadora explicó que esa combinación de ingreso y carga horaria hizo que su salario fuera un tema central de conversación durante su paso por la emisora La Kalle.

Durante su visita a El Klub de La Kalle, Muñoz habló sobre su presente laboral. Confirmó que su sueldo mensual se sitúa en ese rango y detalló que el programa ocupa una hora al aire cada día, aunque también asiste a reuniones previas de producción para definir los temas del programa.

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El horario de transmisión en vivo va de 7:00 p. m. a 8:00 p. m., señalando que en el espacio digital junto a sus compañeros se siente feliz y con libertad para opinar al mismo nivel que sus compañeros.

- crédito @dahianlorena/Instagram

En la misma entrevista, la creadora de contenido compartió detalles de su vida sentimental y los regalos más costosos que recibió en sus relaciones: dos automóviles —un Volkswagen y un Chevrolet Cruze— y un reloj Rolex. Explicó que ya no conserva esos objetos, pues vendió uno de los vehículos y cambió el reloj.

Además, Muñoz mencionó cómo actúa cuando está en pareja y desea hacer regalos. Relató que ha financiado viajes internacionales en clase ejecutiva con hoteles todo incluido y ha obsequiado joyas de oro, como cadenas y pulseras.

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Aclaró que para ella el intercambio de atenciones debe ser recíproco y que le gusta consentir a su pareja cuando siente que ese gesto nace de manera genuina.

Yaya Muñoz reveló quién es el verdadero jefe de La casa de los famosos Colombia y contó cómo terminó su desacuerdo con Roberto Velásquez - crédito@dahianlorena/IG

Esto provocó una ola de comentarios de parte de los seguidores de la emisora, con mensajes de los cuales destacan: “Qué le van a pagar todo eso si ese programa ni a los 3.000 seguidores llega en vistas”; “Yo también quisiera ganarme 10.000 dólares mensuales por hablar pendejadas”; “Yo quiero un trabajo así Yayita, envidia de la buena”, entre otros.