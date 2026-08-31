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Rafael Dudamel, técnico del Cali, se fue en contra del DT de Bucaramanga por su actuación durante los disturbios en el estadio: “Una vergüenza”

El asistente técnico del Leopardo, Javier Tetes, defendió al entrenador asegurando que su ingreso al campo de juego buscaba proteger a sus jugadores de los hinchas que intentaban invadir

El partido terminó en empate 1-1 y en medio de peleas entre hinchas y policías y jugadores contra jugadores - crédito Atlético Bucaramanga
El partido terminó en empate 1-1 y en medio de peleas entre hinchas y policías y jugadores contra jugadores - crédito Atlético Bucaramanga
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La conferencia de prensa posterior al empate entre Deportivo Cali y Atlético Bucaramanga estuvo marcada por la tensión y la polémica. En el estadio, la invasión de hinchas al terreno de juego y la expulsión del entrenador rival generaron un clima de frustración e indignación en el plantel local. Rafael Dudamel, entrenador del club caleño, y el delantero Stiven Rodríguez ofrecieron su versión de los hechos ante la prensa, subrayando el impacto de los incidentes en el ánimo del equipo y la imagen del fútbol colombiano.

Para Rafael Dudamel, la jornada debió terminar como una rueda de prensa centrada en lo futbolístico. Sin embargo, la invasión de la barra brava y la conducta del entrenador rival alteraron el cierre del partido. Dudamel fue tajante: “Hoy ha sido muy vergonzoso lo que ha visto todo el país. Ustedes mismos en la transmisión señalaron claramente quién invadió la cancha cuando íbamos a reanudar una acción a favor a falta de dos minutos”.

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El entrenador del Cali relató que, aunque la seguridad ya intervenía fuera del campo y la hinchada estaba molesta por el resultado, aún quedaban minutos por disputar. Para Dudamel, la decisión del técnico rival de ingresar al campo y detener la reanudación fue el detonante: “Es una vergüenza lo que ha hecho mi colega en esta ocasión... además ha pateado una pelota para evitar la reanudación y se fue yendo a la mitad de la cancha. Por ende, el árbitro le saca roja y dentro de la cancha agrede a Keimer Sandoval”.

Aficionados del Deportivo Cali ingresaron al terreno de juego durante los minutos finales del partido ante Atlético Bucaramanga. - crédito captura de video
Aficionados del Deportivo Cali ingresaron al terreno de juego durante los minutos finales del partido ante Atlético Bucaramanga. - crédito captura de video

Dudamel pidió un informe severo para el colega expulsado y consideró que su actitud provocó una escalada de violencia: “Eso terminó siendo una provocación que terminó de detonar lo que estaba pasando afuera”.

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Por su parte, el asistente técnico de Atlético Bucaramanga, Javier Tetes, relató que el partido seguía en curso cuando se produjo la invasión: “El juez estaba pidiendo para jugar. Se suspendió porque invadió gente. Ya había invadido gente una vez que Cali había logrado el empate. El juez reanudó el juego con gente adentro, con el golero fuera del área, con gente peleando frente a nosotros en el banco, un hincha con policía”.

El asistente técnico señaló que el árbitro permitió continuar el encuentro pese a la presencia de hinchas dentro del campo y que la situación se agravó cuando una puerta detrás del arco permaneció abierta, facilitando el ingreso de más personas.

La invasión de hinchas al terreno de juego obligó al árbitro José Bautista a dar por terminado el partido en el minuto 89. - crédito @AndresfelipeOK_/X

Desde el banco de suplentes, advertían la gravedad de lo sucedido: “Antes de reanudar, después del dos a dos, ya estaba abierta una puerta atrás del arco y gente ingresando, la gente de seguridad tratando de sostener allá atrás. El juez hizo jugar dos acciones. Creo que el partido se suspendió por eso, no se terminó”.

Tetes explicó que la intervención de Pablo Peirano, expulsado durante los incidentes, se debió a la necesidad de proteger a los jugadores ante la inacción arbitral y de la seguridad: “Pablo interviene por la seguridad de los jugadores. Está mal normalizar que ingrese gente, que haya violencia, está mal normalizarlo y, en algún momento, hay que parar eso”.

El video que muestra los últimos minutos del partido entre Deportivo Cali vs. Atlético Bucaramanga

Barristas del Frente Radical Verdiblanco se enfrentaron a la Policía Nacional en el empate 1-1 del partido válido por la fecha 8 - crédito X/@Carlosradical90

Un video grabado desde la tribuna de oriental central en el estadio del Deportivo Cali dejó en evidencia lo sucedido en los últimos minutos del partido de la fecha 8 entre Deportivo Cali vs. Atlético Bucaramanga.

Cuando Leyser Chaverra se disponía a ejecutar el cobro para el cuadro verdiblanco, en la tribuna sur, donde se ubica el Frente Radical Verdiblanco, ya había varias personas subidas al alambrado y otras forzando la puerta que da ingreso al terreno de juego.

El Deportivo Cali marcó el gol y es entonces cuando Pablo Peirano ingresó al terreno de juego, pero hasta ese momento no había ingresos de hinchas y personas de la misma barra evitaban la invasión. Luego, en medio de las discusiones entre los jugadores, es cuando se da la invasión de hinchas que inicialmente peleaban contra la policía.

Otros integrantes de la barra descolgaban los trapos, mientras personal de seguridad del estadio pedía a los jugadores ingresar al túnel para evitar otros problemas.

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